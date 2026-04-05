"Kung Fu Panda 4": Die Suche nach dem nächsten Drachenkrieger im Free-TV

Der vierte Teil der US-amerikanisch-chinesischen, animierten Actionkomödie "Kung Fu Panda" kam 2024 erstmals in die deutschen Kinos, nachdem Fans ganze acht Jahre auf eine Fortsetzung der beliebten Filmreihe warten mussten. Nun zeigt SAT.1 den Film zur besten Sendezeit erstmals im Free-TV.

Kung Fu Panda 4 Animationsfilm • 05.04.2026 • 20:15 Uhr

Im neuen Abenteuer heißt es für Po: Erwachsenwerden! Denn Kung-Fu-Lehrmeister Shifu klärt den Panda auf, dass er die Rolle des spirituellen Führers im Tal des Friedens übernehmen müsse. Der Schritt auf eine höhere Stufe hat jedoch seinen Preis: Po kann sein liebgewonnenes Leben als Drachenkrieger, als aktiver Beschützer der Gemeinschaft nicht mehr weiterführen. Kein Wunder, dass er sich um die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers drücken will.

Als eine neue Gefahr aufzieht, muss eine Entscheidung ohnehin warten. Zunächst glaubt Po, sein alter Gegner Tai Lung sei zurückgekehrt. Doch dann steckt ihm die diebische Steppenfüchsin Zhen eine wichtige Information: Hinter der Maske des Schneeleoparden steckt in Wahrheit ein machthungriges Chamäleon, das alle möglichen Gestalten annehmen kann und finstere Absichten verfolgt. Um die Pläne zu vereiteln, machen sich der Pandabär und Zhen auf den Weg in die Metropole Juniper City.

Ähnlich wie die vorangegangenen Filme legt "Kung Fu Panda 4" keinen großen Wert auf eine ausgeklügelte Geschichte oder facettenreiche Figuren. Der in der deutschen Fassung von Hape Kerkeling gewohnt lebhaft gesprochene Protagonist und seine neue Begleiterin stürzen sich in ein recht geradliniges Abenteuer mit aufregenden Landschaftsbildern, spektakulären Stadtansichten, irrwitzigen Actionchoreografien und allerhand Slapstick-Einlagen. Was im Vergleich zu früher positiv auffällt: Pos Statur und sein Heißhunger werden seltener für Scherze ausgeschlachtet. Erstaunlich ist, wie gruselig der vierte Teil stellenweise gerät. Kleine Kinder könnten es vor allem im Fantasy-lastigen Finale ein wenig mit der Angst zu tun bekommen.

Kung Fu Panda 4 – So. 05.04. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.