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Kylie Minogue hatte ein zweites Mal an Krebs – und verriet es nicht

Stiller Kampf

Kylie Minogue hatte ein zweites Mal an Krebs – und verriet es nicht

20.05.2026, 15.52 Uhr
von Franziska Wenzlick
Kylie Minogue spricht in ihrer neuen Netflix-Dokumentation erstmals über ihre zweite Krebsdiagnose im Jahr 2021. Damals entschied sie sich, die Krankheit geheim zu halten, um sich selbst zu schützen. Die Doku gibt tiefe Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere.
Kylie Minogue
Netflix widmet Kylie Minogue die dreiteilige Doku-Serie "Kylie".  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gareth Cattermole

Die Nachricht, dass Kylie Minogue an Brustkrebs erkrankt sei, schockierte 2005 Fans in aller Welt – besonders aber in ihrem Heimatland Australien. Die Nachfrage nach Vorsorgeuntersuchungen stieg so drastisch an, dass bald vom "Kylie-Effekt" die Rede war. In ihrer eigenen Netflix-Dokumentation "Kylie" enthüllt die Sängerin nun, dass sie 2021 ein weiteres Mal gegen die Krankheit zu kämpfen hatte.

"Meine zweite Krebsdiagnose war Anfang 2021. Ich konnte das für mich behalten, nicht wie beim ersten Mal", sagt die 57-Jährige in der Doku-Serie. Ob es sich bei der Erkrankung erneut um Brustkrebs gehandelt habe, offenbart Minogue nicht. Damals habe sie sich bewusst dazu entschieden, ihre Diagnose zu verheimlichen. "Ich fühlte mich nicht verpflichtet, der Welt davon zu erzählen. Ich konnte es einfach nicht, weil ich damals nur noch eine leere Hülle war." Zeitweise habe sie nicht einmal mehr ihr Zuhause verlassen können.

"Zum Glück habe ich es überstanden"

Immer wieder habe Minogue überlegt, ihre Erkrankung öffentlich zu machen. "Ich saß in Interviews und dachte bei jeder Gelegenheit: Jetzt ist die Zeit. Aber ich schwieg." Inzwischen gehe es ihr wieder besser. "Zum Glück habe ich es überstanden – wieder einmal. Und alles ist gut. Hey, wer weiß schon, was die Zukunft bringt, aber Popmusik gibt mir Kraft", betont Minogue. So sei ihre "Leidenschaft für Musik" größer denn je zuvor.

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Kylie Minogue war erst 20 Jahre alt, als sie 1988 ihr Debüt "Kylie" veröffentlichte und weltweit die Chartspitzen eroberte. In den Jahrzehnten danach folgten weitere Highlights und immer neue Erfolge. Ihr letztes Studioalbum "Tension II" landete auf Platz eins der britischen Charts (Platz vier in Deutschland).

Die dreiteilige Dokuserie "Kylie", die dem Streamingdienst zufolge "ungefiltert" auf die "turbulente Karriere" der Sängerin zurückblickt, ist bei Netflix abrufbar. Zu sehen gibt es neben unveröffentlichten Videoaufnahmen auch Interviews mit Kylie Minogue selbst sowie mit Wegbegleitern wie ihrer Schwester Dannii Minogue und Nick Cave.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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