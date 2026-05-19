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Überraschung bei ntv: CDU-Politiker Schulze zeigt sich unbeeindruckt von AfD-Gefahr

AfD-Wahlszenario

Überraschung bei ntv: CDU-Politiker Schulze zeigt sich unbeeindruckt von AfD-Gefahr

19.05.2026, 14.00 Uhr
von Franziska Wenzlick
Vier Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt spricht Pinar Atalay mit Ministerpräsident Sven Schulze über das Szenario eines AfD-Wahlsiegs.
"Pinar Atalay"
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze war am Montagabend im ntv-Talk "Pinar Atalay" zu Gast.  Fotoquelle: RTL/ntv
"Pinar Atalay"
Die Worte ihres Gastes erstaunten Pinar Atalay.  Fotoquelle: RTL/ntv

Vier Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sprach Pinar Atalay mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze. Als es um die Möglichkeit eines AfD-Wahlsiegs ging, zeigte sich die ntv-Moderatorin von der Einstellung des CDU-Politikers jedoch überrascht.

Im September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Ministerpräsident gewählt. Glaubt man aktuellen Umfragen, könnte es der amtierende Regierungschef Sven Schulze von der CDU schwer haben. In einer Insa-Umfrage führte zuletzt die AfD mit 42 Prozent die Liste an; für die CDU entschieden sich indessen lediglich 24 Prozent der Befragten. "Man muss ja durchspielen, dass es passieren könnte, dass das noch weiter steigt", wollte am Montagabend Pinar Atalay in ihrer ntv-Sendung mit Schulze über das Szenario eines AfD-Wahlsiegs sprechen.

Die Moderatorin verwies auf die Forderung einiger Innenminister, Vorkehrungen für den Fall einer Regierungsübernahme durch die AfD zu treffen. Hintergrund sei unter anderem die Sorge über die Weitergabe "geheimer Informationen nach Russland oder an rechtsextreme Kreise". "Haben Sie diese Befürchtungen auch?", wollte Atalay von ihrem Gast wissen.

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"Es ist nicht mein Hauptthema jeden Tag"

Er halte es "für legitim", dass sich die Innenminister "Gedanken machen" würden, sagte Schulze. "Aber ich bin im Moment nicht bereit, das selber in meine Arbeit einfließen zu lassen." Die Journalistin stutzte: "Das ist ja Realitätsverweigerung fast", befand sie, "Nein, das ist keine Realitätsverweigerung", betonte der CDU-Mann, "sondern ich mache meine Arbeit ganz normal und ich kann jetzt nicht über jede Variante nachdenken."

Das sah Atalay anders: "Das müssen Sie doch durchspielen!" Schulze erklärte: "Fakt ist, dass wir wissen über das Programm, was die AfD vorhat. Das kann sich auch jeder Wähler anschauen. Ich glaube, da sind Dinge drin, die Deutschland massiv verändern würden und deswegen ist es legitim, dass man sich da auch Gedanken drüber macht." Gleichzeitig wiederholte der Ministerpräsident: "Es ist aber nicht mein Hauptthema jeden Tag – das sag ich ganz offen."

Die ganze Ausgabe von "Pinar Atalay" steht bei RTL+ zum Abruf bereit.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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