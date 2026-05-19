Home News Star-News

Cher wird 80: Pop-Ikone verrät ihr Schönheits-Geheimnis!

Ihr Geburtstag

Cher wird 80: Pop-Ikone verrät ihr Schönheits-Geheimnis!

19.05.2026, 09.13 Uhr
von Stefan Weber
Cher, die Pop-Ikone, sorgt mit 80 Jahren für Schlagzeilen: Hochzeitspläne mit einem 40 Jahre jüngeren Partner und ihr zeitloses Aussehen faszinieren die Welt.
Alexander Edwards und Cher
Seit 2022 ist Cher mit dem Musikmanager Alexander Edwards liiert.  Fotoquelle: Theo Wargo/Getty Images
Cher
Kaum zu glauben: Cher, hier bei ihrem Auftritt auf der Met Gala Anfang Mai, feiert am 20. Mai ihren 80. Geburtstag.   Fotoquelle: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Mit 80 noch einmal heiraten? Wenn es nach Cher geht, die am 20. Mai ihr 80. Lebensjahr vollendet, offenbar ja. Ende letzten Jahres sorgen Berichte über eine mögliche Hochzeit mit ihrem 40 Jahre jüngeren Partner, dem Musikmanager Alexander "AE" Edwards, für Schlagzeilen. Doch fast noch mehr als ihr Liebesleben beschäftigt ihre Fans seit Jahren eine andere Frage: Wie schafft es die Pop-Ikone, so zeitlos auszusehen? "Ich kann selbst kaum glauben, dass ich bald 80 werde", sagte Cher 2023 in der britischen Frühstückssendung "Good Morning Britain" – und sprach damit aus, was viele beim Blick auf sie denken dürften.

Dass sie mit Schönheitsbehandlungen "nachgeholfen" hat, hat die Sängerin nie verheimlicht. Im Gegenteil. Facelifts, Filler, Botox, eine Nasenkorrektur, Zahnbegradigungen – Cher sprach offen darüber. Auch ihre Brustoperation kommentierte sie einst gewohnt schlagfertig: "Ja, ich habe meine Brüste machen lassen. Aber selbst, wenn ich sie auf dem Rücken tragen wollte – es sind meine, ich kann damit machen, was ich will." Nur ein besonders hartnäckiges Gerücht dementierte sie stets entschieden: Nie habe sie sich Rippen entfernen lassen, beteuerte sie "auf das Leben meiner Kinder".

"Ich versuche nicht krampfhaft, jung zu sein"

Doch für Cher ist Schönheit längst nicht nur eine Frage ästhetischer Eingriffe. Ihr persönliches Geheimrezept klingt verblüffend simpel: "Ich werde nie meine langen Haare abschneiden und werde nie aufhören, Jeans zu tragen", verriet sie ebenfalls bei "Good Morning Britain" – ein Seitenhieb auf eine der Moderatorinnen der Show, die sich die Haare hatte abschneiden lassen, um jugendlicher zu wirken. "Ich versuche nicht krampfhaft, jung zu sein. Ich bin, was ich bin", sagte sie 2023.

Derzeit beliebt:
>>Cher wird 80: Ein Leben voller Glamour und Erfolg
>>Amira Aly ist schwanger: Das sagt ihr Ex-Mann Oliver Pocher dazu
>>"Polizeiruf"-Star Luna Jordan mit nur 25 Jahren verstorben
>>Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Interview: "Wir zeigen fast alles"

Tatsächlich scheint die Sängerin dem Alter deutlich entspannter zu begegnen als viele ihrer Beobachter. Das gilt auch für ihre Beziehung zu ihrem jüngeren Partner: "Man wird älter, aber der Geist bleibt jung", sagte sie in der US-TV-Show "CBS Mornings": "Ich liebe ihn einfach. Ich finde ihn wunderschön und er ist wirklich talentiert." Kritik an ihrer Beziehung wies sie 2022 bei Twitter zurück: "Habt Ihr nichts Besseres zu tun?", fragte sie damals, nur um festzustellen: "Es ist mir komplett egal, was irgendjemand denkt."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Cher über ältere Männer als Partner: "Sie sind inzwischen alle tot"

Ohnehin sind Männer in ihrem Alter keine möglichen Liebespartner für Cher – weil es sie überhaupt nicht mehr gibt. Während eines Auftritts in der "Jennifer Hudson Show" 2024 erklärte sie ihr Neigung zu jüngeren Partnern. "Der Grund, warum ich mit jungen Männern zusammen bin, ist, dass Männer, die in meinem Alter oder älter sind – nun ja, sie sind inzwischen alle tot", sagte Cher. Doch das scheint nicht ihr einzige Problem mit den Männern ihrer Generationen zu sein: "Früher hatten sie immer Angst, sich mir zu nähern". Jüngere Männer hingegen seien mutiger: "Sie wurden von Frauen wie mir erzogen", erklärte Cher.

Cher wird 80: Ein Leben voller Glamour und Erfolg
Cher, die am 20. Mai 80 Jahre alt wird, hat sich als unverwüstliche Ikone der Popgeschichte etabliert. Mit Hits wie "Believe" und "I Got You Babe" bleibt sie unvergessen.
Pop-Ikone
Sonny & Cher

Vielleicht ist es auch ihr ungebrochener Erfolg, der Cher jung hält und bis heute antreibt. Über 200 Millionen verkaufte Tonträger, ein Oscar für "Mondsüchtig" (1988), ein Emmy für ihre "Farewell Tour", ein Grammy für den Welthit "Believe" und dazu drei Golden Globes – es gibt kaum eine Auszeichnung, die sie nicht gewonnen hat. Und auch mit 80 hat sie immer noch Pläne: Für 2026 ist der zweite Teil ihrer Autobiografie "Cher: The Memoir" angekündigt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ralf Schumacher verrät, was diesmal anders ist im Vergleich zur Hochzeit mit Cora
Hochzeit in Saint-Tropez
"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!"
"Menschen haben sich bedankt": Ralf Schumacher teilt bewegende Reaktionen auf Coming-out
Ralf Schumachers Doku
"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!"
"Olivia": Wie aus dem kleinen Oliver der Star Olivia Jones wurde
Dragqueen-Biografie
"Olivia"
Lola Weippert überrumpelt Vanessa Mai in Podcast mit Geständnis: "Du warst verheiratet?!"
Geheime Hochzeit
Lola Weippert
Olivia Jones: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen"
Olivia Jones im Reality-TV
Olivia Jones
Christine Neubauer: Ein Leben zwischen Leinwand und Privatglück
TV-Ikone
Christine Neubauer
Hayden Panettiere outet sich mit 36: "Fühle mich wohl dabei"
Offenes Geständnis
Hayden Panettiere
Hochzeit auf Mallorca: Christine Neubauer sagt "Ja"
Promi-Hochzeit
Christine Neubauer und José Campos
Marlene Lufen packt aus: Diese Beauty-Eingriffe hat sie gemacht!
Schönheits-Eingriffe
Marlene Lufen
Mit Hollywoodstars auf der Gästeliste: "The Boys"-Stars haben geheiratet
Promi-Hochzeit
"The Boys"-Stars Claudia Doumit und Jack Quaid
„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic: „Mir drohten 20 Tage Knast“
Vom Kommissar zum Verbrecher
Igor Jeftic schaut ernst.
"Simson Roadtrip – 1528 km durch Deutschland": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Abenteuer auf zwei Rädern
Simson Roadtrip - 1528 km durch Deutschland
"37°: Leiden, bleiben oder scheiden": Kritik zur ZDF-Reportagereihe
Paarbeziehungen
37°: Leiden, bleiben oder scheiden
"Vom Motorwagen zum Boliden – Die Geschichte des Automobils": Kritik zur Dokumentation auf ARTE
Automobilgeschichte
Vom Motorwagen zum Boliden - Die Geschichte des Automobils
"Terra X History: Ein Tag im Juli – Ahrtalflut 2021": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Ahrtalflut 2021
Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021
Die Vorgeschichte des Horrorclowns: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"ES: Welcome to Derry"
„Passt null“: Maite Kelly sorgt im „Fernsehgarten“ für Kritik
Inszenierung kommt schlecht an
Maite Kelly bei ihrem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“
Stephen Colbert: Das passiert in der letzten Woche seiner Show
Colberts Abschied
Stephen Colbert
Jeanette Biedermann: "Ich knutschte auf Axl Rose rum, bis ein Loch im Papier war"
Jeanette Biedermann
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Geständnis bei RTL: Thomas Anders erfand wegen Ex-Frau Nora einen Nervenzusammenbruch
Inszenierter Skandal
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
"Terminator: Genisys" – Das Action-Feuerwerk mit Arnold Schwarzenegger im Free-TV
Maschinenkrieg
Array
"Wir sind von alten, weißen Männern umzingelt": Christoph Maria Herbst im Interview
Kultkomödie
Christoph Maria Herbst im Interview
Neue Folgen von „Die Bergretter“: Zwei Stars mischen Staffel 18 auf
TV-Highlights
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) neben einem Helikopter.
Knieverletzung stoppt Barbra Streisand: Keine Goldene Ehrenpalme in Cannes
Streisands Cannes-Absage
Barbra Streisand
„Massive Probleme“: Wie der „Tatort“-Ruhm Axel Prahls Ehe belastete
Die Schattenseiten des Erfolgs
Axel Prahl hebt einen Finger und schaut ernst.
"Jetzt gehen die Spritpreise wieder hoch": ESC-Kommentator witzelt über deutschen Beitrag – und Jens Spahn
ESC-Kommentator Schorn
Grand Final - 70th Eurovision Song Contest 2026
Eloy de Jong mit jahrelanger Angst: "Schwul sein war ein No-Go"
Geheime Liebe
70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum
Harte Kritik von Tom Hanks: Die "Da Vinci Code"-Filme seien "Quatsch"
Tom Hanks' Kritik
Der Da Vinci Code - Sakrileg (2006)
"The Comeback": Lisa Kudrow spricht über eine tiefe Krise
Lisa Kudrow im Gespräch
Lisa Kudrow
Udo Lindenberg: Das ist die Frau an seiner Seite
Lindenbergs Komplizin
Udo Lindenberg und Tine Acke