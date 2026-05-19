Cher wird 80: Pop-Ikone verrät ihr Schönheits-Geheimnis!

Mit 80 noch einmal heiraten? Wenn es nach Cher geht, die am 20. Mai ihr 80. Lebensjahr vollendet, offenbar ja. Ende letzten Jahres sorgen Berichte über eine mögliche Hochzeit mit ihrem 40 Jahre jüngeren Partner, dem Musikmanager Alexander "AE" Edwards, für Schlagzeilen. Doch fast noch mehr als ihr Liebesleben beschäftigt ihre Fans seit Jahren eine andere Frage: Wie schafft es die Pop-Ikone, so zeitlos auszusehen? "Ich kann selbst kaum glauben, dass ich bald 80 werde", sagte Cher 2023 in der britischen Frühstückssendung "Good Morning Britain" – und sprach damit aus, was viele beim Blick auf sie denken dürften.

Dass sie mit Schönheitsbehandlungen "nachgeholfen" hat, hat die Sängerin nie verheimlicht. Im Gegenteil. Facelifts, Filler, Botox, eine Nasenkorrektur, Zahnbegradigungen – Cher sprach offen darüber. Auch ihre Brustoperation kommentierte sie einst gewohnt schlagfertig: "Ja, ich habe meine Brüste machen lassen. Aber selbst, wenn ich sie auf dem Rücken tragen wollte – es sind meine, ich kann damit machen, was ich will." Nur ein besonders hartnäckiges Gerücht dementierte sie stets entschieden: Nie habe sie sich Rippen entfernen lassen, beteuerte sie "auf das Leben meiner Kinder".

"Ich versuche nicht krampfhaft, jung zu sein" Doch für Cher ist Schönheit längst nicht nur eine Frage ästhetischer Eingriffe. Ihr persönliches Geheimrezept klingt verblüffend simpel: "Ich werde nie meine langen Haare abschneiden und werde nie aufhören, Jeans zu tragen", verriet sie ebenfalls bei "Good Morning Britain" – ein Seitenhieb auf eine der Moderatorinnen der Show, die sich die Haare hatte abschneiden lassen, um jugendlicher zu wirken. "Ich versuche nicht krampfhaft, jung zu sein. Ich bin, was ich bin", sagte sie 2023.

Tatsächlich scheint die Sängerin dem Alter deutlich entspannter zu begegnen als viele ihrer Beobachter. Das gilt auch für ihre Beziehung zu ihrem jüngeren Partner: "Man wird älter, aber der Geist bleibt jung", sagte sie in der US-TV-Show "CBS Mornings": "Ich liebe ihn einfach. Ich finde ihn wunderschön und er ist wirklich talentiert." Kritik an ihrer Beziehung wies sie 2022 bei Twitter zurück: "Habt Ihr nichts Besseres zu tun?", fragte sie damals, nur um festzustellen: "Es ist mir komplett egal, was irgendjemand denkt."



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Cher über ältere Männer als Partner: "Sie sind inzwischen alle tot" Ohnehin sind Männer in ihrem Alter keine möglichen Liebespartner für Cher – weil es sie überhaupt nicht mehr gibt. Während eines Auftritts in der "Jennifer Hudson Show" 2024 erklärte sie ihr Neigung zu jüngeren Partnern. "Der Grund, warum ich mit jungen Männern zusammen bin, ist, dass Männer, die in meinem Alter oder älter sind – nun ja, sie sind inzwischen alle tot", sagte Cher. Doch das scheint nicht ihr einzige Problem mit den Männern ihrer Generationen zu sein: "Früher hatten sie immer Angst, sich mir zu nähern". Jüngere Männer hingegen seien mutiger: "Sie wurden von Frauen wie mir erzogen", erklärte Cher.

Vielleicht ist es auch ihr ungebrochener Erfolg, der Cher jung hält und bis heute antreibt. Über 200 Millionen verkaufte Tonträger, ein Oscar für "Mondsüchtig" (1988), ein Emmy für ihre "Farewell Tour", ein Grammy für den Welthit "Believe" und dazu drei Golden Globes – es gibt kaum eine Auszeichnung, die sie nicht gewonnen hat. Und auch mit 80 hat sie immer noch Pläne: Für 2026 ist der zweite Teil ihrer Autobiografie "Cher: The Memoir" angekündigt.

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