Hochzeit auf Mallorca: Christine Neubauer sagt "Ja"
Wie "Bunte" berichtet, haben sich die 63-Jährige und der drei Jahre jüngere Campos auf der Insel im engsten Familienkreis das Ja-Wort gegeben.
Vor der Trauung richtete die Schauspielerin emotionale Worte an ihren Partner: "Heute heiraten wir, und wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals, und ich verliebe mich gleich noch einmal neu in dich."
Auch der Fotograf schwärmte gegenüber dem Magazin von seiner Partnerin: "Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe."
Christine Neubauer und Jose Campos: "Wir sind Seelenverwandte"
Nach der Eheschließung zeigte sich das frischvermählte Paar "überglücklich" und erklärte: "Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt. Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden."
Für Christine Neubauer ist es bereits die zweite Ehe. 1990 heiratete sie den Sportjournalisten Lambert Dinzinger. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, trennten sich jedoch im Jahr 2011.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH