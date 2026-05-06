"Glücklich und aufgeregt": Cameron Diaz ist wieder Mal Mutter geworden

Zwei Kinder hatten sie bereits, nun haben Hollywoodstar Cameron Diaz (53) und Musiker Benjamin Madden (47) nachgelegt. Wie der Gitarrist der US-Rockband Good Charlotte auf Instagram mitteilte, sind die beiden zum dritten Mal Eltern geworden.

Demnach freuen sich Diaz und Madden auf Söhnchen Nummer zwei: "Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, zu verkünden".

Wann genau der Kleine das Licht der Welt erblickte, bleibt unbekannt, dass Nautas sich aber offenbar bester Gesundheit erfreut, verriet Papa Benjamin jedoch. "Unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind dankbar dafür", schreibt er.

Nautas – das bedeutet der Name Mit der Illustration eines Piratenschiffs erläutert Madden die Bedeutung des Namens seines Sohnes. Demnach sei "Nautas" lateinischen Ursprungs und stehe für einen Seemann, Navigator oder Reisenden, der sich nicht vor dem Unbekannten fürchte.

Cameron Diaz und Benjamin Madden sind seit Januar 2015 verheiratet. Ihre Tochter Raddix wurde im Dezember 2019 geboren, Medienberichten zufolge kam das Mädchen per Leihmutterschaft zur Welt. Im März 2024 verkündete das Paar, Eltern eines Sohnes namens Cardinal geworden zu sein.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!