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Wie man als Familie zusammenhält: "Keep it Together" begeistert

Schwedische Dramedy

Wie man als Familie zusammenhält: "Keep it Together" begeistert

05.05.2026, 09.16 Uhr
von Eric Leimann
In der schwedischen Serie "Keep it Together" kämpfen zwei Schwestern mit der Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters und den Herausforderungen des Alltags. Die warmherzige Dramedy ist ab dem 11. Mai auf Viaplay über Amazon Prime verfügbar.
Keep it Together
Papa hat Demenz! Die beiden ungleichen Schwestern Lina (Michaela Thorsén, links) und Petra (Ulrika Nilsson) müssen das erst mal verdauen. Die neue Situation bringt drei Generationen einer Familie in der schwedischen Provinz ins Wanken. Wunderbar leicht und doch mit Tiefgang versehene. "Keep it together" umfasst acht halbstündige Episoden.  Fotoquelle: Viaplay
Keep it Together
Kenneth (Lennart Jähkel) hat seine beiden Töchter nach dem frühen Tod seiner Frau alleine groß gezogen. Heute sind Lina (Michaela Thorsén, links) und Petra (Ulrika Nilsson) erwachsen und haben selbst Kinder. Die drei Generationen sind - bei aller Unterschiedlichkeit - recht eng miteinander. Nun bringt Kenneths Demenz das Gebilde ins Wanken.  Fotoquelle: Viaplay
Keep it Together
Die emotionalere Lina (Michaela Thorsén, links) arbeitet als Krankenschwester. Die Mutter 14-jähriger Zwillinge ist geschieden. Köchin Petra (Ulrika Nilsson) führt mit ebenfalls zwei Kindern eine Musterehe und legt viel Wert auf Ordnung und Stabilität.  Fotoquelle: Viaplay

Was tun, wenn der geliebte Papa an Demenz erkrankt? Seine erwachsenen Töchter und die Enkel versuchen, sich als Familie zusammenzuraufen – mit wechselndem Erfolg. Die bezaubernde schwedische Serie "Keep it Togehter" läuft beim über Amazon zubuchbaren skandinavischen Streamingdienst Viaplay.

Der lebensfrohe Busfahrer Kenneth (Lennart Jähkel) hat seine beiden Töchter nach dem frühen Tod deren Mutter alleine groß gezogen. Heute sind Lina (Michaela Thorsén) und Petra (Ulrika Nilsson) um die 40 und haben selbst Kinder. Dabei sind die beiden Schwestern in der schwedischen Dramedy "Keep it Together" durchaus unterschiedlich: Die emotionalere Lina ist geschieden, arbeitet als Krankenschwester und ist Mutter 14-jähriger Zwillinge. Köchin Petra hingegen führt mit ebenfalls zwei Kindern eine Musterehe und legt viel Wert auf Ordnung und Stabilität. Als bei Vater Kenneth Alzheimer diagnostiziert wird, geraten die drei Generationen dieser Familie ins Wanken. Über achtmal 30 Minuten erzählt die beim Streamingdient Viaplay in schwedischer Sprache mit deutschen Untertiteln ab Montag, 11. Mai, abrufbare Serie eine Geschichte aus der schwedischen Provinz.

Die warmherzige Familiengeschichte ist voll mit lebensechten Charakteren. Sie erzählt originell und trifft perfekt den Ton zwischen der Komik überforderter Figuren und tragischer Ernsthaftigkeit. Ohnehin ist Viaplay, in Skandinavien der erfolgreichste Streamingdienst überhaupt, einen Blick ins Programm wert. In Deutschland kann man Viaplay bei Amazon Prime zubuchen. Dort gibt es nicht nur viel Nordic Noir in der Originalfassung mit Untertiteln, sondern auch viele interessante Serien, Dokumentationen und Filme, die anderswo so geballt nicht zu kriegen sind. Zum Beispiel Serien wie "The Bridge", "End of Summer", "Threesome", "Face to Face", "Gåsmamman", "Black Sands", "Thunder in My Heart" und "Trapped und Wisting". Wer auf skandinavische Stoffe, Charaktere und Schauspieler steht, ist hier an der richtigen Adresse. Vor allem auch deshalb, weil Viaplay nicht nur Mainstream-Produkte zeigt, sondern auch rare Arthaus-Projekte.

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Neben der Pflicht ein bisschen Glück für sich selbst finden

"Keep it Together" ist eine Serie, die in der schwedischen Provinz und in der Mittelschicht spielt. Wer nach Glamour fahndet, sollte anderso suchen. Die Charaktere von "Keep it Toghether" haben normale Jobs und sehen aus wie echte Menschen von nebenan. "Hålla samman", wie der Achtteiler im Original heißt, punktet also nicht mit absurden Plot-Twists oder einer Geschichte, die man so noch nie gesehen hätte. Genau darin, in der perfekten Ballance der Figuren zwischen Alltagsüberforderungen, Ausbruchsversuchen und dem Bedürfnis, neben der Pflicht auch ein kleines bisschen Glück für sich selbst zu finden, liegen Reiz und Schönheit der Serie "Keep it Together" über ganz normale und doch wundervolle Menschen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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