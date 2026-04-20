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"Im Grunde Mord – Blutsbande": Darum geht's in der neuen ZDF-Krimireihe

Familiendrama

"Im Grunde Mord – Blutsbande": Darum geht's in der neuen ZDF-Krimireihe

20.04.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Im ZDF startet die neue Krimireihe "Im Grunde Mord – Blutsbande", in der die Geschwister Paula und Leon Schäfer ihren ersten Fall lösen. Im Mittelpunkt stehen familiäre Konflikte und rechtsextreme Anschläge. Ein spannender Auftakt mit vielschichtigen Charakteren und einem kniffligen Mordfall.
"Im Grunde Mord - Blutsbande"
Paula (Hanna Plaß) und Leon Schäfer (Jakob Benkhofer) sind nicht nur Schwester und großer Bruder, sondern auch das neue Ermittlerduo in der ZDF-Reihe "Im Grunde Mord". Schauplatz ist der Teutoburger Wald.  Fotoquelle: ZDF/Frank Dicks
"Im Grunde Mord - Blutsbande"
David (David Richter) und seine Kollegin Meike (Gesa Schermuly) gehören zum Aufsichtpersonal der Externsteine. Sie haben den Toten am Fuße der Felsformation gefunden.  Fotoquelle: ZDF/Frank Dicks
"Im Grunde Mord - Blutsbande"
Britta Everslage (Ann-Kathrin Kramer) ist nicht nur die zuständige Staatsanwältin im ersten Fall der Geschwister Schäfer, sondern als enge Freundin ihrer verstorbenen Mutter eine Art mütterliche Freundin für sie. Bei der Wahl zum Bürgermeisteramt konkurriert Everslage mit dem skrupellosen Unternehmer Torsten Brokämper (Bernhard Schir).  Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder
"Im Grunde Mord - Blutsbande"
Leon Schäfer (Jakob Benkhofer) war es immer gewohnt, auf seine kleine Schwester Paula (Hanna Plaß) aufzupassen und sie zu beschützen. Daran ändert sich auch nichts, als beide gemeinsam in einem Mordfall ermitteln und die Jüngere dem Älteren übergeordnet ist.  Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder
"Im Grunde Mord - Blutsbande"
Paula (Hanna Plaß) war lange nicht in ihrer Heimat, nur nach und nach erfährt man die Gründe dafür. Sie müssen mit dem Tod der Mutter und dem damaligen Verhalten des Vaters zusammenhängen. Nun kehrt Paula in ihre Heimat zurück und übernimmt die Ermittlungen in einem Mordfall an den Externsteinen im Teutoburger Wald.  Fotoquelle: ZDF/Frank Dicks
"Im Grunde Mord - Blutsbande"
Die 19-jährige Annika Lorenz (Philine Schmölzer) scheint gleich mehrere Geheimnisse zu verbergen. Schon ihr Freund wurde von den mysteriösen Männern in Wolfsmaske verschleppt, ist nun auch sie dran?  Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder
"Im Grunde Mord - Blutsbande"
Leon Schäfer (Jakob Benkhofer) und seine Schwester Paula (Hanna Plaß) entpuppen sich als gutes Ermittlerteam in ihrem ersten gemeinsamen Mordfall.  Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder

"Der Fernsehfilm der Woche" am Montagabend im ZDF ist gleichzeitig der Auftakt einer neuen Krimireihe, und bereits der Titel "Im Grunde Mord – Blutsbande" (Buch: Stefan Rogall, Regie: Bruno Grass) verrät einiges über sie. Denn nicht nur in den Ermittlungen geht es um familiäre Beziehungen, sondern auch innerhalb des Ermittlergefüges. Kommissarin Paula Schäfer (Hanna Plaß), die in ihre Heimat Detmold am Rande des Teutoburger Waldes zurückkehrt, und Kommissar Leon Schäfer (Jakob Benkhofer) sind Geschwister. Die zuständige Staatsanwältin Britta Everslage (Ann-Kathrin Kramer) ist eine Freundin der Familie.

ZDF
"Im Grunde Mord – Blutsbande"
Kriminalfilm • 20.04.2026 • 20:15 Uhr

Ihr erster gemeinsamer Fall führt sie zu einer der Sehenswürdigkeiten der Region: den imposanten Externsteinen. Am Fuß der Felsformation liegt die Leiche von Ole Wellenkamp. Er war in die Tiefe gestürzt, weist jedoch auch eine tödliche Stichverletzung auf. In seinem Auto findet sich Düngemittel, wie es zum Bau von Sprengsätzen verwendet wird. Mit solchen wurde in Bremen ein Anschlag auf einen Journalisten verübt, der einen Zusammenhang mit politisch motivierten Anschlägen in der Gegend um Detmold vermutet. In Verdacht steht eine rechtsextreme Gruppe.

Ihre Ziele richten sich unter anderem gegen Migranten und Abtreibungsbefürworter wie die Gynäkologin Yvonne Hoffmann (Julika Jenkins). Paulas Kontaktperson, bis vor Kurzem offenbar auch privater Natur, Ramir Janssen (Mohamed Achour) weiß zudem: Ziel der Gruppe ist es, "extremen Parteien Zuspruch zu verschaffen, insbesondere wenn gerade Wahlen anstehen". Und das tun sie: Staatsanwältin Everslage und der skrupellose Unternehmer Torsten Brokämper (Bernhard Schir) konkurrieren um das Bürgermeisteramt.

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Konfliktpotential in der Familie

Dessen Sohn Matteo, der ihm nichts recht machen kann, verhält sich ebenso verdächtig wie David (David Richter), der den Toten fand, und seine Freundin Annika (Philine Schmölzer), die Tochter der strengen Restaurantbesitzer Jens (Patrick Joswig) und Kerstin Lorenz (Helene Grass). Sie alle scheinen etwas zu verbergen – aber haben sie auch etwas mit dem Mord zu tun? Liegt das Motiv in familiären Konflikten statt in Politik?

Paula und Leon müssen viele Fäden zusammenführen in ihrem ersten gemeinsamen Fall, der durchaus spannend ist, aber bisweilen auch verwirrend angesichts der vielen Figuren und angerissenen Themen. Zugleich nimmt er sich Zeit, die Protagonisten und ihren Hintergrund einzuführen: den dementen Vater, einst Kriminalrat, um den sich Leon kümmerte, während Paula die Heimat mied. Die an Krebs verstorbene Mutter, um die sich ein Geheimnis rankt, das die befreundete Staatsanwältin kennt, den Geschwistern aber nicht verrät – weshalb?

Der Auftaktfilm macht vor allem wegen seiner interessanten Grundkonstellation neugierig und Lust auf mehr. "Genau aus diesen dramatischen Spannungsgefügen der von zwischenmenschlichen Beziehungen motivierten Konflikte und Gewalttaten speist sich die Erzählwelt von 'Im Grunde Mord", sagt auch Produzent Bernd von Fehrn. Eben nicht nur auf Täter-Opfer-Seite, sondern auch bei den Ermittlern. "Und für deren Probleme, Konflikte und auch innerfamiliär bedingten Zipperlein lässt die Erzählung ebenso viel Raum, was ich persönlich sehr mag." Die Zuschauerinnen und Zuschauer sicher ebenso.

"Im Grunde Mord – Blutsbande" – Mo. 20.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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