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"Parasite": Alle Infos zum Oscar-prämierten Film in der ARD

Oscar-Hit im TV

"Parasite": Alle Infos zum Oscar-prämierten Film in der ARD

19.04.2026, 06.15 Uhr
von Jasmin Herzog
Der Oscar-prämierte Film "Parasite" von Bong Joon-ho feiert erneut im Ersten seine TV-Premiere. Der südkoreanische Psychothriller beeindruckt mit einem packenden Familiendrama, das die sozialen Unterschiede in Seoul aufzeigt.
"Parasite"
Die arbeitslose Familie Kim (von links: Choi Woo-shik, Song Kang-ho, Jang Hye-jin, Park So-dam) kommt gerade so über die Runden.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/KochMedia
"Parasite"
Für kostenloses Internet kriechen Ki-jung (Park So-dam) und ihr Bruder Ki-woo (Choi Woo-shik) in die entlegensten Ecken ihrer Behausung.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/KochMedia
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Geheimnisvoll: Der reiche Geschäftsmann Herr Park (Lee Sun-kyun) und seine Frau (Jo Yeo-jeong) wissen nicht alles über ihre neuen Dienstboten.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/KochMedia
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Eine große Chance: Ki-woo (Choi Woo-shik) ergattert einen Job als Nachhilfelehrer bei der wohlhabenden Familie Park.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/KochMedia
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Yeon-kyo (Jo Yeo-jeong) hat keine Vorstellung davon, was in ihrem Haus vor sich geht.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/KochMedia
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Ein Symbol für Glück: Ki-taek (Song Kang-ho) betrachtet den wertvollen Stein, der seinen Sohn lange begleiten wird.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/KochMedia
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Ki-jung (Park So-dam, rechts) ist sehr beliebt bei Familie Park. Noch.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/KochMedia
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Vor der schummrigen Kellerwohnung der Kims verrichtet manch üble Gestalt ihr Geschäft - die Familie weiß sich zu wehren.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/KochMedia

So ein kräftiger Regen ist etwas Schönes, denn er reinigt die Luft. So zumindest sieht das die vierköpfige Familie Park, wenn sie die prasselnden Tropfen aus den Panoramafenstern ihres schicken Architektenhauses in einem wohlhabenden Viertel von Seoul betrachtet. Bei Familie Kim bricht derweil die Panik aus, denn das Wasser läuft unaufhaltsam in ihre Kellerwohnung und zerstört ihre wenigen Besitztümer. Die Underdogs im Kampf mit dem steigenden Wasserspiegel zu beobachten, wirkt bitter. Buchstäblich in den Keller geht Regisseur Bong Joon-ho in seinem mit dem Oscar als bester Film ausgezeichneten Meisterwerk "Parasite" (2019), den das Erste nun zu später Stunde wiederholt.

ARD
"Parasite"
Drama • 19.04.2026 • 23:35 Uhr

Dabei geht der als Genre-Regisseur bekannt gewordene Südkoreaner filmisch neue Wege. Er inszeniert ein in der Realität angesiedeltes und auf wenige Orte reduziertes Kammerspiel. Bong selbst bezeichnet seinen Film als "Familientragikomödie". Das zeugt von Bescheidenheit. Besser trifft es Familientragikomödie plus x, denn Bong Joon-ho hat noch einige Überraschungen in der Hinterhand.

Die Strategie: Schmarotzertum 

Familie Kim lässt er schon bald aus ihrem Keller ausbrechen und auf die Reichen los. Die armen Leute greifen wie Parasiten von innen an und fräsen sich in das Leben der Parks. Und sie haben unsere Sympathie. Eigentlich würden sich die beiden Familien aus der Unter- und Oberschicht Südkoreas nie begegnen. Doch für den Sohn (Choi Woo-sik) der Kims bietet sich eine einmalige Chance: Er erhält über einen Freund den Job des Englisch-Nachhilfelehrers für die Tochter der neureichen Parks. Ein Job, der nicht nur sein Leben verändern wird, sondern auch das seiner Schwester (Park So-dam) und seiner Eltern (Song Kang-ho und Jang Hye-jin). Mehr darf man eigentlich nicht verraten über die Handlung von "Parasite". Nur so viel: Was da geschieht in der Villa der Parks, raubt einem den Atem.

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"Parasite" – So. 19.04. – ARD: 23.35 Uhr

"Parasite": Der Oscars-Abräumer geht unter die Haut
Im Jahr 2020 war "Parasite" der große Abräumer bei Oscars. Der ein oder andere Zuschauer mussten beim südkoreanischen Psychothriller aber durchaus schlucken. Am Dienstag (27. Juli) feiert "Parasite" seine Free-TV-Premiere.
Free-TV-Premiere in der ARD

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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