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Fußball-WM 2026: Das sind die Favoriten

WM Favoriten

Fußball-WM 2026: Das sind die Favoriten

22.05.2026, 09.47 Uhr
von Pamela Haridi
Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – wer steht hoch im Kurs, und gehört Deutschland mit dazu? Wir stellen außerdem junge Newcomer, Taktiktrends sowie einige WM-Eckdaten vor.
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.
Am 11. Juni beginnt die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Gehört Deutschland zu den Favoriten?  Fotoquelle: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | Gawlik
Der Kader der deutschen Nationalmannschaft in kleinen Bildern nebeneinander gereiht.
Der Kader der deutschen Nationalmannschaft. Unter anderem sind Manuel Neuer, Jamal Musiala und Joshua Kimmich dabei.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | dpa

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wirft längst ihre Schatten voraus, und noch bevor der Ball in Nordamerika rollt, spekulieren Experten, Wettanbieter und Fans darüber, welches Land den begehrten Titel mit nach Hause nehmen wird. Aktuell gelten Spanien, England und Frankreich als die Mannschaften, die sportlich am „kompaktesten“ wirken. Mit Brasilien und Argentinien folgen dahinter zwei klassische Turniermächte, die trotz unterschiedlicher Spielansätze enorme Qualität mitbringen.

Deutschland nimmt indes eine Zwischenposition ein: Das Team steht nicht auf Augenhöhe mit den großen Favoriten, wird jedoch deutlich stärker eingeschätzt als typische Außenseiter. Insbesondere die Mischung aus etablierten Spielern und einer auffallend starken jungen Generation macht das DFB-Team für die WM 2026 interessant.

WM 2026: Die wichtigsten Eckdaten zum Turnier

Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt und wird erstmals in drei Ländern ausgetragen: USA, Kanada und Mexiko. Gleichzeitig markiert das Turnier einen historischen Superlativ, denn erstmals nehmen 48 Nationalmannschaften teil. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.

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Das Eröffnungsspiel steigt im legendären Estadio Azteca, während sich das Finale im MetLife Stadium abspielt. Deutschland trifft in Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die Gruppenspiele sind für den 14., 20. und 25. Juni angesetzt.

Spanien, England und Frankreich gelten als heißeste WM-Favoriten

Aktuell wird Spanien besonders häufig als Topfavorit genannt. Die Elf des amtierenden Europameisters gilt als extrem eingespieltes Team und überzeugt vor allem durch Ballkontrolle, technische Brillanz und taktische Stabilität. Spaniens Spielweise basiert stark auf Kontrolle, Geduld und präzisem Kombinationsfußball. Stärken, mit denen das Team seine Gegner dominiert, gleichzeitig jedoch auch Gefahr läuft, bei schnellen Gegenangriffen den Kürzeren zu ziehen.

Ebenfalls sehr hoch bewertet wird England. Der englische Kader gilt als einer der wertvollsten und etabliertesten im internationalen Fußball. Besonders die Balance aus Struktur, Stabilität und individuellen Stärken sorgt dafür, dass England in vielen Prognosen weit vorne auftaucht. Die Mannschaft wirkt defensiv kompakt und offensiv flexibel, teilweise dennoch weniger risikofreudig als andere Spitzenteams.

Frankreich liefert aktuell das Bild der stimmigsten Mannschaft. Die Franzosen verbinden enorme Athletik mit großer individueller Klasse und gelten sowohl defensiv als auch offensiv als extrem belastbar. Diese Mischung bewährt sich insbesondere bei großen Turnieren. Frankreich kann Gegner kontrollieren, aber im Bedarfsfall schnell und explosiv kontern. Diese Vielseitigkeit überzeugt die Experten und macht das Team zum ausgewogensten Titelkandidaten.

Brasilien und Argentinien bleiben klassische Turniermächte

Selbstverständlich zählen auch Brasilien und Argentinien erneut zum Favoritenkreis. Die Mannschaften beider Länder verfügen über ein beeindruckendes Spielniveau, ihr Fokus liegt jedoch auf unterschiedlichen Schwerpunkten.

Brasilien lebt in der Offensive traditionell von atemberaubenden Dribblings, Eins-gegen-eins-Situationen und einem hohen Maß an Kreativität. Derzeit wirkt das Team taktisch disziplinierter als noch bei früheren Wettkämpfen. Wenn die Südamerikaner den richtigen Rhythmus finden, gehört die Mannschaft weiterhin zu den spektakulärsten Teams der Welt.

Im Gegensatz dazu erscheint die Spielweise der Argentinier etwas pragmatischer. Der aktuelle Weltmeister überzeugt weniger durch spektakulären Offensivfußball als vielmehr durch Effizienz, Spielkontrolle und Turniererfahrung. Vornehmlich in K.O.-Spielen erweist sich diese Herangehensweise als besonders erfolgreich.

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Der Sommer steht ganz im Zeichen des Fußballs, wenn vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 anstatt. Und mit Austragungsorten in Kanada, Mexico und den USA findet die Fußball-WM in diesem Jahr in gleich drei Ländern statt. Die Zeitverschiebung könnte Deutsche Fans vor gewisse Herausforderungen stellen. Alle Infos gibt’s hier.
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Joshua Kimmich spielt Fußball.

Wo wird Deutschland vor der WM 2026 verortet?

Aktuell wird die deutsche Nationalmannschaft als erweiterter Favorit eingeordnet. In vielen Einschätzungen liegt das Team hinter Spanien, England und Frankreich, bekommt aber dennoch realistische Chancen auf einen tiefen Turnierlauf attestiert. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) präsentiert sich Deutschland taktisch flexibel und demonstriert ein großes Potenzial in der Offensive. Die „Mannschaft“ kann hoch pressen, den Ballbesitz kontrollieren und, falls erforderlich, sehr direkt spielen.

Vor allem die kreativen Profile im Zentrum sorgen für die Gefährlichkeit des DFB-Teams. Spieler wie Jamal Musiala (23) und Florian Wirtz (23) gelten schon jetzt als mögliche Gesichter des Turniers. Im Gegensatz zur mächtigen Variabilität im Angriff vermisst man in der Defensive bisher jene belastbare Stabilität, die die Favoriten auszeichnet.

Diese jungen Stars könnten die WM 2026 prägen

Große Turniere bringen fast immer neue Gesichter hervor. So könnte auch die Fußball-WM 2026 stark von jungen Talenten geprägt werden. International stehen dabei vor allem Lamine Yamal (18) und Jude Bellingham (22) im Fokus. Trotz seines jungen Alters gilt Yamal bereits als Schlüsselspieler Spaniens. Seine Technik, Kreativität und Unbekümmertheit machen ihn zu einem potenziellen Turnierstar.

Bellingham wiederum verbindet Dynamik, Physis und Torgefahr auf höchstem Niveau. Aus deutscher Sicht stehen neben Musiala und Wirtz auch jüngere Namen wie Nick Woltemade (24), Paul Wanner (20) oder Said El Mala (19) im Mittelpunkt des Interesses. Insbesondere Woltemade wird wegen seiner Präsenz und Entwicklung besonders aufmerksam beobachtet.

Warum Deutschlands junge Generation Hoffnung macht

Für Deutschland ist die aktuelle Entwicklung deshalb spannend, weil mehrere junge Spieler zeitgleich in die Nähe des A-Teams rücken. Diese Tatsache könnte der Mannschaft bei der WM 2026 zusätzlich an Dynamik verleihen.

Während frühere DFB-Generationen oft stark von etablierten Führungsspielern geprägt waren, wächst aktuell ein Kader heran, der deutlich kreativer und offensiver ausgerichtet ist. In der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft waren es häufig junge Spieler, die mit Tempo, Mut und Überraschungsmomenten auf sich aufmerksam gemacht haben.

Die taktischen Unterschiede der Topteams

Es fällt auf, wie unterschiedlich die Favoriten Fußball interpretieren. Spanien setzt auf maximale Kontrolle und Ballbesitz, Frankreich auf Ästhetik und Flexibilität, England auf Struktur und Stabilität. Brasilien demonstriert individuelle Kreativität, während Argentinien eher pragmatisch und effizient agiert.

Deutschland bewegt sich irgendwo zwischen kontrolliertem Ballbesitz und direktem Offensivspiel. Bei einem langen Turnier kann sich diese Flexibilität als Vorteil erweisen. Vorausgesetzt, die Balance zwischen Risiko und Absicherung stimmt.

Wer hat aktuell die beste Balance?

Geht es ausschließlich um die Balance zwischen Offensive und Defensive, wird Frankreich derzeit von vielen Beobachtern als führend eingeschätzt. Die Mannschaft kombiniert defensive Stabilität mit enormer individueller Klasse im Angriff und wirkt dadurch besonders harmonisch.

Spanien überzeugt dagegen stärker über Kontrolle und Struktur; England über Disziplin und Ordnung. Brasilien und Argentinien stehen für hohe Qualität, wirken teilweise etwas abhängiger von Form und Spielrhythmus.

Als Quintessenz dieser Einschätzung liegt Deutschland knapp hinter den großen Favoriten. Allerdings verfügt die Mannschaft über genügend Potenzial, um bei einer positiven Entwicklung im Verlauf der WM zu einem echten Überraschungskandidaten zu werden.

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