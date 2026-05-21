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Moderatorin schockiert: Kim Kardashian nimmt 35 Pillen täglich!

Kim Kardashians Pillenroutine

Moderatorin schockiert: Kim Kardashian nimmt 35 Pillen täglich!

21.05.2026, 12.42 Uhr
von Paulina Meissner
Kim Kardashian enthüllte im Podcast von Amy Poehler, dass sie täglich über 30 Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Diese Routine sorgt für Aufsehen und Diskussionen über Schönheitswahn und Gesundheitsbewusstsein.
Kim Kardashian
Kim Kardashian hat im Podcast "Good hand with Amy Poehler" verraten, wie viele Nahrungsergänzungsmittel sie nimmt.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Mike Coppola

Kim Kardashian ist bekannt für ihre Schönheitsoperationen und ihre skurillen Beauty-Trends. Wie groß der Schönheitswahn des US-Stars tatsächlich ist, wurde bei ihrem Besuch im Podcast "Good hang" von Comedian Amy Poehler abermals deutlich. Dort verkündete Kardashian beinahe beiläufig, täglich mehr als 30 Pillen zu nehmen.

"Ich nehme ungefähr 35 Nahrungsergänzungsmittel am Tag", verriet Kardashian und schockierte damit ihre Gastgeberin: "Kim!", rief Poehler entsetzt.

Die 45-Jährige erklärte, die Tabletten über den Tag verteilt in drei Portionen eingenommen zu haben, bis es ihr zu viel wurde: "Ich dachte mir: 'Okay, ich kann dieses Fischöl einfach nicht mehr ertragen.' Ich habe die Nase voll von Tabletten."

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Sie habe die Tabletten daraufhin kurzzeitig abgesetzt, sich nach einem Blick auf ihre Blutwerte jedoch wieder umentschieden: "Als ich meine Blutwerte sah, war es so offensichtlich, dass ich aufgehört habe – und dann musste ich wieder anfangen."

Kim Kardashian lässt regelmäßig ihre Knochendichte messen

Fischöl soll gut für Herz, Hirn und die Sehkraft sein. In Drogerien und Apotheken ist es meist in Kapseln erhältlich. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist für die meisten gesunden Menschen mit einer ausgewogenen Ernährung jedoch nicht notwendig und sollte vorab immer mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Kardashian klagte: "Die Tabletten sind einfach so groß. Ich wünschte, ich könnte jeden Tag eine Art Infusion bekommen. Ich könnte es einfach auf meinem Weg zur Arbeit machen."

Die Ex-Frau von Rapper Kanye West sagte, dass sie sich mit ihrer Mutter und ihren Schwestern einmal im Jahr in einem mobilen DEXA-Scan untersuchen lasse. Dabei werde die Knochendichte gemessen. Kardashian: "Wir springen alle in den Van und du legst dich hin und es macht etwa drei Minuten lang Aufnahmen von deinem Körper und sagt dir alles über deine Knochendichte."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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