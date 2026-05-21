"Nicht meine Entscheidung": Manuela Wisbeck muss "Notruf Hafenkante" verlassen

Für Manuela Wisbeck endet ein langes Kapitel im ZDF: Nach 16 Jahren wird die Schauspielerin künftig nicht mehr als Frauke Prinz in "Notruf Hafenkante" zu sehen sein. Nach eigenen Angaben wurde sie telefonisch von der Produktionsfirma über die Entscheidung informiert. Die Begründung: Die Geschichte ihrer Figur sei erzählt. Neben inhaltlichen Gründen sollen offenbar auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt haben.

In einem Video betonte Wisbeck, der Abschied sei für sie ein "Schock" gewesen und habe sich wie ein "Stich ins Herz" angefühlt. Sie stellte klar, dass die Initiative für den Ausstieg nicht von ihr ausging. Die Produktion habe ihre Figur als Randfigur eingestuft und daraufhin entschieden, sich von ihr zu trennen.

Wisbeck bleibt dennoch bis Juli 2026 Teil der Serie. Wegen der längeren Vorproduktionszeiten werden neue Folgen mit ihr weiterhin ausgestrahlt, was das ZDF bestätigte. Zuschauer müssen sich also nicht sofort vom gewohnten Seriengesicht verabschieden.

Manuela Wisbeck verlässt "Notruf Hafenkante": Das sagt das ZDF Das ZDF äußerte sich auch selbst zu den Trennungsgründen und erklärte gegenüber Ruhr24, die Entscheidung diene der Weiterentwicklung des Formats. Der Sender erklärte: "Um einer Serie immer wieder neue erzählerische Impulse zu geben und das Format zeitgemäß weiterzuentwickeln, gehört es manchmal dazu, sich auch von liebgewonnenen Figuren zu verabschieden, so wie in diesem Fall von Frauke Prinz, verkörpert von Manuela Wisbeck." Wirtschaftliche Gründe erwähnte der Sender in seiner Stellungnahme nicht.

Das ZDF teilte zudem mit, dass es keinen Ersatz für die Figur Frauke Prinz geben werde. Wie die Serienfigur die Handlung verlassen wird, ließ der Sender offen. Wisbeck spielt seit der zweiten Staffel die Krankenschwester am Empfang des fiktiven Elbkrankenhauses.

Das ist die Erfolgsserie "Notruf Hafenkante" "Notruf Hafenkante" läuft seit Januar 2007 im ZDF. In zwanzig Staffeln sind mehr als 500 Episoden entstanden. Die 20. Staffel endete im März dieses Jahres, eine Fortsetzung ist für den Herbst angekündigt. Neben Wisbeck gehören Sanna Englund und Rhea Harder-Vennewald zum festen Hauptcast. Englund spielt die Polizeirätin Melanie Hansen, Harder-Vennewald die Polizeioberkommissarin Franzi Jung.

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