"Feste der Comedy": Darum geht's in der neuen RTL-Show mit Olaf Schubert

Wenn sich einige der bekanntesten Gesichter der deutschen Comedy-Szene an einem Abend die Klinke in die Hand geben, könnte beste Unterhaltung drin sein: RTL versucht sich an der neuen Show "Feste der Comedy", die von fern an die "Feste"-Musikshowreihe von Florian Silbereisen in der ARD erinnert. Gastgeber bei RTL ist Olaf Schubert, der mit seinem unverwechselbaren Stil durch den Abend führt.

Feste der Comedy Show • 21.05.2026 • 20:15 Uhr

Das neue Format setzt auf einen Mix aus klassischen Stand-up-Auftritten und vorproduzierten Einspielern. Damit kombiniert die Sendung unterschiedliche Comedy-Elemente zu einer abwechslungsreichen Unterhaltungsshow, die sowohl Live-Momente als auch inszenierte Beiträge vereint. "Feste der Comedy" bringt die deutsche Comedy-Elite auf die Bühne und richtet sich an Fans pointierter Gags und bekannter Namen.

Wiedersehen mit den "Üblichen Verdächtigen" Zu den Gästen der ersten Ausgabe zählen unter anderem Bülent Ceylan, Atze Schröder, Rüdiger Hoffmann, Markus Krebs, Guido Cantz, Martin Klempnow und Ralf Senkel. Sie sorgen mit ihren jeweils eigenen Stilrichtungen für ein breites Spektrum an Humor: von Wortwitz über Alltagsbeobachtungen bis hin zu schrägen Figuren und spontanen Einlagen.

Olaf Schubert übernimmt dabei nicht nur die Moderation, sondern fungiert auch als verbindendes Element zwischen den einzelnen Programmpunkten. Mit seinem trockenen Humor und seiner eigenwilligen Bühnenfigur führt er durch die Show und setzt eigene Akzente zwischen den Auftritten der Gäste.

Feste der Comedy – Do. 21.05. – RTL: 20.15 Uhr

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