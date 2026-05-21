Home News TV-News

"Feste der Comedy": Darum geht's in der neuen RTL-Show mit Olaf Schubert

Comedy-Gala

"Feste der Comedy": Darum geht's in der neuen RTL-Show mit Olaf Schubert

21.05.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Olaf Schubert führt durch die neue RTL-Show "Feste der Comedy". Mit dabei sind Stars wie Bülent Ceylan und Atze Schröder. Ein Abend voller Lachen ist garantiert!
Feste der Comedy
Olaf Schubert moderiert nicht nur, er ist auch für die eine oder andere Comedy-Einlage zu haben.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Andreas Rentz
Feste der Comedy
Diese Mixed Show wirkt bei RTL eher männerlastig: Guido Cantz ist auch mit von der Partie.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Pau Barrena
Feste der Comedy
Bülent Ceylan weiß, wie man das Publikum begeistert.  Fotoquelle: Getty Images/Simon Hofmann

Wenn sich einige der bekanntesten Gesichter der deutschen Comedy-Szene an einem Abend die Klinke in die Hand geben, könnte beste Unterhaltung drin sein: RTL versucht sich an der neuen Show "Feste der Comedy", die von fern an die "Feste"-Musikshowreihe von Florian Silbereisen in der ARD erinnert. Gastgeber bei RTL ist Olaf Schubert, der mit seinem unverwechselbaren Stil durch den Abend führt.

RTL
Feste der Comedy
Show • 21.05.2026 • 20:15 Uhr

Das neue Format setzt auf einen Mix aus klassischen Stand-up-Auftritten und vorproduzierten Einspielern. Damit kombiniert die Sendung unterschiedliche Comedy-Elemente zu einer abwechslungsreichen Unterhaltungsshow, die sowohl Live-Momente als auch inszenierte Beiträge vereint. "Feste der Comedy" bringt die deutsche Comedy-Elite auf die Bühne und richtet sich an Fans pointierter Gags und bekannter Namen.

Wiedersehen mit den "Üblichen Verdächtigen"

Zu den Gästen der ersten Ausgabe zählen unter anderem Bülent Ceylan, Atze Schröder, Rüdiger Hoffmann, Markus Krebs, Guido Cantz, Martin Klempnow und Ralf Senkel. Sie sorgen mit ihren jeweils eigenen Stilrichtungen für ein breites Spektrum an Humor: von Wortwitz über Alltagsbeobachtungen bis hin zu schrägen Figuren und spontanen Einlagen.

Derzeit beliebt:
>>Kylie Minogue hatte ein zweites Mal an Krebs – und verriet es nicht
>>Die "Eberhofer"-Reihe: Darum geht's in dem neuen Film mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz
>>Jeanette Biedermann: "Ich knutschte auf Axl Rose rum, bis ein Loch im Papier war"
>>Geständnis bei RTL: Thomas Anders erfand wegen Ex-Frau Nora einen Nervenzusammenbruch

Olaf Schubert übernimmt dabei nicht nur die Moderation, sondern fungiert auch als verbindendes Element zwischen den einzelnen Programmpunkten. Mit seinem trockenen Humor und seiner eigenwilligen Bühnenfigur führt er durch die Show und setzt eigene Akzente zwischen den Auftritten der Gäste.

Feste der Comedy – Do. 21.05. – RTL: 20.15 Uhr

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Eloy de Jong mit jahrelanger Angst: "Schwul sein war ein No-Go"
Geheime Liebe
70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum
"Bauer sucht Frau International": Die achte Staffel der RTL-Serie mit Inka Bause
Liebessuche weltweit
Bauer sucht Frau International
"70 Jahre BRAVO – Das große Jubiläum" Die Doku mit Uschi Glas auf RTL
Jubiläum
70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum
"Wie kannst du so was schreiben?" Angelo Kelly rechnet mit der Bravo ab
Harte Kritik
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Jan Köppen spricht über Abschieds-Geheimnis um Laura Wontorra
Live bei "Let's Dance"
Let's Dance
"Dune: Part Two": Kritik zum Blockbuster von Denis Villeneuve bei RTL
Sci-Fi-Meisterwerk
Dune: Part Two
Nach Finaleinzug des SC Freiburg: Hier sehen das Europa-League-Endspiel live
Freiburgs Triumph
SC Freiburg
Storyline noch geheim: Deutscher Autor bekommt Gastrolle in RTL-Daily-Soap
Fitzek bei GZSZ
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Stefan Raab – oder sogar Bully selbst: Wer wird der zehnte „LOL“-Kandidat?
Siebte Staffel bei Prime Video
Der Cast der neuen „LOL“-Staffel.
Olivia Jones: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen"
Olivia Jones im Reality-TV
Olivia Jones
„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Uwe Herrmann an seltenem Krebs erkrankt
Zwei Operationen
Uwe Herrmann lächelt.
"Eberhofer"-Star Simon Schwarz kämpft mit sich: "Der Humor ist nicht das, was ich bin"
Persönliche Einblicke
Simon Schwarz
Hohe Kosten, viel Kritik: Was das Aus von "immer wieder sonntags" für den "Fernsehgarten" bedeutet
Weniger Live-Unterhaltung
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
Buh-Rufe und Andrea Kiewels Zwangspause: Das waren die größten Skandale im ZDF-"Fernsehgarten"
Jubiläums-Saison
"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel sorgte mit besonderer Showeinlage für Diskussion.
"Eiskalt": Stefan Mross kritisiert ARD nach Aus von "Immer wieder sonntags" scharf
Show-Aus nach 22 Jahren
Stefan Mross steht auf der Bühne und schaut ernst.
John Krasinski: Vom "The Office"-Star zum Actionhelden
Jack Ryan Thrill
"Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War"
"der größte Glow Up": RTL-Moderatorin Sandra Safiulov hat über 50 Kilo verloren
Beeindruckender Wandel
Sandra Safiulov
Jack Ryan ist zurück bei Prime Video – doch "Ghost War" enttäuscht
Actionthriller-Flop
"Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War"
"PUSH" kehrt zurück: Hebammen-Serie begeistert wieder im ZDF
Hebammen-Alltag
"PUSH" 2
Überraschendes Familienglück für Campino: Zweites Kind mit 63
Campinos späte Vaterschaft
Campino
Neue ARD-Sci-Fi-Serie "Stardust Hotel" begeistert im All
Galaktisches Hotelchaos
Stardust Hotel
Tom Kaulitz wird Experte bei der WM 2026 für MagentaTV
Fan-Experte
Tom Kaulitz
Bill Kaulitz trifft auf alte Liebe – sein Bruder schimpft: "Du hast dich falsch verhalten"
Kaulitz-Drama
Tom und Bill Kaulitz
Dreharbeiten von "Hamburg Days" pausiert nach Tod von Luna Jordan
Beatles-Serie
Luna Jordan
"Die bleierne Zeit": Darum geht's im Klassiker bei ARTE mit Jutta Lampe
Filmklassiker
Die bleierne Zeit
"Berghütten in Gefahr ": Alle Infos zur Reportage über das Ende der Bergidylle
Berghütten in Gefahr – Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
Berghütten in Gefahr - Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
Bro’Sis-Zoff: Ex-Kollege teilt gegen Giovanni Zarrella aus
„für keine fünf Cent gut gesungen“
Giovanni Zarrella steht auf der Bühne und schaut ernst.
Alexander Held verstorben: "München Mord"-Kollege verabschiedet sich
Trauer um Held
München Mord - Dolce Vita
Schock in der Filmwelt: "München Mord"-Star Alexander Held stirbt unerwartet
Schauspiellegende
Alexander Held
Überraschung bei ntv: CDU-Politiker Schulze zeigt sich unbeeindruckt von AfD-Gefahr
AfD-Wahlszenario
"Pinar Atalay"