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Überraschendes Familienglück für Campino: Zweites Kind mit 63

Campinos späte Vaterschaft

Überraschendes Familienglück für Campino: Zweites Kind mit 63

20.05.2026, 09.52 Uhr
von Franziska Wenzlick
Campino, Frontmann der Toten Hosen, wird mit 63 Jahren überraschend erneut Vater. In der ARD-Dokumentation "Die Toten Hosen – Das letzte Album" spricht er über die unerwartete Freude.
Campino
Tote-Hosen-Frontmann Campino durfte sich unlängst über Nachwuchs freuen.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Andreas Rentz

2004 wurde Campino zum ersten Mal Vater. Wie der Sänger der Toten Hosen nun bestätigte, durfte er sich nun erneut über Nachwuchs freuen – mit 63.

Campino ist mit 63 Jahren zum zweiten Mal Vater geworden. Das bestätigt der Frontmann der Toten Hosen in einer neuen Dokumentation über die Band. "Tatsächlich bin ich überraschenderweise – also für mich selbst sehr überraschenderweise – noch mal Vater geworden", sagt Campino in der ARD-Produktion "Die Toten Hosen – Das letzte Album", die am Dienstagabend in Mainz Premiere feierte.

Weiter erklärt der Sänger im Film: "Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt halt jetzt aus." Medienberichten zufolge habe Campino auch im Rahmen der Veranstaltung über seine späte Vaterschaft gesprochen. "Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du." Es sei "dann wohl die schönste Umkehrung", ein Kind zu bekommen, sagte Campino bei der Premiere am Dienstag: "Wir müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt, und insofern sehe ich mich jetzt gerade wieder selber Autos über den Teppich schieben und ich fühle mich gut dabei."

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Campinos erster Sohn wurde 2004 geboren

2004 wurde sein erster Sohn Lenn Julian geboren, bei dessen Mutter es sich um die Schauspielerin Karina Krawczyk handelt. Über die Identität von Campinos heutiger Ehefrau, die er 2019 heiratete, ist indessen kaum etwas bekannt. Geboren wurde das gemeinsame Kind während der Produktion des letzten Studioalbums der Toten Hosen. Letzteres wird am 29. Mai erscheinen und trägt den Titel "Trink aus, wir müssen gehen!".

Die Dokumentation, die die Gruppe während der Entstehung des Albums zeigt, sei "das ungeschminkte Porträt der ikonischen Kultgruppe in ihrer vielleicht schwierigsten Zeit", wie es in einer Ankündigung heißt. "Noch nie" habe die Band "zugelassen, so intensiv im Studio beobachtet zu werden. Entstanden sind einzigartige Momente voller Kreativität, Emotion, Freundschaft und Rock'n'Roll." Abrufbar ist "Die Toten Hosen – Das letzte Album" bereits jetzt in der ARD Mediathek, zudem läuft der 90-minütige Film am Samstag, 23. Mai, um 23.25 Uhr nach dem DFB-Pokalfinale im Ersten.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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