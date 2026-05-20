Bill Kaulitz trifft auf alte Liebe – sein Bruder schimpft: "Du hast dich falsch verhalten"

"Ich muss mich schon seit Tagen zurückhalten, weil ich dir das unbedingt sagen wollte", beginnt Bill Kaulitz in der neusten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Doch was der Tokio-Hotel-Sänger dann erzählt, lässt seinen Bruder Tom fassungslos zurück. "Ich habe meinen Ex getroffen", beichtet Bill. Dabei handele es sich aber nicht um irgendeinen ehemaligen Partner, sondern um "meine erste richtig große Liebe hier in Amerika", wie er spezifiziert, ohne einen Namen zu nennen.

Tom Kaulitz weiß natürlich sofort, wer gemeint ist – und erinnert sich: "Da hast du so ein halbes Jahrhundert gebraucht, um über den hinwegzukommen – wenn überhaupt. Manchmal hat man das Gefühl, du bist bis heute nicht drüber weg." Bill kann das nur bestätigen und fasst zusammen, dass er mit besagtem Ex zweieinhalb Jahre zusammen gewesen sei – und von ihm offenbar die komplette Zeit über mit einer Freundin betrogen wurde. "Der hat quasi ein Doppelleben geführt", so der Musiker.

Genau diese Freundin habe der Ex inzwischen geheiratet und habe mit ihr bereits vier Kinder – sehr zum Schock der Zwillinge. "Ich kann mir den als Vater gar nicht vorstellen", meint Tom. Dann wundert sich der Mann von GNTM-Chefin Heidi Klum, woher Bill das eigentlich alles so genau weiß ...

"Bestimmt zwei Stunden hingen wir dann miteinander rum" Bill Kaulitz berichtet, er habe ihn zufällig bei einer Store-Eröffnung getroffen. Es sei die erste Begegnung seit elf Jahren gewesen, nachdem er sich zuvor schon immer wieder mal ausgemalt habe, wie so ein Wiedersehen nach der ganzen Zeit wohl ablaufen würde. "Der hat mir ja so wehgetan", sagt Bill. Er habe sich daher vorgenommen, ihn erst mal zu ignorieren. Das habe jedoch nur für eine kurze Weile funktioniert ...

"Ich bechere mir natürlich erst mal einen rein, bin super aufgeregt", erzählt Bill weiter. "Das heißt, du bist nicht drüber weg", stellt Tom fest und bezeichnet den Ex-Freund verärgert als "Lügner, Betrüger, die schlimmste Sorte von Mensch". Worüber sich Tom aber am meisten aufregt: Er glaubt, diese Begegnung sei keinesfalls ein Zufall gewesen. Bill sei seiner Meinung nach ganz bewusst zu der Store-Eröffnung gegangen, um eventuell auf seinen Ex treffen zu können. Der Sänger streitet das lachend ab.

Als der Ex-Freund plötzlich genau vor Bill gestanden habe, habe er ihn schließlich auch nicht mehr ignorieren können, führt Bill aus. Er habe ihn begrüßt und auch umarmt. Tom kann es kaum glauben. "Und jetzt bereue ich das, weil er hat mich bestimmt also gefühlt zehn Minuten festgehalten, zehn Minuten umarmt", so Bill. Von da an sei ihm sein Ex-Freund nicht mehr von der Seite gewichen. "Bestimmt zwei Stunden hingen wir dann miteinander rum."

Der Sänger gibt zu, während der Unterhaltung viel zu nett gewesen zu sein. Sein ehemaliger Partner wiederum habe "dick aufgetragen" und geschwärmt, dass er die ganze Zeit über noch "in love" mit Bill gewesen sei. Nach dem Gespräch habe ihm der Ex dann auch sofort geschrieben, wie sehr er ihn vermisst habe. "Du hast dich falsch verhalten", wütet Tom. Letztlich sei Bill aber auch ganz froh, dass er keine Szene gemacht hat und sieht das Positive an der Begegnung: "Dieser Gedanke, dass man jetzt sagt, 'wie wäre das wohl, den zu treffen?', der ist jetzt endgültig weg."

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