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„Ich bin durch alle Höllen gegangen“: Michelle über Trennung von Eric Philippi

„Ich bin durch alle Höllen gegangen“: Michelle über Trennung von Eric Philippi

19.05.2026, 11.05 Uhr
von Julian Flimm
Erst der Heiratsantrag auf großer Bühne, dann das plötzliche Liebes-Aus: Michelle hat sich nach der Trennung von Eric Philippi bei ihren Fans gemeldet.
Michelle steht auf der Bühne und guckt traurig.
Michelle ist nicht mehr mit Eric Philippi zusammen.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Nur wenige Monate nach dem öffentlichen Heiratsantrag ist die Liebe von Michelle und Eric Philippi vorbei. Anfang Mai wurde die Trennung der beiden Schlagerstars bekannt. Für Michelle kam das Beziehungs-Aus offenbar überraschend: In einem mehr als halbstündigen Instagram-Live sprach die Sängerin nun erstmals ausführlich über die vergangenen Wochen.

Michelle nach Liebes-Aus: „Natürlich geht es einem nicht gut“

„Ja, mir geht’s okay“, sagte die 54-Jährige zunächst. Eigentlich habe sie sich schon früher bei ihren Fans melden wollen, sich dann aber noch Zeit genommen. Denn die Trennung habe sie schwer getroffen: „Natürlich geht es einem nicht gut, das ist ja ganz klar.“ Besonders am Anfang sei die Situation für sie „extrem schwierig“ gewesen. „Es ist immer noch schwierig für mich, weil ich einfach viele Dinge nicht verstehen kann.“

Michelle und Eric Philippi waren fast genau drei Jahre ein Paar. Im April 2023 hatten sie ihre Beziehung öffentlich gemacht, im Juni 2024 verkündeten sie bei einem Event in Kitzbühel ihre Verlobung. Am 15. Februar 2026 erneuerte Philippi seinen Antrag bei Michelles Abschiedskonzert in der Berliner Uber Arena – vor den Augen der Fans. Michelle antwortete damals: „Ja, ich lieb' dich über alles – und jetzt bin ich nicht mehr die ewige Verlobte!“

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Michelle über Trennung: „Das kam für mich sehr, sehr unerwartet“

Umso härter traf sie offenbar das Ende der Beziehung. „Wir waren ja fast auf den Tag genau drei Jahre zusammen. Das kam für mich sehr, sehr unerwartet“, sagte Michelle in ihrem Livevideo. Die ersten Wochen nach der Trennung beschrieb sie mit deutlichen Worten: „Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann. Ich habe gehasst, ich habe Wut gehabt, ich habe ihn zum Teufel gejagt, ich habe getrauert, ich habe so viel geweint.“

Eric Philippi hatte die Trennung zuvor bestätigt. „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt“, erklärten beide gegenüber „Bild“. Philippi sagte zudem: „Die Entscheidung, sich zu trennen, ging von mir aus.“ Einen genauen Grund für das Liebes-Aus nannte der Musiker nicht. „Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut“, sagte er weiter.

Trennung von Michelle und Eric Philippi: Sängerin spricht über Heilung

Michelle richtet den Blick nun auf ihre eigene Heilung. Sie habe erkannt, wie verletzlich sie noch sei. „Ich glaube, dass Eric in mir Dinge ausgelöst hat“, sagte sie. Gerade weil es „so unfassbar wehgetan“ habe, sei ihr bewusst geworden, „wie angreifbar ich eigentlich noch bin und wie sehr ich an ganz vielen Dingen in mir selbst arbeiten muss“. Dieser Prozess sei in den vergangenen Wochen „sehr hart“ gewesen.

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Inzwischen versuche sie, die Trennung anders einzuordnen. Sie habe gelernt, „dass alles im Leben einen Zeitpunkt hat, auch wenn es dir im Moment noch nicht so erscheint“. Gleichzeitig sei ihr klar geworden, dass sie an alten Glaubenssätzen arbeiten müsse, um nicht erneut in Situationen zu geraten, die sie so verletzlich machen.

Michelle nach der Trennung: Fans zeigen viel Mitgefühl

Für ihre Offenheit bekam Michelle viel Zuspruch. Fans lobten in den Kommentaren, dass sie ihre Verletzlichkeit so ehrlich zeige. Die Sängerin selbst machte deutlich, dass sie noch nicht am Ende ihres Heilungsprozesses angekommen ist – aber wieder stärker zu sich selbst finden will.

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