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Netflix-Fans aufgepasst: "Berlin" plant den nächsten genialen Raub

Nächster Coup

Netflix-Fans aufgepasst: "Berlin" plant den nächsten genialen Raub

18.05.2026, 09.26 Uhr
von Elisa Eberle
Mit "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" führt Netflix das "Haus des Geldes"-Franchise fort. Berlin plant einen spektakulären Raub in Sevilla, doch die wahren Motive liegen im Verborgenen.
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
In "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" wird nicht nur Candela (Inma Cuesta) für Berlin (Pedro Alonso) zur Gefahr.   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
Wieder vereint für einen neuen Coup (von links): Roi (Julio Peña), Keila (Michelle Jenner), Berlin (Pedro Alonso), Damián (Tristán Ulloa) und Bruce (Joel Sánchez).   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
Der Herzog (Jose Luis García Pérez) und seine Frau (Marta Nieto) haben es ihrerseits auf Berlin abgesehen.   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
Die hellen Straßen von Sevilla dienen als beeindruckende Kulisse von Berlins neustem Streich.   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
Damián (Tristán Ulloa, links) und Berlin (Pedro Alonso) planen einen neuen spektakulären Raubzug.   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025

Mit ausdruckslosen Dalí-Masken, einem spektakulären Raubzug und einem mitreißenden Soundtrack avancierte "Haus des Geldes" 2017 bei Netflix schnell zu einem weltweiten Phänomen. Bis heute gehört die spanische Heist-Serie zu den erfolgreichsten Produktionen, die der Streamer jemals auf den Markt gebracht hatte.

Kein Wunder, dass das Franchise nach der finalen fünften Staffel noch lange nicht dem Ende geweiht war: Mit "Berlin und die Juwelen von Paris" veröffentlichte Netflix Ende 2023 ein erstes Spin-off. Zweieinhalb Jahre später folgt mit "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" nun ein zweiter Streich. Alle acht Folgen sind ab Freitag, 15. Mai, abrufbar.

Auch wenn die Miniserie von Netflix als eigenständiges Spin-off von "Haus des Geldes" vermarktet wird, knüpft die Handlung an die der Mutterserie vorausgegangene Geschichte von "Berlin und die Juwelen von Paris" an: Gemeinsam mit seinem Komplizen Damián Vázquez (Tristán Ulloa) trommelt Berlin (Pedro Alonso) die alte Truppe, bestehend aus der Elektrotechnik-Spezialistin Keila (Michelle Jenner), der Kriminellen Cameron (Begoña Vargas), Schlossknacker Roi (Julio Peña Fernández) sowie Bruce (Joel Sánchez), für einen neuen meisterhaften Raub zusammen: In Sevilla wollen sie Leonardo Da Vincis berühmtes Gemälde "Die Dame mit dem Hermelin" entwenden.

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Gefahr für den Meisterdetektiv "Berlin"

Das Gemälde, das im Zeitraum zwischen 1489 und 1491 entstand, gilt in der Kunstgeschichte als stilbildend für die italienische Hochrenaissance und wegweisend für Da Vincis weiteren Erfolg. Die Auftragsarbeit für den Herzog von Mailand Ludovico Sforza war das erste von vier Frauenporträts, die da Vinci zu Lebzeiten produzierte. Für das berühmteste, die "Mona Lisa", verwendete der Maler die gleiche Technik, die er bei "Die Dame mit dem Hermelin" erstmals angewendet hatte. Seit 1880 befindet sich das Gemälde in der Sammlung des Krakauer Czartoryski-Museums.

In der Netflix-Serie erweist sich der geplante Raub bald als großer Bluff von Berlin: In Wahrheit jedoch gilt sein Interesse dem Herzog von Málaga und seiner Frau, die den Ganoven ihrerseits erpressen. Doch sie haben die Rechnung ohne Berlin gemacht ... Neu zur Bande stößt in "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" auch Candela (Inma Cuesta), eine Femme fatale, in die sich Berlin sofort verliebt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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