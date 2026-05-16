Jan Köppen spricht über Abschieds-Geheimnis um Laura Wontorra

Die Spannung in der beliebten RTL-Tanzshow steigt – denn auf dem "Let's Dance"-Parkett ging es in der zehnten Liveshow am Freitagabend um den Einzug ins Halbfinale. Doch bevor überhaupt der erste Schritt getanzt wurde, sorgte ein Wechsel für Aufsehen: Da sich Victoria Swarovski aktuell in Wien auf den ESC vorbereitet, sprang Laura Wontorra ein. An der Seite von Daniel Hartwich übernahm sie die Moderation der Show und brachte direkt frischen Wind ins Studio.

Was zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemand ahnte: Am Ende der Show wurde die 37-Jährige selbst zum Thema. Ihr "Ninja Warrior Germany"-Kollege Jan Köppen, der im Publikum saß, schnappte sich plötzlich das Mikrofon und verkündete live auf Sendung eine Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Jan Köppen überreicht Laura Wontorra ein Abschiedsgeschenk "Du hörst auf bei 'Ninja Warrior Germany'", verkündete der RTL-Star unvermittelt. Aus diesem Grund hatte der Moderator ein kleines Abschiedsgeschenk für Laura Wontorra mit im Gepäck: eine überdimensionale, schwere Schraube, jedes Startsignal aus der Sendung auf CD und die "Wildcard auf Lebenszeit". Große Worte zu ihrem Abschied fand die Moderatorin nicht – doch sie verlässt die RTL-Parcours-Show "schweren Herzens", wie sie sagte.

Auf dem "Let's Dance"-Parkett lief es zuvor nicht minder dramatisch. "Ninja Warrior"-Athlet Joel Mattli stand nach einem etwas zu leidenschaftlichen Wiener Walzer mit Malika Dzumaev blutend vor der Jury. Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack musste nach ihrer Rumba harte Kritik von Juror Joachim Llambi einstecken: "Das war heute, seit Show eins, deine schwächste Leistung." Gehen musste am Ende aber nicht sie, sondern Jan Kittmann. Dem GZSZ-Star war der Schock über das "Let's Dance"-Aus kurz vor dem Halbfinale anzusehen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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