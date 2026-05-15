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Staffel 18 von "Die Bergretter": Diese Überraschung erwartet die Fans

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Staffel 18 von "Die Bergretter": Diese Überraschung erwartet die Fans

15.05.2026, 09.12 Uhr
von Natasa Unkel
Die neuen Folgen der ZDF-Serie sind bestätigt. Neben Sebastian Ströbel stehen auch zwei prominente Gaststars für Staffel 18 vor der Kamera.
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) neben einem Helikopter.
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) ist bereit für neue Einsätze.  Fotoquelle: © Sabine Finger Fotografie/ZDF

Die nächste Runde am Dachstein ist gesichert: Während die Dreharbeiten zur 18. Staffel von „Die Bergretter“ noch bis Oktober 2026 laufen, wächst bei vielen Fans bereits die Vorfreude auf die neuen Folgen. Im Herbst sollen Markus Kofler und sein Team wieder im ZDF zu sehen sein. Dabei setzt die Serie auf eine vertraute Mischung aus bewährten Publikumslieblingen und frischen Impulsen: Sebastian Ströbel, Luise Bähr und Markus Brandl bleiben dem Format erhalten.

Außerdem stoßen Jan Sosniok und Jessica Ginkel zum Bergretter-Ensemble hinzu. Sosnioks Auftreten in der Serie wurde bereits durch einen Instagram-Post von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel bestätigt. Er zeigte sich gemeinsam mit seinem Kollegen am Set. Der 58-jährige Sosniok dürfte den Zuschauern bekannt sein aus dem Kino-Hit „Frühling“.

„Die Bergretter“ Staffel 18: Was über die Rollen der Gaststars bekannt ist

Viele Infos gibt es zu seiner Rolle in „Die Bergretter“ noch nicht. Ob er Freund oder Feind spielen wird, ist noch offen – nur sein Rollen-Name steht schon fest: Gregor Fuchs. Ebenso in Schweigen hüllen sich die Verantwortlichen zu Jessica Ginkels Rolle.

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„Die Bergretter“ Staffel 18: Darum geht es in den neuen Folgen

Die Liebe bleibt kompliziert. Besonders zwischen Markus und Katharina. Zwar sind beide am Ende von Staffel 17 Single und fühlen sich weiterhin zueinander hingezogen, doch aktuell deutet wenig darauf hin, dass ihre Beziehung weitergeht. Der Grund dafür ist Katharinas Gefühlschaos. Zwar hat sie sich inzwischen von ihrem Ex Lukas Schlosser getrennt, ist aber emotional immer noch mit Lukas verbunden.

"Sehr entwürdigend" – Das ist Sebastian Ströbel bei einem Stunt-Unfall bei den "Bergrettern" passiert
Sebastian Ströbel brach sich beim „Bergretter“-Dreh zwei Finger – doch peinlich war nicht der Schmerz, sondern der Moment danach. Seine ehrliche Beichte überrascht Fans.
Unfall beim Dreh
Sebastian Ströbel sitzt in einem Sessel und lacht.

Ob Katharina und Lukas in Staffel 18 wieder zusammenfinden, sie Markus noch eine Chance gibt, jemand Neues kennenlernt oder lieber allein bleibt, dürfte in Staffel 18 für viel Spannung sorgen.

Markus Kofler und Jan Fugain: Neue Konflikte in Staffel 18?

Nachdem Markus und Jan in Staffel 17 endlich einige unausgesprochene Dinge zwischen sich klären konnten, bleibt spannend, wie sich das schwierige Verhältnis der Halbbrüder weiterentwickelt.

Der Cast der neuen Staffel im Überblick

Die Fans der Serie dürfen sich auf viele Bekannte Gesichter freuen. Am Start sind in der kommenden Staffel: Sebastian Ströbel als Bergretter Markus Kofler, Luise Bähr als Sanitäterin Katharina Strasser, Markus Brandl als Bergretter Tobias Herbrechter, Robert Lohr als Hubschrauberpilot Michael "Michi" Dörfler, Michael Pascher als Mechaniker Rudi Dolezal, Stefanie von Poser als Hofbesitzerin Emilie Hofer, Josephin Busch als Nina Reuther und Ex-Freundin von Markus Kofler, Viktoria Ngotsé als Hauptkommissarin Alexandra Winkler, Martin Leutgeb als Polizist Gert Holzer, Lisa Junick als Markus' Ziehtochter Mia Steiner, Marinus Hohmann als Leon Dörfler, Michi Dörflers Sohn, Sonja Kirchberger als Elisa Rödder (Beauftragte für Tourismus und Sicherheit in Ramsau), Arne Löber als Jan Fugain (Halbbruder von Markus Kofler), Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter, Jessica Ginkel in noch nicht genannter Rolle und Jan Sosniok als Gregor Fuchs.

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