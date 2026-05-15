"ran Eishockey live: WM 2026 Finnnland – Deutschland": Alle Infos zur TV-Übertragung

Deutschland hofft auf einen neuen Coup: 2023 gewann die Eishockey-Nationalmannschaft sensationell Silber, zuletzt bei Olympia lief's für die Cracks zwar nicht mehr so gut, doch die Moral der Mannschaft ist stark. Los geht's in der Swiss Life Arena in Zürich gegen Finnland.

ran Eishockey live: WM 2026 Finnnland – Deutschland Sport

Wenn sich vom 15. bis 31. Mai die besten Eishockey-Nationen der Welt messen, richtet sich der Blick der Fans in die Schweiz: In Zürich und Freiburg wird die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen, mit 16 Teams, hochklassigen Duellen und der Hoffnung auf ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Auswahl. Im ProSieben-Nachmittagsprogramm geht es jetzt mit der Partie "ran Eishockey live: WM 2026 Finnland – Deutschland" los, moderiert von Matthias Killing und kommentiert von Jean Lüdeke. Reporter vor Ort ist Christoph "Icke" Dommisch.

Das Turnier gehört zu den wichtigsten Wettbewerben im internationalen Eishockey und verspricht auch in diesem Jahr wieder intensive Spiele und große Emotionen. Nach dem überraschenden Silber-Coup 2023 konnte die deutsche Nationalmannschaft zuletzt bei Olympia nicht ganz an diesen Erfolg anknüpfen. Nun will das Team von Bundestrainer Harold Kreis erneut angreifen, auch wenn die Konkurrenz abermals sehr stark ist.

Wie schlägt sich der Top-Favorit USA? Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams. In der Vorrunde tritt jede Mannschaft gegen alle anderen Teams der eigenen Gruppe an. Die besten vier Nationen qualifizieren sich für das Viertelfinale, ab dann geht es im K.-o.-System weiter bis zum Finale am 31. Mai. Insgesamt umfasst das Turnier 64 Spiele.

Deutschland trifft in Gruppe A unter anderem auf Topteams wie die USA, Gastgeber Schweiz und Finnland. Weitere Gegner sind Lettland, Österreich, Ungarn und Großbritannien. Der Auftakt erfolgt am 15. Mai gegen Finnland, weitere Schlüsselspiele folgen unter anderem gegen die USA und die Schweiz.

Fans können das Turnier auf verschiedenen Wegen verfolgen: Alle Spiele sind mit einem kostenpflichtigen Pass online auf Sporteurope.tv verfügbar. Die Partien der deutschen Mannschaft sowie die Finalrunde werden zudem im Free-TV bei ProSieben und ProSieben MAXX übertragen. Parallel dazu laufen Streams über ran.de und Joyn. Auch das Angebot von MagentaSport zeigt zahlreiche Spiele live, darunter alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung.

Auch 2026 zählt Deutschland nicht zu den Top-Favoriten, hat sich aber in den vergangenen Jahren in der erweiterten Weltspitze etabliert. Entscheidend dürfte sein, in welcher Form NHL-Star Leon Draisaitl ins Turnier geht. Zu den heißesten Anwärtern auf den Titel zählen Titelverteidiger USA sowie Rekordweltmeister Kanada. Auch Gastgeber Schweiz sowie die Teams aus Schweden, Tschechien und Finnland gelten als ernsthafte Medaillenkandidaten.

ran Eishockey live: WM 2026 Finnnland – Deutschland – Fr. 15.05. – ProSieben: 18.10 Uhr

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