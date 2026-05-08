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"Nie allein" Finnisches Historiendrama auf ARTE

Historisches Drama

"Nie allein" Finnisches Historiendrama auf ARTE

08.05.2026, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Das Historiendrama "Nie allein" offenbart die komplexe Rolle des jüdischen Unternehmers Abraham Stiller im Finnland der 1940er Jahre. Zwischen Schutz und Verrat, zeigt der Film die Herausforderungen jüdischer Geflüchteter während der Zusammenarbeit Finnlands mit Nazi-Deutschland.
Nie allein
Abraham Stiller (Ville Virtanen), eine zentrale Stimme der jüdischen Gemeinde Finnlands, wollte Juden im mit dem Dritten Reich kooperierenden Finnland helfen. Doch hat er sie stattdessen ans Messer geliefert? Das finnische Historiendrama "Nie allein" untersucht diesen wahren Fall.  Fotoquelle: © MRP Matila Röhr Productions Oy/Andres Teiss
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Der jüdische Unternehmer Abraham Stiller (Ville Virtanen) will seinen jüdischen Glaubensbrüdern und Schwestern in seiner Heimat Finnland helfen.  Fotoquelle: © MRP Matila Röhr Productions Oy/Andres Teiss
Nie allein
Das finnische Historiendrama "Nie allein" arbeitet auf zwei Zeitebenen. Eine Journalistin will vom alten Stiller wissen, was damals passiert ist. In Rückblenden springt die Handlung in die Zeit der Kooperation Finnlands mit Nazi-Deutschland. Damals war Arno Anthoni (Kari Hietalahti) Chef der finnischen Staatspolizei.   Fotoquelle: © MRP Matila Röhr Productions Oy/Andres Teiss
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Finnland verbündet sich 1942 mit Nazi-Deutschland. Der Film "Nie allein" erzählt in Rückblenden von dieser Zeit im nordeuropäischen Land.  Fotoquelle: © MRP Matila Röhr Productions Oy/Andres Teiss
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Abraham Stiller (Ville Virtanen) verhandelt mit der jüdischen Gemeinde im mit den Nazis im Bunde stehenden Finnland.  Fotoquelle: © MRP Matila Röhr Productions Oy/Andres Teiss

Das finnische Historiendrama "Nie allein", nun im TV am 8. Mai, dem Jahrestag des Kriegsendes, erzählt eine in Deutschland bislang eher unbekannte Geschichte. Helsinki, 1942: Finnland steht an der Seite Nazi-Deutschlands, jüdische Geflüchtete geraten ins Visier der Staatspolizei. Der Unternehmer Abraham Stiller versucht, sie mit Arbeits- und Aufenthaltspapieren zu schützen – und liefert dabei unbeabsichtigt Material für eine Deportationsliste. Das finnische Drama von Klaus Härö entstand nach wahren Begebenheiten.

ARTE
Nie allein
Drama • 08.05.2026 • 20:15 Uhr

Jahrzehnte später sucht eine junge Journalistin (Satu Tuuli Karhu) nach der Wahrheit über Stillers Rolle und die Ereignisse jener Zeit. Der alte Mann ringt mit Erinnerungen und Schuld. Rückblenden führen ins Vorkriegs-Helsinki, wo jüdische Flüchtlinge kaum noch Aufnahme finden. Stiller, eine prägende Figur der jüdischen Gemeinde und Inhaber eines Textilhauses, bietet Arbeit, Unterkunft und Hoffnung – sehr zum Missfallen seiner Frau und vorsichtiger Gemeindemitglieder.

Wie Nazi-freundlich war Finnland im Zweiten Weltkrieg?

Mit dem Krieg verschärft sich die Lage: Antisemitismus dringt in den Alltag, Beamte prüfen Herkunft und Erlaubnisse, Geflüchtete wie Georg Kollmann (Rony Herman) geraten in Lebensgefahr. Im Norden schuften jüdische Männer unter deutschen Truppen, während in Helsinki bereits über "Lösungen" für ausländische Juden verhandelt wird. Stiller kämpft weiter, wird jedoch selbst zum Werkzeug eines Systems, das sein Vertrauen missbraucht.

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Der kompakt erzählte Film "Nie allein" behandelt ein kaum bekanntes Kapitel finnischer Kriegsgeschichte – den Umgang mit jüdischen Flüchtlingen und die Zusammenarbeit mit NS-Deutschland. Härö verknüpft Gegenwart und Vergangenheit in einer Interviewrahmenhandlung über Schuld, Zeugenschaft und nationale Erinnerung.

Nie allein – Fr. 08.05. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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