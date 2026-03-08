"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe

Wie kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet jene Menschen, die im Wechselspiel von Polarnacht und Mitternachtssonne leben, als die glücklichsten der Welt gelten? In der neuen "Terra X"-Folge "Faszination Erde – mit Hannah Emde: Finnland – Suche nach dem Glück" geht Tierärztin Hannah Emde genau dieser Frage nach. Sie begibt sich auf eine Reise in ein Land der Extreme, dorthin, wo der Winter wochenlange Dunkelheit bringt und der Sommer die Nächte in gleißendes Licht taucht.

Finnland beherrscht beides: klirrende Kälte mit Temperaturen von unter minus 40 Grad Celsius und Sommertage, an denen die Zeit stillzustehen scheint. Zwischen frostiger Stille und niemals endendem Dämmerlicht entfaltet sich eine Natur, die widersprüchlicher kaum sein könnte. Hannah Emde begegnet weißen Polarfüchsen, Braunbären und Rentieren, entdeckt seltene Bewohner klarer Flüsse, durchstreift dichte Wälder und blickt in einen Himmel, der von Nordlichtern durchzogen ist. Es ist ein Land, das gelernt hat, mit den Launen seiner Umwelt zu leben und gerade daraus Stärke zu ziehen. Die Landschaft selbst scheint zu erzählen, dass Glück mehr bedeutet als materieller Wohlstand.

Respekt vor der Natur zahlt sich aus Die Menschen in Finnland folgen einer einfachen Überzeugung: Wer die Natur respektiert, bekommt viel zurück. Zum finnischen Lebensgefühl gehören das "Jedermannsrecht", fischreiche Seen und eine Luft, die so klar ist, dass jeder Atemzug wie ein Versprechen wirkt. In der Dokumentation reist Hannah Emde durch verschneite Weiten, lauscht den Geschichten vom Feuerfuchs und erlebt die Spannungsfelder zwischen Mensch und Tier. Schritt für Schritt nähert sie sich der Frage, worin wahres Glück besteht und welche Rolle die Kräfte der Natur dabei spielen.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verrät Hannah Emde, die seit 2024 "Terra X" als Moderatorin begleitet, was sie antreibt: der Einsatz für den Artenschutz. "Es war mein großes Hobby. So habe ich 2017, noch als Studentin, den gemeinnützigen Verein 'Nepada Wildlife e.V.' mit Freunden und Fachleuten gegründet, weil wir selbst etwas im Artenschutz bewegen wollten", erklärt sie. Sechs Jahre lang studierte sie Tiermedizin in Hannover und schloss mit dem Staatsexamen ab. Woher ihre Neugier auf entlegene Orte rührt, beschreibt sie im, Gespräch so: "Ich habe früh angefangen, Praktika und Projekte außerhalb meiner Komfortzone zu machen."

Die neue Folge ist bereits ab Mittwoch, 04. März, in der ZDF Mediathek abrufbar.

Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück – So. 08.03. – ZDF: 19.30 Uhr

