"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe

Finnlands Geheimnis

08.03.2026, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
In der neuen "Terra X"-Folge erkundet Tierärztin Hannah Emde das Geheimnis des finnischen Glücks. Zwischen Polarlichtern und Braunbären sucht sie nach Antworten.
Hannah Emde reist in der neuen Folge von "Terra X" nach Finnland. Zwischen Temperaturen von bis zu minus 30 Grad und dem Füttern von Rentieren sucht sie nach einer Antwort auf die Frage, weshalb die Menschen dort als besonders glücklich gelten.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Finnland ist auch bekannt als das Land der tausend Seen. Über 187.000 Gewässer zählt das Land.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Die Tierärztin Hannah Emde trifft auf ihrer Reise durch Finnland auf einen Polarfuchs.   Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Hannah Emde erlebt in Finnland die Polarlichter am Himmel.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Seit 2024 ist Hannah Emde als Moderatorin bei "Terra X" unterwegs.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Hannah Emde taucht nach Flussperlmuscheln: Zusammen mit einer Muschelexpertin und ihrem Team renaturiert sie einen Flussabschnitt, um die bedrohte Art zu schützen.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Hannah Emde spürt in Finnland die eisige Kälte von minus 30 Grad Celsius.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz

Wie kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet jene Menschen, die im Wechselspiel von Polarnacht und Mitternachtssonne leben, als die glücklichsten der Welt gelten? In der neuen "Terra X"-Folge "Faszination Erde – mit Hannah Emde: Finnland – Suche nach dem Glück" geht Tierärztin Hannah Emde genau dieser Frage nach. Sie begibt sich auf eine Reise in ein Land der Extreme, dorthin, wo der Winter wochenlange Dunkelheit bringt und der Sommer die Nächte in gleißendes Licht taucht.

ZDF
Dokumentation • 08.03.2026 • 19:30 Uhr

Finnland beherrscht beides: klirrende Kälte mit Temperaturen von unter minus 40 Grad Celsius und Sommertage, an denen die Zeit stillzustehen scheint. Zwischen frostiger Stille und niemals endendem Dämmerlicht entfaltet sich eine Natur, die widersprüchlicher kaum sein könnte. Hannah Emde begegnet weißen Polarfüchsen, Braunbären und Rentieren, entdeckt seltene Bewohner klarer Flüsse, durchstreift dichte Wälder und blickt in einen Himmel, der von Nordlichtern durchzogen ist. Es ist ein Land, das gelernt hat, mit den Launen seiner Umwelt zu leben und gerade daraus Stärke zu ziehen. Die Landschaft selbst scheint zu erzählen, dass Glück mehr bedeutet als materieller Wohlstand.

Respekt vor der Natur zahlt sich aus

Die Menschen in Finnland folgen einer einfachen Überzeugung: Wer die Natur respektiert, bekommt viel zurück. Zum finnischen Lebensgefühl gehören das "Jedermannsrecht", fischreiche Seen und eine Luft, die so klar ist, dass jeder Atemzug wie ein Versprechen wirkt. In der Dokumentation reist Hannah Emde durch verschneite Weiten, lauscht den Geschichten vom Feuerfuchs und erlebt die Spannungsfelder zwischen Mensch und Tier. Schritt für Schritt nähert sie sich der Frage, worin wahres Glück besteht und welche Rolle die Kräfte der Natur dabei spielen.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verrät Hannah Emde, die seit 2024 "Terra X" als Moderatorin begleitet, was sie antreibt: der Einsatz für den Artenschutz. "Es war mein großes Hobby. So habe ich 2017, noch als Studentin, den gemeinnützigen Verein 'Nepada Wildlife e.V.' mit Freunden und Fachleuten gegründet, weil wir selbst etwas im Artenschutz bewegen wollten", erklärt sie. Sechs Jahre lang studierte sie Tiermedizin in Hannover und schloss mit dem Staatsexamen ab. Woher ihre Neugier auf entlegene Orte rührt, beschreibt sie im, Gespräch so: "Ich habe früh angefangen, Praktika und Projekte außerhalb meiner Komfortzone zu machen."

Die neue Folge ist bereits ab Mittwoch, 04. März, in der ZDF Mediathek abrufbar.

Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück – So. 08.03. – ZDF: 19.30 Uhr

Harald Lesch warnt im ZDF: Klimawandel bedroht Millionen Menschen
Die ZDF-Doku "... und wie die Welt mit dem Klima ringt" beleuchtet die Herausforderungen durch den Klimawandel weltweit und zeigt Lösungsansätze.
"Terra X Harald Lesch … und wie die Welt mit dem Klima ringt"
Harald Lesch

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
