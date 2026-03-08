Home News TV-News

"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt

Erfolgsshow

"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt

08.03.2026, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Joko Winterscheidt tritt in der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" erneut gegen prominente Herausforderer an. Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners sind dabei.
Wer stiehlt mir die Show?
Können sie ihm die Show stehlen? Nico Santos (links) Andrea Petković und Till Reiners (rechts) fordern Moderator Joko Winterscheidt heraus.   Fotoquelle: © Joyn/Florida TV / Julian Mathieu

Welcher Promi schafft es diesmal, Joko Winterscheidt die Showmoderation abzuluchsen? Fünf Jahre nach der ersten versammeln sich in der elften WSMDS-Staffel im neuen Rateteam Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners.

ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?
Unterhaltung • 08.03.2026 • 20:15 Uhr

Letzten Herbst zelebrierte Joko Winterscheidt mit der zehnten Staffel seines anarchischen Quiz-Formats "Wer stiehlt mir die Show?" ein Jubiläum. Mit Blick auf die Jahreszahl darf im neuen Durchgang gleich weitergefeiert werden: Vor fünf Jahren, Anfang 2021, startete die erste Ausgabe der ungewöhnlichen ProSieben-Show, in der die Kandidatinnen und Kandidaten einzig und allein um die Moderation kämpfen. Mit altbekanntem Konzept geht es nun in die elfte Staffel: Joko, der zumindest die erste Episode moderiert, wird wieder von drei Promis und einem Wildcard-Kandidaten herausgefordert. Wer gewinnt, darf die Moderation der Folgesendung übernehmen und die Show selbst gestalten. Mit dabei sind diesmal Ex-Tennisstar Andrea Petković, Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos.

In sechs neuen Episoden (immer sonntags, 20.15 Uhr, ProSieben) gibt das neu zusammengewürfelte Promi-Rateteam alles, um dem Showmaster die Sendung abzuluchsen. In der ersten Ausgabe trifft der Sieger oder die Siegerin des Halbfinales anschließend im von Katrin Bauerfeind moderierten Finale auf Joko, den es im direkten Duell zu besiegen gilt. Das dürfte nicht einfach werden: In der vergangenen Staffel der mit Grimme- und Fernsehpreis prämierten Show gelang es dem 47-Jährigen, ganze vier Ausgaben zu moderieren. Ganz sicher eine große Herausforderung für die prominenten WSMDS-Neulinge und die Wildcard-Zuschauer – zumal sich der Show-Schöpfer wie gewohnt (eine Spur zu) selbstbewusst gibt: "Ob Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!"

Derzeit beliebt:
>>Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
>>Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"
>>GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
>>Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"

Wer stiehlt mir die Show? – So. 08.03. – ProSieben: 20.15 Uhr

Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Joko Winterscheidt (46) gehört zu den bekanntesten Entertainern Deutschlands. Seine Karriere begann bei MTV, heute ist er auch Unternehmer und setzt sich für den Klimaschutz ein.
Entertainer, Unternehmer & Familienvater
Joko Winterscheidt

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack ist "in einem Wohnwagen groß geworden"
Tanzdrama bei RTL
Anna-Carina Woitschack
Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß“
TV-Debüt
Dieter Bohlen mit Mikrofon, im Hintergrund ist seine Frau Carina.
“Rosenheim-Cops”-Überraschung: ZDF ändert Pläne zum Finale von Marisa Burger
Das Ende der Kult-Polizeisekretärin
Marisa Burger verabschiedet sich nach mehr als 25 Jahren von de "Rosenheim-Cops".
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?
Schlagerstar überrascht
Beatrice Egli
Idylle mit Abgründen: ZDF zeigt neuen Landkrimi aus Tirol
"Schnee von gestern"
"Schnee von gestern"
Steigende Verkehrstote bei Radfahrern: „Tatort“ mit Ulrike Folkerts greift reales Problem auf
Tödliche Gefahr
Tatort: Sashimi Spezial
Schockmoment im MDR: Kim Fisher widmet Sendung verstorbenem Kollegen
Emotionaler Abschied
"Riverboat"
Solitär-Ring mit fünfstelliger Expertise sorgt für Bieterduell bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 2. März 2026
Von links: Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Moderator Horst Lichter, Händler Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes
Pflege oder perfider Plan? Neuer ZDF-Film mit Désirée Nosbusch in ungewohnter Rolle
"In fremden Händen"
In fremden Händen
Robert De Niro und Ben Stiller: Ein komödiantisches Duell
Ein humorvolles Aufeinandertreffen
Meine Braut, ihr Vater und ich
"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
Von der Polizei zum Hollywoodstar
Bryan Cranston
Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf
Nachts kommen die Geister: Ist in Fukushima wieder Leben möglich?
Fukushima-Dokumentation
Fukushima - Im Schatten der Katastrophe
Brad Pitt als charmantes Raubein: "Legenden der Leidenschaft"
Episches Familiendrama
Legenden der Leidenschaft
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show
Promi-Duelle
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
"Paralympics Die Eröffnungsfeier": Alle Infos zu der Übertragung im ZDF
Paralympics 2026
Paralympics 2026
Spektakuläres Instagram-Comeback: So sah Megan Fox früher aus
Schönheitswandel
Megan Fox
Der Manga-Hype geht weiter: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"One Piece", Staffel zwei
Komischer Auftritt: Til Schweiger irritiert Fans bei „Wer weiß denn sowas?“
Star-Auftritt im TV
"Wer weiß denn sowas?"
Wegen Sicherheitslage: Thomas Anders verschiebt kurzfristig Konzert
Was war da los?
Thomas Anders
Kritik an Silbereisen als Kapitän beim "Traumschiff": Roland Kaiser reagiert deutlich
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Simone Thomalla packt aus: Ohne diesen Film hätte es Tochter Sophia nicht gegeben!
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Vierte Staffel von "The White Lotus": Diese neuen Stars ergänzen den Cast
Starbesetzter Urlaub
Vincent Cassel
"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
Kindheitserinnerung
Judith Rakers
David Gilmour: Gitarren für den Klimaschutz verkauft
Gitarrenauktion
David Gilmore
"The Veil": Agentenstory mit Elisabeth Moss
Spionage-Roadmovie
The Veil
Franziska Weisz: "Schon als Kind ahmte ich sämtliche Comedians nach"
Karrierewechsel
Franziska Weisz im Interview
Diese Filme dürfen Sie nicht verpassen: "The Bride!", "Hoppers" und mehr
Frankenstein neu interpretiert
The Bride! - Es lebe die Braut
Netflix-Star erlebte Krankheits-Martyrium: "Ich war drei Tage tot"
Gesundheitsdrama
Billy Porter