"Wer stiehlt mir die Show?": Kritik zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow mit Joko Winterscheidt

Welcher Promi schafft es diesmal, Joko Winterscheidt die Showmoderation abzuluchsen? Fünf Jahre nach der ersten versammeln sich in der elften WSMDS-Staffel im neuen Rateteam Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners.

Wer stiehlt mir die Show? Unterhaltung • 08.03.2026 • 20:15 Uhr

Letzten Herbst zelebrierte Joko Winterscheidt mit der zehnten Staffel seines anarchischen Quiz-Formats "Wer stiehlt mir die Show?" ein Jubiläum. Mit Blick auf die Jahreszahl darf im neuen Durchgang gleich weitergefeiert werden: Vor fünf Jahren, Anfang 2021, startete die erste Ausgabe der ungewöhnlichen ProSieben-Show, in der die Kandidatinnen und Kandidaten einzig und allein um die Moderation kämpfen. Mit altbekanntem Konzept geht es nun in die elfte Staffel: Joko, der zumindest die erste Episode moderiert, wird wieder von drei Promis und einem Wildcard-Kandidaten herausgefordert. Wer gewinnt, darf die Moderation der Folgesendung übernehmen und die Show selbst gestalten. Mit dabei sind diesmal Ex-Tennisstar Andrea Petković, Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos.

In sechs neuen Episoden (immer sonntags, 20.15 Uhr, ProSieben) gibt das neu zusammengewürfelte Promi-Rateteam alles, um dem Showmaster die Sendung abzuluchsen. In der ersten Ausgabe trifft der Sieger oder die Siegerin des Halbfinales anschließend im von Katrin Bauerfeind moderierten Finale auf Joko, den es im direkten Duell zu besiegen gilt. Das dürfte nicht einfach werden: In der vergangenen Staffel der mit Grimme- und Fernsehpreis prämierten Show gelang es dem 47-Jährigen, ganze vier Ausgaben zu moderieren. Ganz sicher eine große Herausforderung für die prominenten WSMDS-Neulinge und die Wildcard-Zuschauer – zumal sich der Show-Schöpfer wie gewohnt (eine Spur zu) selbstbewusst gibt: "Ob Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!"

Wer stiehlt mir die Show? – So. 08.03. – ProSieben: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.