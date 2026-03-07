Home News TV-News

"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show

Promi-Duelle

"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show

07.03.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Die ARD-Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" kehrt zurück und verspricht spannende Herausforderungen zwischen Promis und Nachwuchstalenten. Kai Pflaume moderiert, während Stars wie Frank Thelen und Dieter Bohlen sich in Geschicklichkeitsduellen beweisen. Neu dabei: ein musikalisches Highlight von Sarah Connor und Johannes Oerding.
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Moderator Kai Pflaume (links) staunt, wie gut Frank Thelen Tischtennis spielen kann.  Fotoquelle: NDR/Thorsten Jander
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Stellen sich dem Kräftemessen (von links): Frank Thelen, Heino Ferch, Kai Pflaume, Johannes Oerding, Christopher Lambert sowie Dieter und Carina Bohlen.  Fotoquelle: NDR/Thorsten Jander
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Sarah Connor sorgt für eine Musiküberraschung.  Fotoquelle: NDR/Thorsten Jander
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Kai Pflaume lässt mal wieder die Generationen gegeneinander antreten. Blamage gehört ab und an dazu.  Fotoquelle: NDR/Thorsten Jander

Wenn Kai Pflaume am Samstagabend in der ARD wieder zum großen Familienduell lädt, heißt es einmal mehr: Prominente Profis gegen beeindruckende Nachwuchstalente. In "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" stellen sich zehn gestandene Stars den Herausforderungen ihrer jungen Gegnerinnen und Gegner. "Die Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen sorgt dabei für ein besonders sportliches Comeback. Denn was viele über den Unternehmer nicht wissen: Bevor Thelen zum Start-up-Macher und TV-Investor wurde, träumte er von einer Karriere als Tischtennisprofi. In der Show bekommt er nun die Chance, sein Talent unter Beweis zu stellen – im Duell mit der zwölfjährigen Enya Jiani.

ARD
Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell
Show • 07.03.2026 • 20:15 Uhr

Eine besonders sichere Hand ist gefragt 

Die Aufgabe für die beiden lautet: Möglichst viele Bälle müssen präzise durch einen schmalen Schlitz gespielt werden. Eine Herausforderung, bei der es auf Technik, Nervenstärke und Timing ankommt. Für Thelen ist es ein ungewohntes Terrain abseits von Pitch-Präsentationen und Investitionsentscheidungen, aber ganz nah an seiner sportlichen Jugend.

Neben Thelen treten weitere prominente Gäste an, darunter Dieter Bohlen mit Ehefrau Carina, "Highlander" Christopher Lambert, Sarah Connor und Johannes Oerding, Lili Paul-Roncalli, Per Mertesacker und Jochen Breyer, Heino Ferch, Dario Cologna, René Casselly sowie "Gefragt – Gejagt"-Jäger Sebastian Jacoby. Sie alle müssen sich spektakulären Wissens-, Musik- und Geschicklichkeitsduellen stellen. Musikalisch wird es unter anderem bei Sarah Connor und Johannes Oerding, die nicht nur gegen zwei junge Herausforderinnen antreten, sondern auch eine TV-Weltpremiere feiern: Gemeinsam präsentieren sie ihren neuen Song "Märchen aus Hollywood", der auf Oerdings Album "Hotel" erscheint.

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell – Sa. 07.03. – ARD: 20.15 Uhr

Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß“
TV-Premiere für Carina Bohlen. Erstmals steht sie mit Dieter Bohlen bei „Klein gegen Groß“ vor der Kamera – und gesteht nervös: „Ich bin so aufgeregt.“
TV-Debüt
Dieter Bohlen mit Mikrofon, im Hintergrund ist seine Frau Carina.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Klein gegen Groß – das unglaubliche Duell

