"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show

Wenn Kai Pflaume am Samstagabend in der ARD wieder zum großen Familienduell lädt, heißt es einmal mehr: Prominente Profis gegen beeindruckende Nachwuchstalente. In "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" stellen sich zehn gestandene Stars den Herausforderungen ihrer jungen Gegnerinnen und Gegner. "Die Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen sorgt dabei für ein besonders sportliches Comeback. Denn was viele über den Unternehmer nicht wissen: Bevor Thelen zum Start-up-Macher und TV-Investor wurde, träumte er von einer Karriere als Tischtennisprofi. In der Show bekommt er nun die Chance, sein Talent unter Beweis zu stellen – im Duell mit der zwölfjährigen Enya Jiani.

Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell Show • 07.03.2026 • 20:15 Uhr

Eine besonders sichere Hand ist gefragt Die Aufgabe für die beiden lautet: Möglichst viele Bälle müssen präzise durch einen schmalen Schlitz gespielt werden. Eine Herausforderung, bei der es auf Technik, Nervenstärke und Timing ankommt. Für Thelen ist es ein ungewohntes Terrain abseits von Pitch-Präsentationen und Investitionsentscheidungen, aber ganz nah an seiner sportlichen Jugend.

Neben Thelen treten weitere prominente Gäste an, darunter Dieter Bohlen mit Ehefrau Carina, "Highlander" Christopher Lambert, Sarah Connor und Johannes Oerding, Lili Paul-Roncalli, Per Mertesacker und Jochen Breyer, Heino Ferch, Dario Cologna, René Casselly sowie "Gefragt – Gejagt"-Jäger Sebastian Jacoby. Sie alle müssen sich spektakulären Wissens-, Musik- und Geschicklichkeitsduellen stellen. Musikalisch wird es unter anderem bei Sarah Connor und Johannes Oerding, die nicht nur gegen zwei junge Herausforderinnen antreten, sondern auch eine TV-Weltpremiere feiern: Gemeinsam präsentieren sie ihren neuen Song "Märchen aus Hollywood", der auf Oerdings Album "Hotel" erscheint.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

