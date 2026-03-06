Home News TV-News

"Bayern, des samma mia!": Alle Infos zur BR-Reihe mit Maxi Gstettenbauer

Bayerische Eigenheiten

"Bayern, des samma mia!": Alle Infos zur BR-Reihe mit Maxi Gstettenbauer

06.03.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue BR-Unterhaltungsreihe beleuchtet in vier Teilen die bayerische Mentalität. Unterstützt von Michael Altinger und Eva Karl Faltermeier sowie wechselnden Gästen, entschlüsselt das Panel die Geheimnisse des Freistaats mit Witz.
Bayern, des samma mia!
Maxi Gstettenbauer konfrontiert seine Mitspieler mit landeskundlichen und einfach nur schrägen Quizfragen.  Fotoquelle: BR/Martina Bogdahn
Bayern, des samma mia!
Müssen in der Auftaktfolge den Freistaat entschlüsseln (von links): Michael Altinger, Eva Karl Faltermeier, Simon Pearce, Lisa Feller und Moderator Maxi Gstettenbauer.  Fotoquelle: BR/Martina Bogdahn
Bayern, des samma mia!
Es geht um weißblaues Fachwissen und um bayerische Ikonen. Wie gut kennt sich das Podium aus (von links): Michael Altinger, Lisa Feller, Simon Pearce, Eva Karl Faltermeider und Moderator Maxi Gstettenbauer.  Fotoquelle: BR/Martina Bogdahn

Wie tickt Bayern wirklich? Dieser Frage widmet sich die neue BR-Unterhaltungsreihe "Bayern, des samma mia!", die ab sofort in vier Teilen jeweils freitags, um 22.00 Uhr, im BR-Fernsehen läuft. Moderator und Kabarettist Maxi Gstettenbauer lädt prominente Gäste zu einem ebenso humorvollen wie erkenntnisreichen Blick auf den Freistaat und seine Menschen ein. In der neuen Quiz- und Rateshow werden die Bayern "von allen Seiten unter die Lupe genommen – ihre Eigenheiten, Gewohnheiten und Traditionen", wie es beim BR heißt. Unterstützt wird Gstettenbauer von einem festen Panel: Die Kabarettisten Michael Altinger und Eva Karl Faltermeier gehören zum Kernteam der Sendung. Ergänzt wird die Runde in jeder Ausgabe durch zwei wechselnde Gäste aus Comedy und Unterhaltung.

BR
Bayern, des samma mia!
Show

Diese Trachten-Fehler sollte man nie machen 

In der Auftaktfolge sind neben Altinger und Faltermeier auch Simon Pearce und Lisa Feller mit dabei. Gemeinsam stellen sie sich abwechslungsreichen Spielrunden, in denen es darum geht, die bayerische Mentalität und regionale Eigenheiten mit Witz und Tempo zu entschlüsseln. Das Panel muss unter anderem erraten, wie die Bayern in Umfragen abgestimmt haben, Schlagzeilen aus dem Freistaat vervollständigen oder Zitate bayerischen Persönlichkeiten korrekt zuordnen. "Immer schlagfertig, immer mit einem Augenzwinkern", lautet die Devise im Bayerischen Fernsehen.

Einen Preis gibt es auch – und der ist bewusst ungewöhnlich: ein "selbstgemachtes Stück Liebe von der Oma (oder vom Opa) der Woche". In der ersten Ausgabe wird unter anderem darüber diskutiert, woran man einen waschechten Bayern erkennt, was als größter Trachten-Fauxpas gilt oder welche kulinarische Sünde im Freistaat als unverzeihlich angesehen wird. Auch skurrile Vergleichsfragen gehören dazu, etwa diese: Wovon gibt es in Bayern eigentlich mehr? Christliche Pfarrer oder angemeldete Prostituierte?

Derzeit beliebt:
>>"Zwei Frauen für alle Felle – Pferdeliebe": Kritik zum ARD-Drama mit Bettina Zimmermann
>>Eine mörderische Spielshow nach Stephen King: Das sind die DVD-Highlights der Woche
>>„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
>>Stephan Zinner: "Dieses Aushalten von anderen Ansichten geht mir manchmal ab"

Bayern, des samma mia! – Fr. 06.03. – BR: 22.00 Uhr

„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Als Dr. Martin Gruber ist er Millionen Zuschauern bekannt. Doch privat führt Hans Sigl ein ganz anderes Leben – fern von Glamour und Blitzlicht.
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Atze Schröder teilt gegen Gottschalk aus: "Vielleicht liegt es daran, was du so denkst"
Comedy-Wandel
Atze Schröder / Thomas Gottschalk
Fastenrede 2026: Neuer Mann sorgt für Spannung beim Nockherberg
"Auf dem Nockherberg 2026"
Stephan Zinner
"Hohepriesterin des Humors"
"Carolin Kebekus – Shesus"
Carolin Kebekus - Shesus
Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
Ungeschminkt im Krimi
Lavinia Wilson im Interview
"Dod – Das Leben ist das Ende": Heinz Becker kehrt zurück auf die Bühne
Kabarettabend
Dod - Das Leben ist das Ende
Ist „Kacken an der Havel“ die verrückteste Netflix-Serie des Jahres?
Mit Veronica Ferres & Matthias Brandt
"Kacken an der Havel"
Comedy-Erfolgsshow "Last One Laughing": Nun ist bekannt, wann es weitergeht
Lach-Challenge
LOL: Last One Laughing
Hendrik Duryn: So begann der Krimi-Star seine Karriere wirklich
So ging's los
"Dünentod - Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
Hubert geht wieder mit Staller auf Mörderjagd: ARD zeigt noch einmal die Anfänge der Kultserie
"Hubert und Staller"
Hubert und Staller
Lachen mit dem Wuschelkopf
"Atze Schröder Live Programm 'Echte Gefühle'"
Atze Schröder Live Programm "Echte Gefühle"
Zum Weltfrauentag: Helene Fischer bekommt eigene Barbie
Besondere Ehre
Helene Fischer auf der Bühne.
"Taunuskrimi"-Star kandidiert für den Münchner Stadtrat
Schauspieler in der Politik
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
"Ich lernte, wie vielfältig ADHS ist": Schauspielerin Klara Deutschmann klärt über "Missverständnisse" auf
Im Interview
Klara Deutschmann im Interview
Agententhriller mit spektakulären Actionszenen: Einer der besten Bond-Filme aller Zeiten im Free-TV
Connerys Bond-Rückkehr
"James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau"
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sondersendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Schülerin empört sich im ZDF über Wehrpflichtdebatte: "Da wurden Jugendliche übergangen"
Protest gegen Wehrpflicht
ZDF-"Morgenmagazin"
SAT.1 fiel in Paul Ronzheimers Bürgergeld-Doku auf Lügen-Erzählung herein
Reportage-Skandal
Paul Ronzheimer
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung auf Bühne
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
"Zeit, die Notbremse zu ziehen": "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser kündigt Auszeit an
Social Media Pause
Anna und Gerald Heiser
„Bridgerton“: Ist Sophies Vater vielleicht doch ein anderer?
Neue Staffel
Yerin Ha in einem hellblauen Kleid auf dem roten Teppich.
"Aus Sicherheitsgründen": Thomas Anders muss Konzert kurzfristig verschieben
Konzertverschiebung
Thomas Anders
Berlinale-Gewinner 2026: Filmkritik zu „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak
Regisseur von „Das Lehrerzimmer“
İlker Çatak hält eine Trophäe hoch.
„Bridgerton“: Sophie-Darstellerin Yerin Ha über Benedicts Red Flags
Erfolgsserie
Luke Thompson und Yerin Ha lachen.
Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß“
TV-Debüt
Dieter Bohlen mit Mikrofon, im Hintergrund ist seine Frau Carina.
“Rosenheim-Cops”-Überraschung: ZDF ändert Pläne zum Finale von Marisa Burger
Das Ende der Kult-Polizeisekretärin
Marisa Burger verabschiedet sich nach mehr als 25 Jahren von de "Rosenheim-Cops".
Harte Worte im ZDF-Moma: Europa spielt laut Strack-Zimmermann international "keine Rolle"
Europas Schwäche
ZDF-"Morgenmagazin"
Wegen "Let's Dance": Anna-Carina Woitschack muss geplante Auftritte absagen
Woitschacks Absagen
Anna-Carina Woitschack
Sophia Thomalla: Diese Promi-Männer waren vor Zverev an ihrer Seite
Ihre Ex-Partner im Überblick
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne