"Bayern, des samma mia!": Alle Infos zur BR-Reihe mit Maxi Gstettenbauer

Wie tickt Bayern wirklich? Dieser Frage widmet sich die neue BR-Unterhaltungsreihe "Bayern, des samma mia!", die ab sofort in vier Teilen jeweils freitags, um 22.00 Uhr, im BR-Fernsehen läuft. Moderator und Kabarettist Maxi Gstettenbauer lädt prominente Gäste zu einem ebenso humorvollen wie erkenntnisreichen Blick auf den Freistaat und seine Menschen ein. In der neuen Quiz- und Rateshow werden die Bayern "von allen Seiten unter die Lupe genommen – ihre Eigenheiten, Gewohnheiten und Traditionen", wie es beim BR heißt. Unterstützt wird Gstettenbauer von einem festen Panel: Die Kabarettisten Michael Altinger und Eva Karl Faltermeier gehören zum Kernteam der Sendung. Ergänzt wird die Runde in jeder Ausgabe durch zwei wechselnde Gäste aus Comedy und Unterhaltung.

Bayern, des samma mia! Show

Diese Trachten-Fehler sollte man nie machen In der Auftaktfolge sind neben Altinger und Faltermeier auch Simon Pearce und Lisa Feller mit dabei. Gemeinsam stellen sie sich abwechslungsreichen Spielrunden, in denen es darum geht, die bayerische Mentalität und regionale Eigenheiten mit Witz und Tempo zu entschlüsseln. Das Panel muss unter anderem erraten, wie die Bayern in Umfragen abgestimmt haben, Schlagzeilen aus dem Freistaat vervollständigen oder Zitate bayerischen Persönlichkeiten korrekt zuordnen. "Immer schlagfertig, immer mit einem Augenzwinkern", lautet die Devise im Bayerischen Fernsehen.

Einen Preis gibt es auch – und der ist bewusst ungewöhnlich: ein "selbstgemachtes Stück Liebe von der Oma (oder vom Opa) der Woche". In der ersten Ausgabe wird unter anderem darüber diskutiert, woran man einen waschechten Bayern erkennt, was als größter Trachten-Fauxpas gilt oder welche kulinarische Sünde im Freistaat als unverzeihlich angesehen wird. Auch skurrile Vergleichsfragen gehören dazu, etwa diese: Wovon gibt es in Bayern eigentlich mehr? Christliche Pfarrer oder angemeldete Prostituierte?

Bayern, des samma mia! – Fr. 06.03. – BR: 22.00 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.