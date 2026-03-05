Home News Film-News

Berlinale-Gewinner 2026: Filmkritik zu „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak

Regisseur von „Das Lehrerzimmer“

Berlinale-Gewinner 2026: Filmkritik zu „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak

05.03.2026, 10.49 Uhr
von Gregor-José Moser
Zum ersten Mal seit 22 Jahren geht der Goldene Bär wieder an einen deutschen Regisseur. In „Gelbe Briefe“ erzählt Çatak von einem Künstlerehepaar in Ankara, das ins Visier des türkischen Regimes gerät.
İlker Çatak hält eine Trophäe hoch.
İlker Çatak bei der Hamburg-Premiere seines Films  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Ein „Appell, nicht tatenlos zuzusehen, wie eine neue Faszination des Autoritären um sich greift“ und dafür „unsere liberale Demokratie wehrhaft zu verteidigen.“ Das ist das Politdrama „Gelbe Briefe“ für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie er es in einer Pressemitteilung ausdrückt. Unter anderem wegen seiner politischen Dimension erzählt Regisseur und Drehbuchautor İlker Çatak eine Geschichte, die regelrecht an die Kinoleinwand fesselt.

„Gelbe Briefe“: Wie ein Staat seine Kulturschaffenden unterdrückt

Die türkische Theaterszene ist die Heimat der bekannten Schauspielerin Derya (Özgü Namal) und ihres Mannes Aziz (Tansu Biçer), der als Drehbuchautor sowie Hochschulprofessor für Dramatik arbeitet. Das Paar – beide in ihren späten Vierzigern – eint nicht nur ihre Liebe zum Theater und Geschichtenerzählen, sondern auch ihre progressive politische Haltung, die sie an ihre 14-jährige Tochter Ezgi (Leyla Smyrna Cabas) weitergeben. Ihre Kritik an der autoritären türkischen Regierung vertreten sie auch in ihrem künstlerischen Schaffen. Aziz ermutigt zudem seine Studierenden dazu, sich politisch zu engagieren – vor allem für den Frieden.

Der türkischen Regierung sind sie damit ein Dorn im Auge. Eines Tages werden Aziz und alle anderen Dozenten seines Fachbereichs suspendiert. Das Regime verfolgt auch Derya, deren Bühnenstück auf Druck der Regierung hin abgesetzt wird. Die Schauspielerin selbst erhält ein Schreiben, laut dem man ihre Kündigung akzeptiert habe – obwohl sie diese nie eingereicht hat.

Derzeit beliebt:
>>Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß“
>>Überraschung beim "Rosenheim-Cops"-Finale von Marisa Burger
>>Robert De Niro rechnet mit Trump ab: Der Feind im eigenen Land
>>"Damit muss man erst mal klarkommen": Schauspieler Peter Schneider über die Wende

Welche Fragen „Gelbe Briefe“ aufwirft

Die Repressalien des türkischen Staates stürzen die Familie in eine schwere persönliche Krise, die weit über finanzielle Schwierigkeiten hinausgeht. Aziz und Derya suchen die richtige Balance aus Pragmatismus und Idealismus: Einerseits wollen sie sich nicht mundtot machen lassen und weiterhin für Frieden und Demokratie einstehen. Andererseits fürchten sie, nicht nur ihre eigene Existenz aufs Spiel zu setzen, sondern auch die ihrer Tochter Ezgi.

Diesen Konflikt tragen Aziz und Derya sowohl innerlich als auch untereinander aus. Was ist wichtiger: Der jugendlichen Ezgi ein gutes Vorbild zu sein oder dafür zu sorgen, dass deren Zukunftsaussichten nicht durch das Verhalten ihrer Eltern geschmälert werden? Sollen sie zu den eigenen Überzeugungen stehen oder klein beigeben und schweigen? Sowohl Derya als auch Aziz stellen sich diese Fragen und gewichten sie teils zum selben Zeitpunkt unterschiedlich.

Warum „Gelbe Briefe“ nicht in der Türkei gedreht wurde

Auch durch diese Ambivalenz wirken beide Hauptcharaktere sehr vielschichtig und nahbar, was sowohl dem Drehbuch als auch dem intensiven Schauspiel zu verdanken ist. İlker Çataks Drama verzichtet hinsichtlich seiner Charaktere auf oberflächliche Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Weder Derya noch Aziz werden als Helden dargestellt; sie beide haben Ecken und Kanten, Stärken und Schwächen.

„Gelbe Briefe“ ist zwar in der Türkei angesiedelt, erzählt jedoch eine universelle Geschichte. Sie könnte sich also genau so gut in jedem anderen Land der Welt zutragen, wenn auch vielleicht zu einer anderen Zeit. Diese Botschaft ist Çatak besonders wichtig, wie auch Produzent Ingo Fliess im Gespräch mit dem NDR deutlich machte. Und sie ist demnach auch ein Grund dafür, warum Berlin Ankara „spielt“ und Hamburg Istanbul. Außerdem hätte Çatak es als merkwürdig empfunden, in der Türkei zu drehen, in der er sich trotz seiner türkischen Herkunft nur als Tourist sieht, so Fliess.

“Rosenheim-Cops”-Überraschung: ZDF ändert Finale von Marisa Burger
Fans der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" müssen sich gedulden: Die letzten Folgen mit Marisa Burger als Miriam Stockl werden nicht zur vorgesehenen Zeit im TV ausgestrahlt. Wir werfen einen Blick auf die finale Staffel von Marisa Burger.
Das Ende der Kult-Polizeisekretärin
Marisa Burger verabschiedet sich nach mehr als 25 Jahren von de "Rosenheim-Cops".

Wie in Çataks Film die Grenzen zwischen Deutschland und der Türkei verschwimmen

Als Konsequenz daraus sind in „Gelbe Briefe“ zum Beispiel deutsche Polizeiwagen mit Hamburger Kennzeichen zu sehen oder auch der deutsche Satz „Im Namen des Volkes“ in einer Gerichtsszene. Das kann entweder für Irritationen sorgen oder auch ein Schmunzeln auslösen. Diese Momente unterstreichen jedoch nur umso mehr die Universalität dieser Geschichte, die von Unterdrückung, Widerstand und Anpassung erzählt. Vielleicht noch schneller als ohnehin schon drängt sich beim Schauen die Frage auf: „Wie würde ich mich in so einer Situation verhalten?“

Wenn ein Film bei seinem Publikum solche persönliche Fragen auslöst, ist das oft ein Zeichen dafür, dass dieser dazu in der Lage ist seine Zuschauer mitzureißen. Dazu trägt in „Gelbe Briefe“ auch die Musik bei, die besonders von Streichinstrumenten geprägt ist. Die schnellen, auch mal dissonanten Töne untermalen perfekt die Anspannung, die in vielen Szenen vermittelt wird.

„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Als Dr. Martin Gruber ist er Millionen Zuschauern bekannt. Doch privat führt Hans Sigl ein ganz anderes Leben – fern von Glamour und Blitzlicht.
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.

Ein würdiger Berlinale-Gewinner

„Gelbe Briefe“ ist als Politdrama hochspannend und regt zum Nachdenken an. Als Film, der eine Familie in den Mittelpunkt stellt, berührt er zugleich und weckt unsere Empathie für die schwierige Situation, in der sich Derya, Aziz und ihre Tochter Ezgi wiederfinden. Witzige Momente und Erfolgserlebnisse nehmen der Handlung zwischendurch etwas von ihrer Schwere, sodass man den Kinosaal letztlich nicht voller Niedergeschlagenheit verlässt.

Die Auszeichnung mit dem Goldenen Bären ist eine angemessene Würdigung für alle Verantwortlichen für „Gelbe Briefe“ – vor wie auch hinter der Kamera. Allein schon deshalb, weil er den Blick darauf lenkt, wie Zensur und eingeschränkte Meinungsfreiheit tatsächlich aussehen. Deshalb sei er auch all jenen empfohlen, die hierzulande den Eindruck haben, man dürfe „ja gar nichts mehr sagen“…

Der Berlinale-Gewinner „Gelbe Briefe“ läuft seit dem 5. März 2026 in den deutschen Kinos.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Berlinale

Das könnte dich auch interessieren

Adele Neuhauser über ihre Rolle in "Makellos – Eine kurze Welle des Glücks"
"Musste mich mit meiner Hässlichkeit aushalten"
Adele Neuhauser im Interview
War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
Krimi-Kommissar
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Selten: Iris Berben spricht über ihre Beziehung mit Heiko Kiesow
Einblicke in die Liebe
Iris Berben in einem grauen Anzug bei der NDR Talkshow.
Stephen Colbert macht eigenem Sender Zensurvorwürfe – und veröffentlicht verbotenes Interview dann doch
Zensurvorwurf
Stephen Colbert
Hollywood-Stars üben in offenem Brief scharfe Kritik an Berlinale: "Wir sind bestürzt!"
Kontroverse Berlinale
Tilda Swinton
"Das Lehrerzimmer": Kritik zum deutschen Drama von Ilker Çatak
Gesellschaftsdrama
Das Lehrerzimmer
Exklusiv: Das sind die Streaming-Favoriten von Iris Berben!
Ihre Watchlist
Iris Berben trägt ein rotes Kleid.
Mehr als nur Martini: Diese James-Bond-Fakten kennt kaum jemand
Vom ersten Bond bis heute
Daniel Craig als James Bond
Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst
"Der Rausch"
Der Rausch
"Das grenzt an Zensur": Jochen Breyer äußert brisanten IOC-Verdacht wegen ukrainischem Skeletoni
Disqualifikation
Jochen Breyer
Harte Worte im ZDF-Moma: Europa spielt laut Strack-Zimmermann international "keine Rolle"
Europas Schwäche
ZDF-"Morgenmagazin"
Wegen "Let's Dance": Anna-Carina Woitschack muss geplante Auftritte absagen
Woitschacks Absagen
Anna-Carina Woitschack
Sophia Thomalla: Diese Promi-Männer waren vor Zverev an ihrer Seite
Ihre Ex-Partner im Überblick
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Auch ein Schauspieler: Das wissen wir über Sophia Thomallas Vater
Bekannte Familie
Simone Thomalla und Rene.
Helene Fischer: So vermögend ist Deutschlands Schlager-Superstar
Ihr Vermögen
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
"Besondere Anerkennung": Schlagerstar Helene Fischer bekommt eigene Barbie-Puppe
Ehrung für Helene
Helene Fischer
Erst "Rosamunde Pilcher", jetzt Oscar-Favoritin: Wie hat Jessie Buckley das geschafft?
Vielseitige Schauspielerin
Jessie Buckley
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Vagusnerv-Doku
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
"Das Caravaggio-Komplott (1/6)": Darum geht's im Krimi bei ARTE
Familiendrama
Das Caravaggio-Komplott (1/6)
"Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden": Darum geht's im Krimi mit Fritz Karl
Psychologen in Gefahr
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
"Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt": Alle Infos zur ARTE-Doku
Motorsport-Mythos
Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt
GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
Das steckt dahinter
Beatrice Egli auf der Bühne
Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"
Instagram-Video
Lola Weippert, Wayne Carpendale
ARD stellt Ende 2026 drei Spartensender ein
ARD und ZDF Reform
ARD
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sondersendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren
Königliche Verbindungen
Angelina Jolie