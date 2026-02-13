Home News Star-News

"Das grenzt an Zensur": Jochen Breyer äußert brisanten IOC-Verdacht wegen ukrainischem Skeletoni

Disqualifikation

13.02.2026, 09.22 Uhr
von Julian Weinberger
Der ukrainische Skeleton-Athlet Wladislaw Heraskewytsch wurde bei Olympia disqualifiziert, weil er Bilder getöteter Athleten auf seinem Helm hatte. ZDF-Moderator Jochen Breyer kritisierte das IOC scharf und sprach von Zensur. Die ukrainische Rodel-Staffel zeigte Solidarität mit Heraskewytsch.
Jochen Breyer
Jochen Breyer ist für das ZDF während der Olympischen Winterspiele als Moderator aktiv.  Fotoquelle: ZDF / Ralph Orlowski

Großer Jubel bei den deutschen Rodlern: Am Donnerstagabend gewann das deutsche Team in der Staffel Gold. Doch bei all dem Jubel über den Triumph sorgte auch eine Geste für Aufsehen. Mitglieder der ukrainischen Teamstaffel gingen im Ziel auf die Knie und reckten ihre Helme in den Himmel. Damit setzten sie ein Zeichen der Solidarität mit Wladislaw Heraskewytsch. Der Skeleton-Athlet war zuvor vom IOC disqualifiziert worden. Der Grund: Auf seinen Helm hatte der Sportler Bilder von im Krieg mit Russland getöteten Athleten geklebt.

"Wlad, wir sind bei dir. Ukraine, wir sind bei dir", rief das ukrainische Rodel-Team im Ziel in die Kamera. Viel davon zu hören war jedoch nicht – weil der Ton heruntergepegelt wurde. "Also das wirkt schon kurios", wunderte sich ZDF-Moderator Jochen Breyer. Rodel-Experte Johannes Ludwig hatte einen brisanten Verdacht; "Ich finde es schon äußerst fragwürdig, dass in solchen Momenten einem fast das Wort verboten wird."

Ukrainische Rodler erklären: "Es war kein Protest"

Jochen Breyer spann den Gedanken weiter und sagte: "Wenn es so war, dass das IOC vorher gesagt hat: 'Wenn die Ukrainer da kommen, dann pegelt, liebe Weltregie, mal bitte den Ton runter', dann grenzt das ja tatsächlich an Zensur."

Rodler Andrij Mandsij erklärte die "Team-Idee" im Nachhinein folgendermaßen: "Es war kein Protest. Wir wollen Wlad unterstützen und an die Menschen erinnern, die im Krieg gegen Russland gestorben sind." Seine Mannschaftskollegin Julianna Tunyzka fügte hinzu, ihre Gedanken hätten während des Rennens Wladislaw Heraskewytsch gehört: "Ich bin nervös, was mein Land, Heraskewytsch, mein Team betrifft."



"Grande debacolo": ARD-Reporter verliert bei deutschem Super-G-Drama die Fassung
"Ist überhaupt kein Problem hier", fand Bernd Schmelzer. Den Satz hatte er nicht zu Ende gesprochen, da war die deutsche Gold-Hoffnung Emma Aicher schon ausgeschieden. Der olympische Super-G geriet zur "Flugshow", wie der ARD-Mann konsterniert bemerkte.
Olympia-Drama
Olympische Winterspiele 2026

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

