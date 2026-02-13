"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht": Die Prunksitzung aus Mainz im ZDF

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" gilt als "Mutter aller Fernsehsitzungen" der Karnevalssaison und ist fester Bestandteil des TV-Programmkalenders. Traditionell wird die Sause am Freitag vor Rosenmontag im Großen Saal des Kurfürstlichen Schlosses abgehalten, in diesem Jahr also am 13. Februar. Die Fernsehausstrahlung der SWR-Produktion übernimmt nun wieder das ZDF, das sich mit der ARD abwechselt.

Die Veranstaltung "verbindet Menschen und Generationen, steht für Brauchtum und regionale Identität und wird mit ganz viel Liebe und Leidenschaft gemacht", erklärt Clemens Bratzler, Programmdirektor des SWR. Die Sitzung sei auch nach 70 Jahren – 1955 fand sie erstmals statt, seit 1973 auch im TV – "so munter wie eh und je – und bleibt für uns im SWR nicht nur Teil unseres regionalen Auftrags, sondern ein Herzensanliegen".

Auch Nadine Bilke, Programmdirektorin ZDF, ist überzeugt von dem Format: Es "ist und bleibt der Klassiker unter den TV-Sitzungen zur närrischen Zeit." Die Fernsehfastnacht aus Mainz habe "eine besondere Qualität: Der Mix aus Kokolores und politisch-literarischen Vorträgen begeistert seit Jahrzehnten." Im letzten Jahr unterschrieben die Sender einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von vier Jahren sowie einer zweijährigen Option, die Ausstrahlung ist also gesichert.

Sitzungspräsident Andreas Schmitt ist zurück! Als Sitzungspräsident wird heuer erneut Andreas Schmitt fungieren. Seit 2014 hat er den Vorsitz, musste im letzten Jahr allerdings aus gesundheitlichen Gründen von Adi Guckelsberger vertreten werden. Und was wird in diesem Jahr in Mainz geboten? Eine ganze Reihe an Närrinnen und Narren stehen in der Bütt!

Zum einen geben die besten Redner und Sänger der Karnevalsvereine MCV (Mainzer Carneval Verein), MCC (Mainzer Carneval Club), GCV (Gonsenheimer Carneval Verein) und KCK (Karneval Club Kastel) die Höhepunkte ihrer Kampagne zum Besten und dürften für jede Menge gute Laune sorgen. Ein besonderes Highlight ist zudem das 100-jährige Bestehen der Mainzer Hofsänger. Neben "Helau"-Rufen dürfte es daher auch ein fröhliches Geburtstagslied der Narren und Närrinen für den Fastnachtschor geben. Scharfsinnige satirische Pointen und der altbekannte Meenzer Kokolores sind ohnehin gesetzt.

Wer dann noch nicht genug hat, kann nachts, um 0.15 Uhr, ebenfalls im ZDF, in der "Terra X History"-Doku "Narrenrepublik Deutschland: Die Geschichte des Karnevals" mehr über die Deutschen und die Fünfte Jahreszeit erfahren. Dass es längst mehr ist als Verkleiden und buntes Treiben etwa, sondern eben auch das: "ein millardenschwerer Wirschaftsfakor", wie es in der Ankündigung heißt.

Wer sich schon immer gefragt hat, was Karneval, Fasching und Fasnet unterscheidet, welche Traditionen und Bräuche es gibt, wie sie sich entwickelten und veränderten und was die Politik damit zu tun hat, dürfte durch den Beitrag um einiges klüger werden.

