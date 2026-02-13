Home News TV-News

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht": Die Prunksitzung aus Mainz im ZDF

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"

Helau! Andreas Schmitt lädt wieder zur "Mutter aller Fernsehsitzungen" ein

13.02.2026, 06.15 Uhr
von Susanne Bald
Die traditionelle Prunksitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" ist zurück und feiert 2026 das 100-jährige Bestehen der Mainzer Hofsänger. Ein TV-Highlight für alle Narren, ausgestrahlt im ZDF. Sitzungspräsident Andreas Schmitt führt durch ein buntes Programm voller Humor und Tradition.
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
Im letzten Jahr musste er aus gesundheitlichen Gründen pausieren, 2026 ist Andreas Schmitt, seit 2014 Sitzungspräsident in Mainz, wieder dabei und eröffnet die "Mutter aller Fernsehsitzungen".   Fotoquelle: ZDF/Torsten Silz
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
Der Fastnachtschor "Die Mainzer Hofsänger" wird 2026 ein Jahrundert alt. Das soll bei der Prunksitzung natürlich gefeiert werden.  Fotoquelle: ZDF/Torsten Silz
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
Im römischen Streitwagen feuert Fastnachtsredner Johannes Bersch in seiner Paraderolle "Moguntia" wie immer scharfzüngige Pointen ab.  Fotoquelle: ZDF/Torsten Silz
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
"Ernst Lustig" ist Kult. Mit seiner Kunstfigur hat Jürgen Wiesmann, im wahren Leben Trauerredner, den Mainzer Karneval geprägt, daher darf er natürlich auch bei der Prunksitzung 2026 nicht fehlen. "Fastnacht ist ein Ausflug aus dem Alltagsgrau", sagt er.  Fotoquelle: ZDF/Torsten Silz

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" gilt als "Mutter aller Fernsehsitzungen" der Karnevalssaison und ist fester Bestandteil des TV-Programmkalenders. Traditionell wird die Sause am Freitag vor Rosenmontag im Großen Saal des Kurfürstlichen Schlosses abgehalten, in diesem Jahr also am 13. Februar. Die Fernsehausstrahlung der SWR-Produktion übernimmt nun wieder das ZDF, das sich mit der ARD abwechselt.

ZDF
"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"
Karneval • 13.02.2026 • 20:15 Uhr

Die Veranstaltung "verbindet Menschen und Generationen, steht für Brauchtum und regionale Identität und wird mit ganz viel Liebe und Leidenschaft gemacht", erklärt Clemens Bratzler, Programmdirektor des SWR. Die Sitzung sei auch nach 70 Jahren – 1955 fand sie erstmals statt, seit 1973 auch im TV – "so munter wie eh und je – und bleibt für uns im SWR nicht nur Teil unseres regionalen Auftrags, sondern ein Herzensanliegen".

Auch Nadine Bilke, Programmdirektorin ZDF, ist überzeugt von dem Format: Es "ist und bleibt der Klassiker unter den TV-Sitzungen zur närrischen Zeit." Die Fernsehfastnacht aus Mainz habe "eine besondere Qualität: Der Mix aus Kokolores und politisch-literarischen Vorträgen begeistert seit Jahrzehnten." Im letzten Jahr unterschrieben die Sender einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von vier Jahren sowie einer zweijährigen Option, die Ausstrahlung ist also gesichert.

Derzeit beliebt:
>>"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime": Kritik zur neuen True-Crime-Reihe auf Kabel Eins
>>Das machen die "Tribute von Panem"-Stars heute
>>arum zeigt die ARD „Wider den tierischen Ernst“ nicht mehr zur Primetime?
>>Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus

Sitzungspräsident Andreas Schmitt ist zurück!

Als Sitzungspräsident wird heuer erneut Andreas Schmitt fungieren. Seit 2014 hat er den Vorsitz, musste im letzten Jahr allerdings aus gesundheitlichen Gründen von Adi Guckelsberger vertreten werden. Und was wird in diesem Jahr in Mainz geboten? Eine ganze Reihe an Närrinnen und Narren stehen in der Bütt!

Zum einen geben die besten Redner und Sänger der Karnevalsvereine MCV (Mainzer Carneval Verein), MCC (Mainzer Carneval Club), GCV (Gonsenheimer Carneval Verein) und KCK (Karneval Club Kastel) die Höhepunkte ihrer Kampagne zum Besten und dürften für jede Menge gute Laune sorgen. Ein besonderes Highlight ist zudem das 100-jährige Bestehen der Mainzer Hofsänger. Neben "Helau"-Rufen dürfte es daher auch ein fröhliches Geburtstagslied der Narren und Närrinen für den Fastnachtschor geben. Scharfsinnige satirische Pointen und der altbekannte Meenzer Kokolores sind ohnehin gesetzt.

Wer dann noch nicht genug hat, kann nachts, um 0.15 Uhr, ebenfalls im ZDF, in der "Terra X History"-Doku "Narrenrepublik Deutschland: Die Geschichte des Karnevals" mehr über die Deutschen und die Fünfte Jahreszeit erfahren. Dass es längst mehr ist als Verkleiden und buntes Treiben etwa, sondern eben auch das: "ein millardenschwerer Wirschaftsfakor", wie es in der Ankündigung heißt.

Wer sich schon immer gefragt hat, was Karneval, Fasching und Fasnet unterscheidet, welche Traditionen und Bräuche es gibt, wie sie sich entwickelten und veränderten und was die Politik damit zu tun hat, dürfte durch den Beitrag um einiges klüger werden.

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" – Fr. 13.02. – ZDF: 20.15 Uhr

„Traumschiff“-Star Barbara Wussow: So lebt sie mit Ehemann Albert Fortell
Barbara Wussow und Albert Fortell sind seit über 30 Jahren glücklich verheiratet. Ihre Beziehung begann mit einer Trennung, doch das Schicksal führte sie wieder zusammen. Heute sind sie ein Paradebeispiel für eine stabile Ehe im Showbusiness.
Stabile Promi-Ehe
Barbara Wussow und Albert Fortell.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Noch nie erlebt": ZDF-Kamerafrau überrascht Angelo Kelly bei "Volle Kanne"
Kunst in der Pandemie
Angelo Kelly
Olympische Winterspiele: Deutsches Team im Silberrausch – und Drama für Biathleten
Olympia-Drama
Olympische Spiele: Damen-Teamkombi
Fast vier Millionen Zuschauer: Warum diese Karnevalsshow so beliebt ist
"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung"
Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung
Nicht nur vor der Kamera: Darum ist Hans Sigl in seinem Team so beliebt
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
ZDF-Doku über Metal-Kreuzfahrt: Wacken-Feeling auf dem Ozean
"Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See"
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Nach Rassismus-Fund: So kam Florian Silbereisens Rolle zu seinem "Traumschiff"-Namen
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Von Barbara Wussow bis Sasha Hehn: Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt
Atom-U-Boot im Fokus: Die packende Serie "Vigil"
"Vigil – Tod auf hoher See"
Vigil - Tod auf hoher See
„Es bricht mir das Herz“: Deshalb verlässt Marco Girnth „SOKO Leipzig“
Nach 25 Jahren
Marco Girnth schaut ernst.
Roger Willemsen: Das intellektuelle Gewissen des deutschen Fernsehens
Kulturschaffender
Roger Willemsen
"Die Schule der magischen Tiere" ist in Gefahr: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Die Schule der magischen Tiere 4"
Überraschend verstorben: Trauer um Bandleader von Dschinghis Khan
Musiklegende gestorben
Dschinghis Khan
"Grande debacolo": ARD-Reporter verliert bei deutschem Super-G-Drama die Fassung
Olympia-Drama
Olympische Winterspiele 2026
Kurz vor seinem 80. Geburtstag: Udo Lindenberg erhält "Sonderpreis"
Sonderpreis Inspiration
Udo Lindenberg
Helene Fischer über das Leben mit zwei Kindern: "Ich lasse mir mehr Zeit"
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Helene Fischers bessere Hälfte: Das wissen wir über Thomas Seitel
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Ina Müller spricht über ihre Drogenerfahrung: "drauf gewesen"
Pikantes Geständnis
Ina Müller gibt Einblicke in ihre Drogenerfahrungen.
Das waren die größten Berlinale-Skandale
Berlinale-Skandale
Skandale am roten Teppich
Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek
Hollywood-Trauer
James Van Der Beek
"Kaum noch Hemmschwellen": Die Lochmann-Zwillinge klagen über Hass im Netz
Erfahrungen und neue Aufgaben
Heiko und Roman Lochmann im Interview
Hollywood-Senkrechtstarter: Wer ist eigentlich Jacob Elordi?
Aufstieg eines Schauspielers
Jacob Elordi
Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz
"Ihr werdet beklaut!": Katja Krasavice warnt ihre Fans vor gefälschten KI-Videos
Betrugswarnung
2024 Tribute To Bambi
Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim
"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind seine Gäste im März
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
“Bridgerton”: Das sind die Drehorte der vierten Staffel
Neue Staffel
Luke Thompson und Yerin Ha beim Dreh von der vierten Staffel von "Bridgerton".
Philipp Raimund springt sensationell zu Gold - Und die ARD sahnt Traumquoten ab
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund
"Frisch verliebt": Moderatorin Martina Reuter macht neue Beziehung öffentlich
Transformation
Martina Reuter
"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Karriereende
Michelle