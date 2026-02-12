Home News Star-News

Hollywood-Senkrechtstarter: Wer ist eigentlich Jacob Elordi?

Aufstieg eines Schauspielers

Hollywood-Senkrechtstarter: Wer ist eigentlich Jacob Elordi?

12.02.2026, 10.31 Uhr
Jacob Elordi, bekannt aus "The Kissing Booth" und "Euphoria", hat den Sprung vom Teenie-Idol zum ernstzunehmenden Schauspieler geschafft. Mit Rollen in "Frankenstein" und "Wuthering Heights" beeindruckt er Kritiker und wird erstmals für einen Oscar nominiert.
Jacob Elordi
Ab Donnerstag, 12. Januar, ist Jacob Elordi als Heathcliff in Emerald Fennells "Wuthering Heights - Sturmhöhe" auf der Leinwand zu sehen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Tommaso Boddi
Jacob Elordi
Elordis Besetzung als Heathcliff in "Wuthering Heights - Sturmhöhe" ist nicht unumstritten.  Fotoquelle: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved
Jacob Elordi
"The Kissing Booth" und seine Fortsetzungen brachten Elordi nach Hollywood, doch der große Australier findet die Filme inzwischen "lächerlich".  Fotoquelle: Marcos Cruz/Netflix
Jacob Elordi
Mit seiner Darstellung von Elvis Presley in der Filmbiografie "Priscilla" machte Elordi klar, dass er die Rolle des Teenie-Bad-Boys hinter sich gelassen hat.  Fotoquelle: MUBI / A24 Distribution, LLC / Philippe Le Sourd
Jacob Elordi
Für seine Performance als Frankensteins Kreatur in Guillermo del Torros "Frankenstein" wurde Elordi erstmals für einen Oscar nominiert.  Fotoquelle: © 2025 Netflix, Inc. / Ken Woroner

Gerade wurde Jacob Elordi das erste Mal in seiner Karriere für einen der begehrten Oscars nominiert. In Guillermo del Toros "Frankenstein" spielte er die Kreatur, die der Wissenschaftler Victor Frankenstein (Oscar Isaac) aus den Körperteilen verstorbener Menschen zusammensetzte. Am Donnerstag, 12. Februar, kommt nun die nächste Adaption eines Klassikers der britischen Literatur mit Elordi in einer Hauptrolle in die Kinos. In Emerald Fennells "'Wuthering Heights' – Sturmhöhe" spielt der 28-Jährige den tragischen Antihelden Heathcliff. Dabei begann er seine Karriere mit dem Netflixfilm "The Kissing Booth" (2018).

Elordi wurde 1997 im australischen Brisbane geboren und entdeckte bereits während der Schulzeit die Schauspielerei für sich. Nachdem er dort für diverse Theater- und Musicalproduktionen auf der Bühne gestanden hatte, trat er 2017 das erste Mal vor Hollywoods Kameras: Im fünften Teil der beliebten "Fluch der Karibik"-Reihe ergatterte er eine Komparsenrolle.

Ein Jahr später wurde er als Noah Flynn im ersten "The Kissing Booth"-Film plötzlich zum Teenie-Schwarm und Star. Doch glücklich war der junge Schauspieler damit nicht. Er habe die Filme nicht machen wollen, erzählte der 1,96 Meter große Australier 2023 im Interview mit dem Magazin "GQ" und nennt sie "lächerlich". Außerdem kritisierte er immer wieder die Objektifizierung seines Körpers in "The Kissing Booth".

Derzeit beliebt:
>>Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
>>"Ihr werdet beklaut!": Katja Krasavice warnt ihre Fans vor gefälschten KI-Videos
>>Kritik schon vor Kinostart: Darum ist die "Wuthering Heights"-Besetzung stark umstritten
>>Filmkritik zu „Frankenstein“ (2025): Guillermo del Toro erfüllt sich seinen lang gehegten Traum

Vom Teenie-Bad-Boy zum aufstrebenden Filmstar

Auch sonst brachte Elordi der Erfolg wenig: Er übernachtete bei Freunden auf dem Sofa oder musste in seinem Auto schlafen – für mehr fehlte ihm trotz einiger Rollen in weniger bekannten Filmen das Geld. Der 28-Jährige war kurz davor, Hollywood den Rücken zu kehren. Ein letztes Casting hielt ihn jedoch davon ab, nach Australien zurückzugehen. In Sam Levinsons High-School-Drama-Serie "Euphoria" ergatterte Elordi (wieder einmal) die Rolle eines Bad Boys. In insgesamt drei Staffeln spielt er den teilweise missbräuchlichen Nate Jacobs. Mit Co-Star Zendaya war der Australier einige Zeit liiert.

2023 jedoch war Elordis Zeit als Teenie vor der Kamera endgültig vorbei: In Emerald Fennells Thriller "Saltburn" verkörperte er den adeligen Oxford-Studenten Felix, in der Verfilmung von Priscilla Presleys Leben "Priscilla" war der 28-Jährige als kontrollsüchtiger Rockstar Elvis Presley zu sehen. Damit beeindruckte der Australier Kritikerinnen und Kritiker – und Regisseur Guillermo del Toro. Der Oscarpreisträger besetzte, nachdem Andrew Garfield ausgestiegen war, die Rolle von Frankensteins gruseliger und zugleich missverstandener Kreatur mit Elordi. "Ich habe ihn wegen seiner Augen gecastet", erklärte del Torro im August 2025 in einem Interview mit "Variety".

Jacob Elordi, "der Daniel Day-Lewis unserer Generation"

Nachdem Elordi 2024 unter anderem im LGBTQ+-Drama "On Swift Horses" zu sehen war, brachte ihm del Toros "Frankenstein" ein Jahr später seinen bisher größten Erfolg: Für seine Performance wurde der 28-Jährige das erste Mal für einen Golden Globe und für einen Oscar nominiert. Bei der Golden-Globe-Verleihung ging er dann leer aus – das allerdings sogar doppelt: Denn der Australier war auch für seine Rolle in der Dramaserie "The Narrow Road to the Deep North" (2025) für einen der begehrten Preise nominiert.

Frankensteins Monster habe ihn auch nach den Dreharbeiten noch begleitet, erzählte Elordi Anfang des Jahres in einem Interview mit dem US-amerikanischen "W Magazine". "Beim Dreh von 'Wuthering Heights' gab es eine Szene, da war meine Antwort auf etwas 'Ugh', das war von 'Frankenstein'. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich nicht nur gestikulieren und brummen sollte", erinnerte sich der 28-Jährige.

Für die Adaption von Emily Brontës Roman "Sturmhöhe" stand er gemeinsam mit Oscarpreisträgerin Margot Robbie vor der Kamera. Das Casting der beiden wurde bereits im Vorfeld kontrovers diskutiert. Zum einen wegen ihres Alters und, in Elordis Fall, wegen der ethnischen Herkunft des Charakters. Robbie stellte sich in einem Interview mit der britischen "Vogue" hinter ihren Co-Star und schwärmte: "Ich glaube wirklich, er ist der Daniel Day-Lewis unserer Generation."

Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Bill und Tom Kaulitz überraschen ihre Fans mit einem neuen musikalischen Projekt, das im Mai veröffentlicht wird. Die Zwillinge sind bekannt für ihre Kreativität und haben sich für die Aufnahmen in die berühmten Village Studios in LA zurückgezogen.
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Oscars

Das könnte dich auch interessieren

Jennifer Lawrence blieb Tarantino-Rolle vorenthalten, weil sie "nicht hübsch genug" sei
Casting-Entscheidung
Jennifer Lawrence
Sydney Sweeney: So sah sie am Anfang ihrer Karriere aus
Shootingstar Sydney
Sydney Sweeney
Kinostarts der Woche: "Anemone", „Zoomania 2“ und "Der Hochstapler - Roofman"
Kino-Highlights
Anemone
Ein Ausnahmeschauspieler kehrt zurück: So hat sich Daniel Day-Lewis verändert
Day-Lewis' Rückkehr
Daniel Day-Lewis
Del Toros "Frankenstein": Das Meisterwerk auf Netflix
Kino-Hit
Streaming-Highlights: „Maxton Hall 2“ sorgt für Herzklopfen bei Prime
Streaming-Neuheiten
Kino-Highlights am 23. Oktober: Del Toros "Frankenstein" und mehr
Kino-Neustarts
Neue Kino-Highlights am 2. Oktober: "Momo", "A Big Bold Beautiful Journey" und "The Smashing Machine"
Kino-Neustarts
"Das ist nicht Hollywood – das ist Deutschland": So gut ist die Adaption der US-Serie "Euphoria"
Jugenddrama
Lohnt sich der Spielfilm mit Ryan Gosling und Margot Robbie?
"Barbie"
Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim
"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind seine Gäste im März
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
“Bridgerton”: Das sind die Drehorte der vierten Staffel
Neue Staffel
Luke Thompson und Yerin Ha beim Dreh von der vierten Staffel von "Bridgerton".
Philipp Raimund springt sensationell zu Gold - Und die ARD sahnt Traumquoten ab
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund
"Frisch verliebt": Moderatorin Martina Reuter macht neue Beziehung öffentlich
Transformation
Martina Reuter
"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Karriereende
Michelle
So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse
Dschungelkönig 2026
Sonja Zietlow, Jan Köppen und Gil Ofarim
"Physik ist Realität, keine Ansichtssache": ARD-Wettermann Sven Plöger spricht im Interview Klartext
Wetterexperte mit Humor
Sven Plöger
ARD-Reporter erlebt "Behle-Moment" bei Olympia: "Wo ist Geiger? Ich finde ihn nicht?"
Langlauf-Drama
Vinzenz Geiger
Das waren die größten Berlinale-Skandale
Berlinale-Skandale
Skandale am roten Teppich
"Meinen Mut zusammengefasst": Toni Kroos über seinen ersten Friseurbesuch seit 15 Jahren
Toni Kroos' Friseur-Erlebnis
Toni Kroos
Er konnte unterhalten: Vor 15 Jahren starb der letzte große deutschsprachige Entertainer
Unvergessene Show
Peter Alexander
Altmodisch und hemdsärmelig: Dieser starbesetzte Action-Thriller der Extraklasse im Free-TV
Actionthriller
Unstoppable - Außer Kontrolle
Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek
Hollywood-Trauer
James Van Der Beek
"Wiener Opernball 2026": Hollywood-Glamour in Österreich im TV
Glamouröse Opernnacht
Sharon Stone
"Steirerwahn": Darum geht's im ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer
Mordserie in der Steiermark
Steirerwahn
"Kontraste: Waren die 80er besser?": ARD-Doku blickt auf die 80er-Jahre zurück
Nostalgie hinterfragt
Kontraste: Waren die 80er besser?
Alle „Let’s Dance“-Gewinner seit 2006: Ihre Karrieren im Überblick
Triumph, Playboy, Skandal
Wayne Carpendale holte sich in der ersten Show von "Let's Dance" mit einer Tanzpartnerin Isabel Edvardsson den Sieg.
„Traumschiff“-Star Barbara Wussow: So lebt sie mit Ehemann Albert Fortell
Stabile Promi-Ehe
Barbara Wussow und Albert Fortell.