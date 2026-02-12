"Kontraste: Waren die 80er besser?": ARD-Doku blickt auf die 80er-Jahre zurück

Mit der Dokumentation "Waren die 80er besser?" (Untertitel: Die Sehnsucht nach der guten alten Bundesrepublik") nimmt das ARD-Politikmagazin "Kontraste" ein Jahrzehnt unter die Lupe, an das sich heute viele Zeitzeugen als vermeintlich goldene Jahre erinnern. Der Film von Chris Hums, Markus Pohl und Maria Caroline Wölfle geht der Frage nach, warum die 1980er-Jahre in Westdeutschland derzeit eine so starke nostalgische Anziehungskraft entfalten. Was stimmt an diesem Bild? Und was nicht?

Kontraste: Waren die 80er besser? Dokumentation

Pünktliche Züge, eine brummende Wirtschaft und das Gefühl, man habe "noch sagen dürfen, was man denkt": Für viele Menschen wirken die 80er-Jahre heute wie ein Gegenentwurf zur als kompliziert und überreguliert empfundenen Gegenwart. Die D-Mark, Helmut Kohl, Atomkraft und eine geringere politische Korrektheit stehen dabei sinnbildlich für eine Zeit, die im Rückblick oft als übersichtlicher und stabiler wahrgenommen wird. Doch "Kontraste" stellt diese Verklärung auf den Prüfstand.

Es war doch nicht alles gut Die Autoren fragen, was damals wirklich besser war und was heute vor allem aus nostalgischer Sehnsucht heraus verklärt wird. Im Gespräch mit Prominenten und Politikerinnen und Politikern blickt der Film zurück auf zentrale gesellschaftliche und politische Weichenstellungen der vergangenen 40 Jahre.

Dabei wird deutlich: Viele der Herausforderungen, die uns heute beschäftigen, waren bereits in den 80er-Jahren präsent. Strukturwandel, Umweltverschmutzung oder die Angst vor Krieg prägten auch damals die öffentliche Debatte. Die Sendung zeichnet nach, welche Antworten Politik und Gesellschaft in jener Zeit auf diese Probleme fanden – und welche Entscheidungen bis heute nachwirken.

Kontraste: Waren die 80er besser? – Do. 12.02. – ARD: 21.24 Uhr

