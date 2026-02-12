"Kontraste: Waren die 80er besser?": ARD-Doku blickt auf die 80er-Jahre zurück

Home News TV-News

Nostalgie hinterfragt

12.02.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die ARD-Dokumentation "Waren die 80er besser?" vom Magazin "Kontraste" hinterfragt die nostalgische Verklärung der 1980er-Jahre in Westdeutschland.
Die Dokumentation geht der eigenwilligen Verklärung früherer Zeiten nach - in Westdeutschland.  Fotoquelle: rbb
Tennis-Star Boris Becker war in den 80er-Jahren noch ein nationaler Held, an dessen Redlichkeit kein Zweifel bestand.  Fotoquelle: Getty Images/Gerald Matzka
Der Frust über unpünkliche, unzuverlässige Züge ist ein Phänomen der jünsten Zeit.   Fotoquelle: Getty Images/Sean Gallup

Mit der Dokumentation "Waren die 80er besser?" (Untertitel: Die Sehnsucht nach der guten alten Bundesrepublik") nimmt das ARD-Politikmagazin "Kontraste" ein Jahrzehnt unter die Lupe, an das sich heute viele Zeitzeugen als vermeintlich goldene Jahre erinnern. Der Film von Chris Hums, Markus Pohl und Maria Caroline Wölfle geht der Frage nach, warum die 1980er-Jahre in Westdeutschland derzeit eine so starke nostalgische Anziehungskraft entfalten. Was stimmt an diesem Bild? Und was nicht?

Pünktliche Züge, eine brummende Wirtschaft und das Gefühl, man habe "noch sagen dürfen, was man denkt": Für viele Menschen wirken die 80er-Jahre heute wie ein Gegenentwurf zur als kompliziert und überreguliert empfundenen Gegenwart. Die D-Mark, Helmut Kohl, Atomkraft und eine geringere politische Korrektheit stehen dabei sinnbildlich für eine Zeit, die im Rückblick oft als übersichtlicher und stabiler wahrgenommen wird. Doch "Kontraste" stellt diese Verklärung auf den Prüfstand.

Es war doch nicht alles gut

Die Autoren fragen, was damals wirklich besser war und was heute vor allem aus nostalgischer Sehnsucht heraus verklärt wird. Im Gespräch mit Prominenten und Politikerinnen und Politikern blickt der Film zurück auf zentrale gesellschaftliche und politische Weichenstellungen der vergangenen 40 Jahre.

Dabei wird deutlich: Viele der Herausforderungen, die uns heute beschäftigen, waren bereits in den 80er-Jahren präsent. Strukturwandel, Umweltverschmutzung oder die Angst vor Krieg prägten auch damals die öffentliche Debatte. Die Sendung zeichnet nach, welche Antworten Politik und Gesellschaft in jener Zeit auf diese Probleme fanden – und welche Entscheidungen bis heute nachwirken.

Kontraste: Waren die 80er besser? – Do. 12.02. – ARD: 21.24 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

