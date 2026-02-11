Drama um RTL-Kündigungen: Katja Burkard rudert zurück!

Erst am Dienstag hatte Katja Burkard mit ihren Aussagen zur aktuellen RTL-Kündigungswelle für Aufsehen gesorgt, jetzt rudert die Moderatorin nach ihrem Auftritt im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger zurück. Im Gespräch mit der ehemaligen "Kölner Treff"-Gastgeberin hatte Burkard mit Bezug auf die zahlreichen Entlassungen beim Privatsender von "einem der schwärzesten Tage in der Geschichte von RTL" gesprochen und einige Details verraten.

"Zwischen 14 und 16 Uhr wurden E-Mails verschickt und dann wusstest du, du bist dabei oder du bist nicht dabei", erklärte die 60-Jährige zu der Kündigungswelle, bei RTL, wo sie seit inzwischen fast 30 Jahren als Gesicht des Mittagsjournals "Punkt 12" bekannt ist. Vor wenigen Wochen war vermeldet worden, dass der Sender im Zuge einer Neuausrichtung insgesamt 600 Jobs abbauen möchte.

Als die ersten Entlassungen offiziell geworden sind, seien "Leute zusammengeklappt" und es habe "auch den ein oder anderen Rettungswagen-Einsatz" gegeben, hatte Katja Burkard im Podcast berichtet. Dazu stellt sie in einem neuen Beitrag auf Instagram jetzt allerdings klar: "Das ist nicht wahr und das möchte ich hier auch noch mal ganz klar betonen."

In dem Video-Statement gibt Burkard an, dass ihr etwas passiert sei, "was man eh nicht machen sollte und als Journalistin schon dreimal nicht: nämlich etwas weitererzählen, was man nicht selbst gesehen hat". Ihr tue das "wahnsinnig leid und das wird mir sicher nicht noch mal passieren", sagt sie in dem Clip weiter.

Fans zwiegespalten: "Das stinkt doch zum Himmel" In den Kommentaren äußern einige Fans ihr Unverständnis über das Zurückrudern der Moderatorin. "Also sorry, warum hast Du das dann überhaupt gesagt?", wundert sich ein User unter dem Video-Statement und ein anderer wird deutlich: "Das stinkt doch zum Himmel."

Zahlreiche Follower loben Burkard aber auch für den Beitrag. "So etwas passiert, aber sich zu entschuldigen, das passiert nicht immer von jedem. Katja Burkard zeigt wahre Größe", findet ein Nutzer beispielsweise und ein weiterer Fan meint: "Sowas ist nur menschlich. Sie sind eine Top-Journalistin."



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.