Home News Star-News

Drama um RTL-Kündigungen: Katja Burkard rudert zurück!

Sie korrigiert sich

Drama um RTL-Kündigungen: Katja Burkard rudert zurück!

11.02.2026, 11.26 Uhr
von Gianluca Reucher
Katja Burkard revidiert öffentlich ihre Aussage zur RTL-Kündigungswelle und betont, dass ihre vorherige Behauptung über Rettungseinsätze nicht korrekt war.
Katja Burkard
Katja Burkard hat ein Video-Statement auf Instagram abgegeben und sich entschuldigt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

Erst am Dienstag hatte Katja Burkard mit ihren Aussagen zur aktuellen RTL-Kündigungswelle für Aufsehen gesorgt, jetzt rudert die Moderatorin nach ihrem Auftritt im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger zurück. Im Gespräch mit der ehemaligen "Kölner Treff"-Gastgeberin hatte Burkard mit Bezug auf die zahlreichen Entlassungen beim Privatsender von "einem der schwärzesten Tage in der Geschichte von RTL" gesprochen und einige Details verraten.

"Zwischen 14 und 16 Uhr wurden E-Mails verschickt und dann wusstest du, du bist dabei oder du bist nicht dabei", erklärte die 60-Jährige zu der Kündigungswelle, bei RTL, wo sie seit inzwischen fast 30 Jahren als Gesicht des Mittagsjournals "Punkt 12" bekannt ist. Vor wenigen Wochen war vermeldet worden, dass der Sender im Zuge einer Neuausrichtung insgesamt 600 Jobs abbauen möchte.

Als die ersten Entlassungen offiziell geworden sind, seien "Leute zusammengeklappt" und es habe "auch den ein oder anderen Rettungswagen-Einsatz" gegeben, hatte Katja Burkard im Podcast berichtet. Dazu stellt sie in einem neuen Beitrag auf Instagram jetzt allerdings klar: "Das ist nicht wahr und das möchte ich hier auch noch mal ganz klar betonen."

Derzeit beliebt:
>>Bill und Tom Kaulitz kündigen neues, "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
>>300 Euro für einen „Papagei“? Händler streiten bei „Bares für Rares“
>>Schlagerstar Matthias Reim spricht über das Ende seiner Karriere
>>"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage

In dem Video-Statement gibt Burkard an, dass ihr etwas passiert sei, "was man eh nicht machen sollte und als Journalistin schon dreimal nicht: nämlich etwas weitererzählen, was man nicht selbst gesehen hat". Ihr tue das "wahnsinnig leid und das wird mir sicher nicht noch mal passieren", sagt sie in dem Clip weiter.

Fans zwiegespalten: "Das stinkt doch zum Himmel"

In den Kommentaren äußern einige Fans ihr Unverständnis über das Zurückrudern der Moderatorin. "Also sorry, warum hast Du das dann überhaupt gesagt?", wundert sich ein User unter dem Video-Statement und ein anderer wird deutlich: "Das stinkt doch zum Himmel."

Zahlreiche Follower loben Burkard aber auch für den Beitrag. "So etwas passiert, aber sich zu entschuldigen, das passiert nicht immer von jedem. Katja Burkard zeigt wahre Größe", findet ein Nutzer beispielsweise und ein weiterer Fan meint: "Sowas ist nur menschlich. Sie sind eine Top-Journalistin."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

So mörderisch geht die RTL-Krimiserie „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ weiter
Spannende Folgen
Tjark Wolf (Hendrik Duryn), Fredericke Olsen (Isabel Thierauch)
Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!
Wer wird „Dancing Star“?
Die "Let's Dance"-Jury
RTL streicht 600 Jobs: Katja Burkard berichtet von dramatischen Szenen
Sender im Umbruch
Katja Burkard
Jetzt spricht der Hotelmitarbeiter über Gil Ofarim: "Ärgert mich massiv"
Nach dem "Dschungelcamp"-Sieg
Gil Ofarim hat die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen. Nun hat sich der Hotelangestellte zu Wort gemeldet und sich über Gil Ofarims Verhalten im "Dschungelcamp" geäußert.
Nach dem Skandal-Sieg: Gil Ofarim sorgt auch beim Wiedersehen für Diskussionen
Dschungelcamp 2026
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
Rätselraten nach Superbowl-Auftritt: Bad Bunny löscht alle Instagram-Beiträge
Bad Bunny Instagram Mysterium
Bad Bunny
GZSZ-Star Anne Menden im Baby-Glück: "Für einen Moment stand alles still"
Babyglück
Anne Menden
Die Altkanzlerin ermittelt in ihrem zweiten Mordfall
"Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof"
Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof
Martin Rütter zerlegt Markus Söder im Podcast: "Nicht besonders intelligent"
Söder-Kritik
Martin Rütter
Marlene Lufen spricht mit verurteilter Mörderin – am Ende kommen ihr die Tränen
Ergreifende Podcast-Folge
Marlene Lufen
Dieser “Bridgerton”-Liebling wird laut Netflix-Fans bald den Serientod sterben
Düstere Wende?
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
Ausnahme bei GNTM: Deshalb fehlte Heidi Klum bei den Dreharbeiten!
Heidi's Ersatz
Heidi Klum
Olympia 2026: Norweger widmet Goldmedaille verstorbenem Kollegen
Olympia-Sieg
Johan-Olav Botn
Olympische Winterspiele: Deutsches Team im Silberrausch – und Drama für Biathleten
Olympia-Drama
Olympische Spiele: Damen-Teamkombi
Leslie Nielsen: Vom ernsthaften Schauspieler zur Comedy-Ikone
Er wäre heute 100 geworden
Leslie Nielsen in "Die nackte Kanone"
Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV
Romantische Komplikationen
Array
Alles anders bei GNTM: Heidi Klum bricht mit gleich mehreren Traditionen
"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum"
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
„Das große Promibacken“ 2026: Diese Promis sind in Staffel 10 dabei
Kandidaten, Jury und Sendetermine
Das große Promibacken
Diese GNTM-Gewinnerinnen machten unglaubliche Karrieren – aber nicht als Topmodels
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
Fast vier Millionen Zuschauer: Warum diese Karnevalsshow so beliebt ist
"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung"
Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung
Nach Aus von “Polizeiruf”: Stars kritisieren Entscheidung der ARD
Das sagen sie
Die TV-Kommissare Peter Kurth und Peter Schneider
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Wicked: Teil 2"
„Bares für Rares“: David darf reimen, Horst muss leiden und wird zum „Brosch-Man“
Ausgabe vom 9. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste
Schauspielerkarriere
Regine Hentschel
Psychothriller im Nachtprogramm mit Caroline Peters und Christoph Maria Herbst
"Kalt ist die Angst"
Kalt ist die Angst
Nicht nur vor der Kamera: Darum ist Hans Sigl in seinem Team so beliebt
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
ZDF-Doku über Metal-Kreuzfahrt: Wacken-Feeling auf dem Ozean
"Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See"
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Führerschein weg bei Florian Silbereisen? 6 Fakten zu ihm, die du noch nicht kanntest!
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen.
Nach Rassismus-Fund: So kam Florian Silbereisens Rolle zu seinem "Traumschiff"-Namen
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Olympia-Sieger Philipp Raimund beschert der ARD Traumquoten
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund