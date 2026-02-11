Home News TV-News

„Das große Promibacken“ 2026: Diese Promis sind in Staffel 10 dabei

Kandidaten, Jury und Sendetermine

11.02.2026, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
In der SAT.1-Backstube kämpfen prominente Hobbybäcker um den Titel "Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker". Die 10. Staffel von "Das große Promibacken" verspricht spannende Backduelle und kreative Rezepte.
Das große Promibacken
Zehn prominente Hobbybäcker wollen sich in der zehnten Staffel von "Das große Promibacken" den Sieg sichern.  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Die Journalistin und Fernsehmoderatorin Paula Lambert kämpft um den Sieg.  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Wie wird sich der Komiker Thomas Hermanns bei der Backsendung schlagen?  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Fernsehmoderator und Sänger Maximilian Arland ist Teil der neuen Staffel "Das große Promibacken".  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Schauspielerin Anne-Sophie Briest besetzt einen der Backplätze.  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Sängerin Anna-Carina Woitschack will den Sieg der zehnten Staffel der Backsendung für sich entscheiden.  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Kann die Schauspielerin Rebecca Immanuel die Jury von sich überzeugen?  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Auch die Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer wird in der SAT.1 Backstube um den Sieg kämpfen.  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Wie flink wird der Zirkusartist René Casselly in der Küche sein?  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Damals spielte Thomas Helmer Fußball. Heute will er den Sieg der neuen Staffel "Das große Promibacken" für sich entscheiden.  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug
Das große Promibacken
Moderator und Schauspieler Alexander Mazza wird in der SAT.1 Backstube sein Können unter Beweis stellen.  Fotoquelle:  Joyn / Claudius Pflug

Wenn der Duft von frisch Gebackenem durch die SAT.1-Backstube zieht und bekannte Gesichter nervös zum Ofen blicken, ist klar: "Das große Promibacken" ist zurück. Zum zehnten Mal stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten der süßen Herausforderung und kämpfen um den Titel "Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker".

SAT.1
Das große Promibacken
Kochshow • 11.02.2026 • 20:15 Uhr

Es geht dabei um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. In der aktuellen Staffel treten zehn Promis gegeneinander an und versuchen, die Juroren Bettina Schliephake Burchardt und Christian Hümbs mit ihren Backkünsten zu begeistern. Moderiert wird die beliebte Show erneut von Enie van de Meiklokjes.

Promibacken 2026: Diese prominenten Kandidaten stehen am Ofen

In diesem Jahr stehen Alexander Mazza, Anna Carina Woitschack, Anne Sophie Briest, Arabella Kiesbauer, Maximilian Arland, Paula Lambert, Rebecca Immanuel, René Casselly, Thomas Helmer und Thomas Hermanns an den Backplätzen. Fraglos eine sehr illustre Riege. Gleich in der ersten Folge präsentieren sie ihre Lieblingsrezepte und geben persönliche Einblicke in die Geschichten, die sie mit ihren Backwaren verbinden.

Doch schon die erste technische Prüfung hat es in sich. Die Promis sollen einen herzhaften Berliner backen, gefüllt mit Zwiebel Chutney, verfeinert mit einem Ahornsirup-Guss und getoppt mit knusprigen Röstzwiebeln. Ob und wie gut ihnen dieses ungewöhnliche Rezept gelingt?

Acht Folgen Backfieber: Wann läuft das Promibacken auf SAT.1 und Joyn?

In insgesamt acht Folgen, die immer mittwochs auf SAT.1 ausgestrahlt werden und bereits eine Woche zuvor auf Joyn verfügbar sind, haben die Stars die Möglichkeit, ihr Talent am Backherd unter Beweis zu stellen. Das große Finale wird am Mittwoch, 1. April, gezeigt. Die Promi-Ausgabe von "Das große Backen" begeistert das Publikum bereits seit 2017. In der vergangenen Staffel konnte sich Moderatorin Amira Aly den Sieg sichern.

Im Anschluss an die Backshow geht es turbulent weiter. In der Sendung "Kuchen oder Chaos – Das Backbattle der Reality Stars" treten jeweils zwei Reality-TV-Persönlichkeiten gegeneinander an. Zum Auftakt der neuen Backsendung liefern sich Kader Loth und Melody Haase ein ebenso unterhaltsames wie chaotisches Backduell.

Das große Promibacken – Mi. 11.02. – SAT.1: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
