„Das große Promibacken“ 2026: Diese Promis sind in Staffel 10 dabei

Wenn der Duft von frisch Gebackenem durch die SAT.1-Backstube zieht und bekannte Gesichter nervös zum Ofen blicken, ist klar: "Das große Promibacken" ist zurück. Zum zehnten Mal stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten der süßen Herausforderung und kämpfen um den Titel "Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker".

Das große Promibacken Kochshow • 11.02.2026 • 20:15 Uhr

Es geht dabei um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. In der aktuellen Staffel treten zehn Promis gegeneinander an und versuchen, die Juroren Bettina Schliephake Burchardt und Christian Hümbs mit ihren Backkünsten zu begeistern. Moderiert wird die beliebte Show erneut von Enie van de Meiklokjes.

Promibacken 2026: Diese prominenten Kandidaten stehen am Ofen In diesem Jahr stehen Alexander Mazza, Anna Carina Woitschack, Anne Sophie Briest, Arabella Kiesbauer, Maximilian Arland, Paula Lambert, Rebecca Immanuel, René Casselly, Thomas Helmer und Thomas Hermanns an den Backplätzen. Fraglos eine sehr illustre Riege. Gleich in der ersten Folge präsentieren sie ihre Lieblingsrezepte und geben persönliche Einblicke in die Geschichten, die sie mit ihren Backwaren verbinden.

Doch schon die erste technische Prüfung hat es in sich. Die Promis sollen einen herzhaften Berliner backen, gefüllt mit Zwiebel Chutney, verfeinert mit einem Ahornsirup-Guss und getoppt mit knusprigen Röstzwiebeln. Ob und wie gut ihnen dieses ungewöhnliche Rezept gelingt?

Acht Folgen Backfieber: Wann läuft das Promibacken auf SAT.1 und Joyn? In insgesamt acht Folgen, die immer mittwochs auf SAT.1 ausgestrahlt werden und bereits eine Woche zuvor auf Joyn verfügbar sind, haben die Stars die Möglichkeit, ihr Talent am Backherd unter Beweis zu stellen. Das große Finale wird am Mittwoch, 1. April, gezeigt. Die Promi-Ausgabe von "Das große Backen" begeistert das Publikum bereits seit 2017. In der vergangenen Staffel konnte sich Moderatorin Amira Aly den Sieg sichern.

Im Anschluss an die Backshow geht es turbulent weiter. In der Sendung "Kuchen oder Chaos – Das Backbattle der Reality Stars" treten jeweils zwei Reality-TV-Persönlichkeiten gegeneinander an. Zum Auftakt der neuen Backsendung liefern sich Kader Loth und Melody Haase ein ebenso unterhaltsames wie chaotisches Backduell.

Das große Promibacken – Mi. 11.02. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels