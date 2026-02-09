Doppelte Liebeskomödie: Die besten Til-Schweiger-Filme im Free-TV

Film eins: Ein Paar lernt sich kennen. Film zwei: Ein Paar lernt, miteinander zu leben. Einfacher geht es nicht. Themen, die zahllose Male im Kino behandelt wurden. Aber eben selten so charmant, so humorvoll und vor allem so deutsch wie in der Komödie "Keinohrhasen", die 2007 deutlich über sechs Millionen Zuschauer in die Kinos lockte. 2009 folgte die Fortsetzung "Zweiohrküken", auch sie kam beim Publikum bestens an – mit über 4,2 Millionen Kinogängern. SAT.1 wiederholt nun beide Teile direkt nacheinander, am Montag, 9. Februar, ab 20.15 Uhr.

Im ersten Film trifft der gefühlskalte Boulevardzeitungs-Schmierfink Ludo (Schweiger), von einer Richterin zu Sozialstunden verdonnert, auf die Kindergärtnerin Anna (Nora Tschirner), die als Kind mächtig von Ludo vorgeführt wurde und nun die neue Machtstellung genießt. Die aufkeimende Liebe der beiden bleibt zwar etwas unerklärt, aber "Keinohrhasen" ist voll bis oben hin mit witzigen Elementen und zählt zu dem Besten, was Til Schweiger bis heute hervorgebracht hat.

Auch "Zweiohrküken" ist eine hervorragende Beziehungskomödie Im Nachfolger des Kinohits, den SAT.1 im Anschluss um 22.35 Uhr zeigt, sind zwei Jahre vergangen: Anna und Ludo wohnen zusammen, die erste Verliebtheit ist jedoch verflogen. Stattdessen muss das Alltägliche organisiert werden. Und das, was mal Liebe war, neu definiert werden. Das geschieht natürlich nicht von alleine: Ludos ehemalige Affäre Marie (Edita Malovcic) taucht eines Tages wieder auf. Ludo will gar nichts von ihr, und doch schrillen bei Anna die Alarmglocken.

Da kommt der Nächste ins Spiel: Annas attraktiver Ex-Freund Ralf (Ken Duken) würde gerne ein paar Tage bleiben und verfügt ganz offensichtlich über Qualitäten in jeder Hinsicht. Er baut Dörfer für afrikanische Kinder, und im Bett ist er ein wahrer Hengst. Klar, dass da die Beziehung von Ludo und Anna auf eine harte Probe gestellt wird. Im Vergleich zu "Keinohrhasen" hat der Charme der Lovestory in "Zweiohrküken" zwar nachgelassen – eine hervorragende Beziehungskomödie ist Schweiger aber trotzdem gelungen.

