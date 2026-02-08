Home News TV-News

"Solange ich atme": Kritik zur Biopic über Robin Cavendish mit Andrew Garfield

Biopic über Robin Cavendish: "Solange ich atme" erneut im TV

08.02.2026, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
Andy Serkis' Biopic über Robin Cavendish, "Solange ich atme", wird erneut im Ersten ausgestrahlt. Obwohl die Geschichte berührend ist, enttäuscht der Film durch oberflächliche Inszenierung und kitschige Darstellungen.
Robin (Andrew Garfield) und Diana (Claire Foy) finden ineinander die Liebe ihres Lebens.   Fotoquelle: ARD Degeto/Squareone Entertainment
Als Robin Cavendish (Andrew Garfield) Diana (Claire Foy) zum ersten Mal sieht, verliebt er sich sofort in sie.  Fotoquelle: ARD Degeto/Squareone Entertainment
Das Glück ist für Diana (Claire Foy) fragil.  Fotoquelle: ARD Degeto/Squareone Entertainment
Als Robin (Andrew Garfield) an Polio erkrankt und in der Folge vom Hals abwärts gelähmt ist, geben ihm die Ärzte nur noch wenige Monate.   Fotoquelle: ARD Degeto/Squareone Entertainment
Diana (Claire Foy) kümmert sich rührend um ihren gelähmten Ehemann (Andrew Garfield).   Fotoquelle: ARD Degeto/Squareone Entertainment

Als Meister des Motion-Capture-Verfahrens hat Andy Serkis einen Platz in der Filmgeschichte sicher. Weltweite Bekanntheit erlangte der britische Schauspieler, als er dem verschlagenen Gollum in den "Herr der Ringe"-Adaptionen seine Mimik und seine Bewegungen lieh. Seither wurde er immer wieder engagiert, wenn ein nicht-menschliches Wesen auf der Leinwand lebensecht erscheinen sollte. Etwa in Peter Jacksons Klassiker-Neuverfilmung "King Kong" oder in der optisch atemberaubenden "Planet der Affen"-Trilogie.

Solange ich atme
Drama • 08.02.2026 • 23:35 Uhr

Nach langjähriger darstellerischer Erfahrung nahm Serkis 2017 erstmals auf dem Regiestuhl Platz und zeichnete in "Solange ich atme" eine außergewöhnliche Lebensgeschichte nach. Das Erste zeigt das Biopic über Robin Cavendish nun erneut zu später Stunde.

Ein Kampf gegen alle Widerstände

In den 50er-Jahren lernt der abenteuerlustige Geschäftsmann Robin Cavendish (Andrew Garfield) bei einem Cricket-Match die hübsche und sympathische Diana (Claire Foy) kennen und verliebt sich umgehend in sie. Nach ihrer Hochzeit zieht es die beiden nach Kenia, wo Robin als Tee-Einkäufer erfolgreich ist. Die Geburt ihres Sohnes scheint das Familienglück perfekt zu machen.

Im Dezember 1958 trifft die Cavendishs jedoch ein grausamer Schicksalsschlag, der alles verändert. Im Alter von gerade einmal 28 Jahren erkrankt Robin an Polio, ist fortan vom Hals abwärts gelähmt und noch dazu auf ein spezielles Beatmungsgerät angewiesen. Während die Ärzte ihm nur wenige Monate geben, opfert sich Diana für ihren Gatten auf und hilft ihm, langsam ins Leben zurückzufinden.

Dass Andy Serkis den Werdegang von Robin Cavendish unbedingt auf die Leinwand bringen wollte, hat gute Gründe. Erstens verbindet ihn eine enge Freundschaft mit dessen Sohn Jonathan, der als Produzent am Projekt mitwirkte. Und zweitens ist der Kampf des Polio-Patienten gegen alle Widerstände absolut bemerkenswert. Immerhin widerlegte er nicht nur die Prognosen der Mediziner, sondern avancierte mit der Zeit auch zu einem Vorreiter im Ringen um die Rechte körperlich behinderter Menschen.

Rasche Ernüchterung

Zweifelsohne ist der Protagonist eine faszinierende Persönlichkeit. Und auch die von starkem Vertrauen und echter Zuneigung geprägte Beziehung zu seiner Ehefrau Diana verdient eine besondere Würdigung. So, wie Serkis sein Biopic aufzieht, stellt sich allerdings rasch Ernüchterung ein. Schon den Beginn ihrer Partnerschaft taucht der Regiedebütant in kitschig-heimelige Bilder, die einen Vorgeschmack auf das zumeist seichte Geplänkel im weiteren Verlauf geben. Den mit der schrecklichen Diagnose verbundenen Schmerz reißt der Film bloß oberflächlich an, anstatt tiefer zu fragen und den Figuren dadurch mehr Profil zu verleihen. Robins Todeswunsch, den er kurz nach dem Ausbruch der Krankheit äußert, verflüchtigt sich beispielsweise erstaunlich schnell.

Überhaupt wundert man sich, dass die Macher den Alltag der Cavendishs auf plakative Weise idealisieren und nur sehr begrenzt Platz für abgründige Momente lassen. "Solange ich atme" fühlt sich viel zu oft wie eine in Hollywood-Muster gepresste, mit aufdringlicher Musik untermalte Erbauungsmär an, was in letzter Konsequenz zulasten der emotionalen Ausdruckskraft geht. So gerne man Anteil nehmen möchte und so eindrucksvoll Robins Kampfgeist auch sein mag: Wirklich berührend fällt die Aufarbeitung seines Lebens aufgrund der verklärenden Inszenierung und des schematischen Drehbuchs leider nicht aus.

Solange ich atme – So. 08.02. – ARD: 23.35 Uhr

