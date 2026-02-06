Home News TV-News

Marco Girnth über seinen „SOKO Leipzig“-Abschied: „Es bricht mir das Herz“

Nach 25 Jahren

06.02.2026, 09.53 Uhr
von Ingo Gatzer
Der Ausstieg war kein Serienbeschluss, sondern eine persönliche Entscheidung. Marco Girnth erklärt, warum Veränderung jetzt nötig war.
Marco Girnth schaut ernst.
Marco Girnth verlässt die Serie nach 25 Jahren.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Marco Girnth war über Jahrzehnte weit mehr als nur ein Teil von „SOKO Leipzig“. Als Kriminaloberkommissar Jan Maybach prägte er die Serie seit ihrem Start im Jahr 2001 und wurde für viele Zuschauer zum festen Gesicht der Reihe. Umso überraschender kommt sein Abschied nach 25 Jahren – zumal die Krimiserie weiterhin stabile Quoten einfährt. Warum endet dieses außergewöhnlich lange Kapitel dennoch? Die Antwort liegt nicht im Erfolg der Serie, sondern in einer sehr persönlichen Entscheidung des Schauspielers.

Die Gründe für Marco Girnths Ausstieg

Auch die Drehbuchschreiber sind „unschuldig“. Der Ausstieg war vielmehr die Entscheidung von Marco Girnth selbst, dem der Abschied jedoch schwergefallen ist: „Es bricht mir das Herz, meine Serienfigur Jan Maybach aus dem Kreis seiner tollen Kollegen treten zu lassen.“ Dennoch wollte er unbedingt ausgetretene Pfade verlassen: „Mittlerweile bin ich aber schon 55 Jahre und wenn ich noch mal etwas verändern möchte, dann muss das jetzt passieren.“ Außerdem wollte der Schauspieler mehr Zeit für die Familie – Girnth ist seit 1998 mit seiner Kollegin Katja Woywood („Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“) verheiratet, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat.

So verabschiedet sich „SOKO Leipzig“ von Maybach

Marco Girnth hatte für das Ende seiner Figur Ideen, die die Drehbuchschreiber aufgegriffen haben. Der Schauspieler war von den „wirklich schönen Ausstiegsfolgen“ angetan: „Ich war sehr gerührt, als ich die Geschichte schließlich lesen durfte.“ Doch wie endet die Karriere von Jan Maybach? Fans, die sich nicht spoilern lassen möchten, sollten die folgenden Zeilen am besten überspringen. Der Kriminaloberkommissar erleidet eine Schussverletzung, als er einen bewaffneten Verbrecher stellt. Der verständigte Notarzt ist ausgerechnet sein Sohn Benni, der vergeblich versucht, seinen Vater zu reanimieren. Jan Maybachs Kollegen befinden sich nach seinem Tod im Ausnahmezustand, sind aber fest entschlossen, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Neue Rollen für Girnth nach dem „SOKO“-Abschied

Marco Girnth blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Ich freu’ mich auf alles, was da jetzt Neues auf mich zukommen wird, auf die Räume, die frei werden und die ich gerne noch füllen möchte.“ Der Schauspieler verschwindet nach seinem Ausstieg bei „SOKO Leipzig“ jedoch nicht von den Bildschirmen. So wird der 55-Jährige unter anderem als Tierarzt Dr. David Mandel in der ARD-Serie „Praxis mit Meerblick“ auftreten. In ähnlicher Funktion – als Veterinär Dr. Mark Weber – ist der Schauspieler auch immer wieder in der ZDF-Reihe „Frühling“ dabei. Zudem hat Girnth einen Kurzfilm gedreht, den er bei mehreren Filmfestivals präsentieren möchte.



Die letzten Episoden im Überblick

Der Abschied von Jan Maybach bei „SOKO Leipzig“ bzw. dessen letzter Fall ist eigentlich ein Dreiteiler. Die Episode „Was bleibt (1)“ lief am 23. Januar 2026. Die Fortsetzung „Was bleibt (2)“ folgt sieben Tage später. „Abschied“ – und damit das Finale der „Maybach“-Trilogie – ist schließlich am 6. Februar zu sehen. Das ZDF strahlt die Folgen jeweils ab 21:15 Uhr aus. Alternativ sind schon jetzt alle Episoden im Streamingportal des ZDF verfügbar. Das Anschauen lohnt sich: Denn so emotional und ergreifend war „SOKO Leipzig“ selten.

