Home News TV-News

"Fastnacht in Franken 2026": Die Traditionsveranstaltung im BR

"Fastnacht in Franken 2026"

Dreieinhalb Stunden Frohsinn in unlustigen Zeiten

06.02.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Fastnacht in Franken: Ein Highlight der fränkischen Fastnacht mit witzigen Beiträgen von Volker Heißmann, Martin Rassau und Michl Müller. BR-Intendantin Katja Wildermuth zeigt sich stolz auf die Kultsendung, die Millionen begeistert. Wie wird sich Markus Söder diesmal verkleiden?
Fastnacht in Frasnken 2026
Der Elferrat der "Fastnacht in Franken" regiert in den Mainfrankensälen von Veitshöchheim mit Sitzungspräsident Christoph Maul.   Fotoquelle:  BR / Ansgar Nöth
Fastnacht in Franken 2026
Die "Selleriegarde der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia" aus Nürnberg sorgt in Veitshöchheim für Schwung. |   Fotoquelle: BR / Raphael Kast
Fastnacht in Franken 2026
Das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau ist beim Frankern-Fasching eine verlässliche Größe.   Fotoquelle: BR / Ralf Wilschewski
Fastnacht in Franken 2026
Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda wollen wieder Politiker nerven.  Fotoquelle: BR / Ralf Wilschewski
Fastnacht in Franken 2026
Die "Altneihauser Feierwehrkapelln" aus der Oberpfalz tritt an, um ihren Spott über den fränkischen Gastgebern auszuschütten.  Fotoquelle: BR / Ralf Wilschewski
Fastnacht in Franken 2026
Der "Dreggsagg" Michl Müller sorgt wie immer für Stimmung im Saal.  Fotoquelle: BR / Wilschewski
"Fastnacht in Franken"
Martin Rassau (links) und Volker Heißmann bringen das Publikum der "Fastnacht in Franken" auch in diesem Jahr zum Lachen.   Fotoquelle: BR / Ralf Wilschewski
"Karneval in Franken"
Erinnerungen an "Karneval in Franken" - als Markus Söder noch nicht Bayerischer Ministerpräsident war: Der CSU-Mann kam wie immer originell verkleidet mit seiner Frau Karin nach Veitshöchheim. In diesem Jahr wird es solche Bilder leider nicht geben.  Fotoquelle: 2008 Getty Images/Johannes Simon

Dreieinhalb Stunden, prall gefüllt mit Büttenreden, Gardetänzen, Kabarett und jeder Menge Spaß gibt es wieder in den "markgräflichen Prunksälen" zu Veitshöchheim, wenn der BR zur Kultsendung "Fastnacht in Franken" bittet. Voller Stolz blickt die BR-Intendantin Katja Wildermuth auf den Quotenrenner, der im vergangenen Jahr 1,9 Millionen Zuschauer im BR-Bereich und eine Quote von 46,8 Prozent erbrachte. Die Traditionssendung ist in der Tat nicht nur für sie "ein Lichtblick in herausfordernden Zeiten".

BR
Fastnacht in Franken 2026
Fastnachtssitzung • 06.02.2026 • 19:00 Uhr

Der BR und der Mitveranstalter, der Fastnachtsverband Franken, versprechen, "die Crème de la Crème der fränkischen Fastnacht-Szene" sowie die bayerischen Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Kirche aus der Nähe von ihrer humoristischen Seite zu zeigen. Zuverlässig sind die Humoristen Volker Heißmann und Martin Rassau wieder dabei ("Waldtraud und Mariechen"), ebenso wie Michl Müller, der "Dreggsagg aus der Röhn", der Bauchredner Sebastian Reich mit seiner Nilpferddame Amanda und die "närrische Putzfrau" Ines Procter.

Die Hauptfrage, die über allem schwebt, ist allerdings: Wie wird sich Markus Söder diesmal verkleiden oder maskieren lassen? – Der gelbe Homer Simpson und der grüne Shrek sind bei ihm schon abgehakt, selbst Moses und Otto von Bismarck, Edmund Stoiber und Marilyn Monroe mussten maskentechnisch schon dran glauben. Zieht er sich auf einen Rock'n'Roller wie vormals Elvis Presley zurück, oder kommt er diesmal gar als Donald Trump? Das Geheimnis wird auch diesmal gut gehütet werden ...

Derzeit beliebt:
>>"Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026": Die Eröffnungsfeier in der ARD
>>Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die DVD-Highlights der Woche
>>Corinna Binzer: Schauspielerin erzählt in „Lebenslinien“ ihre bewegte Geschichte
>>„Schwaben weißblau – hurra und helau“: So närrisch wird die Fastnacht in Memmingen

Bis zuletzt hielt sich wieder die "Altneihauser Feierwehr" über ihre von zahlreichen Tiefschlägen durchsetzte Mitwirkung bedeckt. Doch die rußgeschwärzten Freunde aus der Oberpfalz, sie werden kommen, um einmal mehr den "sauren" Frankenwein zu verunglimpfen. Leider erreichte das Publikum jüngst die Nachricht: Die "Altneihauser Feierwehrkapell'n" tritt zum letzten Male auf. Seit 2006 war sie einer der Höhepunkte des Frankenfaschings. Doch nun dichtete Norbert Neugirg einen "letzten Befehl" an seine Truppe: "Kameraden, frohe Kunde: / Uns blüht die letzte Stunde! Bevor es uns aus Altersgründen / nicht mehr gelingt hinauszufinden". Noch so einer, ein echter Narr aus Unterfranken, ist bei der seit 1987 ausgestrahlten erfolgreichsten Sendung des Bayerischen Fernsehens nicht mehr dabei: Oti Schmelzer aus Oberschappach ("Schackalacka!") hat bereits im vergangenen Jahr seinen Abschied gegeben. Ob eine (r) diesen Verlust ausbügeln kann?

Fastnacht in Franken 2026 – Fr. 06.02. – BR: 19.00 Uhr

„Bares für Rares“: Diese vermeintlichen Schätze waren freche Fälschungen!
Truhe, Möbel, Schmuck – alles sieht alt aus. Doch die Expertise zeigt: In diesen Fällen wurden Verkäufer offenbar getäuscht.
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Nord bei Nordwest – Blindgänger": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Krimi-Komödie
"Nord bei Nordwest - Blindgänger"
Laura Larsson startet mit "Neo Social Club" auf ZDFneo durch
Comedy und Internet
Neo Social Club mit Laura Larsson
Heidi Reichinnek stichelt gegen Markus Söder: "Da kann er noch etwas von mir lernen"
Politikerin im Social-Media-Hype
Heidi Reichinnek
"War nicht abgesprochen": Katharina Dürr äußert sich zu Dschungel-Szene von Ehemann Stephen
Dschungelgeflüster
Katharina und Stephen Dürr
Männer-Slalom live aus Schladming: Ein Highlight im Ski-Weltcup
"Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom"
Ski Alpin Weltcup: Nachtslalom
Markus Söder vergibt begehrten Ehrenpreis: Ein Abend voller Stars
"Bayerischer Filmpreis 2025"
Bayerischer Filmpreis 2025
ARD zeigt Primetime-Premiere: Tragikomödie über Schuld, Freundschaft und Kunst
"Die Frau in Blau"
Die Frau in Blau
Turbulenter Screwball-Spaß mit dem Schauspielerpaar Sawatzki und Berkel
"Ein Taxi für zwei"
"Taxi für zwei"
"leben in einer hypersensibilisierten Gesellschaft": Christoph Maria Herbst über "Extrawurst"
Neuer Kino-Film
Christoph Maria Herbst im Portrait.
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
Eva Benetatou spricht Klartext nach Dschungelcamp-Aus
"Hat mich schockiert"
Dschungelcamp
Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert
Auktionserfolg
Pierre Niney
Eric Stehfest spricht über Franziska Temme: "Ich bin endlich wieder glücklich!"
Neue Verbindung
Edith Stehfest und Franziska Temme
"Bridgerton": Das verrät der Teaser wirklich über die neuen Folgen!
So geht es weiter
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
Verrückt: Darum war Sasha acht Jahre lang nicht bei Silbereisen zu Gast
Er verrät den Grund
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
„Er hatte recht!“: Vater schenkt Bilder – dann staunen alle bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 5. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Wenn ein Mann "keine andere Wahl" hat: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Vielfältige Kino-Neustarts
No Other Choice
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Dieses Muster sticht sofort ins Auge
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Gewalt, Schlaganfall, Absturz: Was Michelle wirklich durchmachen musste
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Seit 35 Jahren verheiratet: Der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Wer ist er?
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
In Bayern
Hans Sigl lächelt.
Fünfter Todestag: Diese Hollywood-Legende musste 80 Jahre auf den Oscar warten
Vielseitige Karriere
"Alles Geld der Welt"
"Ich trinke gerne Kaffee, auf eine spezielle Art": So tickt der neue Kommissar im "Thüringenkrimi"
Neuer Thüringenkrimi
Golo Euler
Im Free-TV: An dieser klassenkämpferischen SciFi-Vision hätte auch Karl Marx seinen Spaß
Düstere Zukunftsvision
Elysium
Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!
Alter Hase verrät seine Grenzen
Dr. Bob im Overall
RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen
Dschungelkilos
Dschungelcamp 2026
"Wie verrückt geschrien": Christian Bale stieß an Film-Set an seine Grenzen
Horror-Musical
Christian Bale
"Bergdoktor" Martin Gruber besorgt: Ist Lily schuld an einer Katastrophe?
Lebensgefahr in Ellmau
"Der Bergdoktor: Schmelzpunkte"
Neue ZDF-Talkshow: Wer ist eigentlich Laura Larsson?
Podcast-Star im TV
Neo Social Club mit Laura Larsson
"The Danish Woman": Alle Infos zur dänischen Serie bei ARTE
Dänemarks Antiheldin
The Danish Woman