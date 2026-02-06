"Fastnacht in Franken 2026": Die Traditionsveranstaltung im BR

Dreieinhalb Stunden, prall gefüllt mit Büttenreden, Gardetänzen, Kabarett und jeder Menge Spaß gibt es wieder in den "markgräflichen Prunksälen" zu Veitshöchheim, wenn der BR zur Kultsendung "Fastnacht in Franken" bittet. Voller Stolz blickt die BR-Intendantin Katja Wildermuth auf den Quotenrenner, der im vergangenen Jahr 1,9 Millionen Zuschauer im BR-Bereich und eine Quote von 46,8 Prozent erbrachte. Die Traditionssendung ist in der Tat nicht nur für sie "ein Lichtblick in herausfordernden Zeiten".

Fastnacht in Franken 2026 Fastnachtssitzung • 06.02.2026 • 19:00 Uhr

Der BR und der Mitveranstalter, der Fastnachtsverband Franken, versprechen, "die Crème de la Crème der fränkischen Fastnacht-Szene" sowie die bayerischen Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Kirche aus der Nähe von ihrer humoristischen Seite zu zeigen. Zuverlässig sind die Humoristen Volker Heißmann und Martin Rassau wieder dabei ("Waldtraud und Mariechen"), ebenso wie Michl Müller, der "Dreggsagg aus der Röhn", der Bauchredner Sebastian Reich mit seiner Nilpferddame Amanda und die "närrische Putzfrau" Ines Procter.

Die Hauptfrage, die über allem schwebt, ist allerdings: Wie wird sich Markus Söder diesmal verkleiden oder maskieren lassen? – Der gelbe Homer Simpson und der grüne Shrek sind bei ihm schon abgehakt, selbst Moses und Otto von Bismarck, Edmund Stoiber und Marilyn Monroe mussten maskentechnisch schon dran glauben. Zieht er sich auf einen Rock'n'Roller wie vormals Elvis Presley zurück, oder kommt er diesmal gar als Donald Trump? Das Geheimnis wird auch diesmal gut gehütet werden ...

Bis zuletzt hielt sich wieder die "Altneihauser Feierwehr" über ihre von zahlreichen Tiefschlägen durchsetzte Mitwirkung bedeckt. Doch die rußgeschwärzten Freunde aus der Oberpfalz, sie werden kommen, um einmal mehr den "sauren" Frankenwein zu verunglimpfen. Leider erreichte das Publikum jüngst die Nachricht: Die "Altneihauser Feierwehrkapell'n" tritt zum letzten Male auf. Seit 2006 war sie einer der Höhepunkte des Frankenfaschings. Doch nun dichtete Norbert Neugirg einen "letzten Befehl" an seine Truppe: "Kameraden, frohe Kunde: / Uns blüht die letzte Stunde! Bevor es uns aus Altersgründen / nicht mehr gelingt hinauszufinden". Noch so einer, ein echter Narr aus Unterfranken, ist bei der seit 1987 ausgestrahlten erfolgreichsten Sendung des Bayerischen Fernsehens nicht mehr dabei: Oti Schmelzer aus Oberschappach ("Schackalacka!") hat bereits im vergangenen Jahr seinen Abschied gegeben. Ob eine (r) diesen Verlust ausbügeln kann?

Fastnacht in Franken 2026 – Fr. 06.02. – BR: 19.00 Uhr

