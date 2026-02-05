Home News Star-News

Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert

Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert

05.02.2026, 14.46 Uhr
von Gianluca Reucher
Ein benutztes Taschentuch eines Stars wird versteigert. Damit übertrifft er Scarlett Johanssons legendäre Auktion um ein Vielfaches.
Pierre Niney
Pierre Niney hat ein benutztes Taschentuch versteigert - für 100.000 Euro.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Francois Durand

"Es wird für fünf Euro versteigert", hatte Pierre Niney noch befürchtet – und sollte damit vollkommen daneben liegen. Kurz zuvor hatte der französische Schauspieler vor laufender Kamera in ein Taschentuch geschnäuzt. Das benutzte Stück wollte er anschließend bei Ebay einstellen. Startpreis: ein Euro. Der "Der Graf von Monte Christo"-Darsteller witzelte noch: "Da ist nicht viel drauf, weil ich sehr, sehr gesund bin."

Die kuriose Idee ist keine neue: 2008 hatte schon Hollywood-Star Scarlett Johansson in ein Taschentuch geschnäuzt, das anschließend für 5.300 US-Dollar (4.472 Euro) versteigert wurde. Dieses legendäre Taschentuch wurde bei einem Interview von Pierre Niney mit dem YouTuber Antton Racca zum Thema – und führte schließlich zu der scherzhaften Versteigerung eines eigenen benutzten Taschentuchs. Was der 36-Jährige dabei nicht ahnte: Sein Stück würde noch deutlich mehr Geld einbringen als das seiner Schauspiel-Kollegin.

Schnell schossen die Gebote in die Höhe, erreichten noch am Abend über 12.000 Euro. Plötzlich tauchten weitere Taschentücher zu verrückten Preisen auf Ebay auf. Die wollte allerdings niemand haben. Ganz im Gegensatz zum benutzten Taschentuch von Pierre Niney, das letztendlich für satte 100.000 Euro versteigert wurde. Bereits zu Beginn der Auktion hatte der Schauspieler erklärt, das Geld an eine Organisation zu spenden. Welche es sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

