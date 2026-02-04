Home News Star-News

Gerüchte um Zverev & Daur: Jetzt reagiert die Mutter von Sophia Thomalla

Was sagt sie dazu?

Gerüchte um Zverev & Daur: Jetzt reagiert die Mutter von Sophia Thomalla

04.02.2026, 11.14 Uhr
von Pamela Haridi
Ein leerer Platz auf der Tribüne reicht für Schlagzeilen. Während Fans rätseln, kommt nun erstmals ein Statement aus dem engsten Familienkreis.
Simone Thomalla sitzt auf einem Sessel.
Simone Thomalla hat sich zu den Gerüchten geäußert.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | R4358 Georg Wendt

Ein Blick auf die Tribüne - schon beginnt die Geschichte. Manchmal genügt ein leerer Platz, beziehungsweise ein neu besetzter, um die Gerüchteküche brodeln zu lassen. Bei den Australian Open 2026 galt der Blick der Kameras nicht nur Alexander Zverev (28), sondern auch den Rängen. Dort saß auffällig oft Influencerin Caro Daur (30), während eine sonst vertraute Begleiterin fehlte: Sophia Thomalla (36). Was folgte, war vorhersehbar. Liebesgerüchte, Schlagzeilen und Spekulationen. Aus zufälligen Momentaufnahmen wurde ein Narrativ gestrickt, das sich schneller verbreitete als das Match-Ergebnis.

Boris Becker gießt Öl ins mediale Feuer

Selbst erfahrene Tennislegenden blieben nicht unbeteiligt. In seinem Podcast mit Andrea Petković (38) sprach Boris Becker (58) offen über die auffällige Präsenz der „blonden Hamburgerin“. Seine Frage: Ob es da womöglich mehr gäbe, als öffentlich bekannt sei? Petković konterte diplomatisch. Paradoxerweise machte genau diese Zurückhaltung die Sache für viele erst recht spannend.

Zverev reagiert ungewohnt deutlich

Auf die Gerüchte angesprochen, reagierte Alexander Zverev wenig humorvoll. Gegenüber der „Bild“ fand der Weltranglistendritte klare Worte. Er sprach von fehlenden Fakten, davon, genervt zu sein sowie davon, dass sich Menschen „die Wahrheit aus dem Arsch ziehen. Jede Geschichte kann man zweideutig schreiben.“ Ein sehr direktes Statement und klares Dementi einer jeden romantischen Interpretation.

Tatsächlich gelten Zverev und Daur seit Längerem als befreundet, teilen Sponsorenkontakte und bewegen sich im gleichen öffentlichen Kosmos. Ihre Anwesenheit in Melbourne soll vor allem mit Daurs enger Freundschaft zu Tennisspielerin Eva Lys (24) zusammenhängen.

Wo war Sophia Thomalla wirklich?

Dass Thomalla nicht in Australien war, hatte laut Berichten rein berufliche Gründe. Als Moderatorin ist sie terminlich stark eingebunden. Auffällig war allerdings auch ihre digitale Zurückhaltung: kein Instagram-Post, keine Emoji, kein Kommentar. Für Beobachter ein Detail mit Skandalpotenzial – für die Beteiligten offenbar kein Thema.

Simone Thomalla: Schweigen mit Stil

Zuletzt äußerte sich jemand aus dem engsten persönlichen Umfeld: Simone Thomalla (60), Mutter von Sophia. Ihre Reaktion auf die Gerüchte fiel knapp aus. Gegenüber dem „Berliner Kurier“ stellte sie fest: „Das habe ich nicht mitbekommen. Ich würde aber auch nicht darüber reden.“ Kein Dementi, kein Drama, sondern kontrollierte Gelassenheit.

Nach Krisen: Sophia Thomalla und Alexander Zverev wirken stärker denn je
Sportlicher Stress und private Belastungen forderten beide. Doch zuletzt senden sie klare Signale von Zusammenhalt und neuer Balance.
Gefestigtes Paar
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.

Ein Liebeskrimi ohne Auflösung

Was bleibt, ist für manche Fans ein ungewisser Schwebezustand: Ein Tennisstar, der sich auf sportliche Erfolge konzentrieren will. Eine Freundin, die beruflich verhindert ist. Eine Influencerin, die auf der Tribüne sitzt. Und eine Mutter, die im Interview elegant ausweicht. Die Frage, ob es sich letztendlich um ein Missverständnis, mediale Überhitzung oder einfach nur um das bekannte Spannungsfeld eines Lebens zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit handelt, bleibt unbeantwortet. Sicher ist hingegen: Dieses Match wird nicht auf dem Court entschieden.

