Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp"-Teilnahme erhalten

Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten

20.01.2026, 12.25 Uhr
von Ingo Gatzer
Das Dschungelcamp startet 2026 mit einem echten Aufreger: Gil Ofarim ist dabei – und soll eine außergewöhnlich hohe Gage erhalten.
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
Gil Ofarim ist beim Dschungelcamp dabei.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Bald werden wieder mehr oder weniger prominente Menschen im australischen Dschungel unappetitliche Dinge verspeisen und Ekelprüfungen über sich ergehen lassen. Richtig: Die nächste Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – oft nur kurz als „Dschungelcamp“ bezeichnet – steht an. Ab dem 23. Januar 2026 geht es auf RTL los. Zu den Kandidaten zählt in diesem Jahr auch Gil Ofarim, der für seine Teilnahme eine Rekordsumme erhalten soll.

Wie viel Geld lässt sich überhaupt beim Dschungelcamp verdienen?

100.000 Euro sind eine Menge Geld. Doch nur für die Chance auf diesen Betrag, den der Sieger der Show erhält, würden sich wohl nur wenige Promis in das präparierte RTL-Camp am Ende der Welt begeben. Viele mögen zwar vor der Kamera erklären, es gehe ihnen um die persönliche Herausforderung oder das Verlassen der Komfortzone. Hinter den Kulissen gibt es aber offensichtlich immer wieder zähe Verhandlungen um Teilnahmegagen. Diese fallen höchst unterschiedlich aus.

Da RTL die Höhe der Antrittssummen nicht offiziell bestätigt – und die Auszahlung anscheinend teilweise an bestimmte Bedingungen knüpft –, ist die Öffentlichkeit auf Leaks, Aussagen der Teilnehmenden und Schätzungen angewiesen. Laut diesen soll bei einigen Promis die Antrittsgage sogar die mögliche Siegprämie übersteigen. Dementsprechend sind hier also Einkünfte von Hunderttausenden Euro möglich.

So viel dürfte Gil Ofarim beim Dschungelcamp abkassieren

Wie mehrere Medien berichten, erhält Gil Ofarim für seine Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ über 300.000 Euro. Damit wäre seine Antrittsgage mehr als dreimal so hoch wie die ausgelobte Siegprämie. Nicht bei allen ist RTL so großzügig. So zeigt sich bei den Gagen ein deutliches Gefälle. Weniger bekannte Promis dürften nach Schätzungen von Experten „nur“ 50.000 Euro oder weniger für ihre Teilnahme erhalten. Das könnte in dieser Staffel vor allem auf Ariel Hediger, Patrick Romer oder Umut Tekin zutreffen.



Die kolportierten gut 300.000 Euro Antrittsprämie stellen für die 19. „Dschungelcamp“-Staffel auf jeden Fall einen Rekord dar. Möglicherweise handelt es sich sogar um einen absoluten Bestwert. Zwar gab es Spekulationen, dass Claudia Effenberg 2023 sogar eine halbe Million Euro für ihre Teilnahme erhalten habe. Einige halten diese Schätzung aber für zu hoch. Die Ehefrau von Ex-Spitzenkicker Stefan Effenberg bestätigte nur, dass es sich um einen sechsstelligen Betrag gehandelt habe, der „richtig fett“ ausgefallen sei.

Warum investiert RTL so viel Geld für Gil Ofarims Teilnahme?

Die „Dschungelcamp“-Gagen sind in den letzten Jahren wegen der zunehmenden Beliebtheit der Sendung und der allgemeinen Teuerung gestiegen. Das erklärt aber natürlich nicht, warum Gil Ofarim in dieser Staffel so viel mehr als andere Teilnehmende kassiert. Bis zum Oktober 2021 war er als Musiker und Teilnehmer diverser Reality-Formate zwar bereits einigermaßen prominent. Sein Bekanntheitsgrad schoss aber massiv in die Höhe, als der Sohn des israelischen Sängers Abi Ofarim in einem Instagram-Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter erhob.

Es kam zum Prozess, bei dem Gil schließlich gestand, gelogen zu haben. Als Reaktion gab es viel Kritik und einige Anfeindungen. Das mit dem Skandal verbundene und bis heute bestehende Medieninteresse dürfte die Gage deutlich in die Höhe getrieben haben. Zudem handelt es sich um Ofarims ersten großen TV-Auftritt seit diesem einschneidenden Ereignis. Dementsprechend erhofft sich RTL durch die Teilnahme des Künstlers offensichtlich hohe Einschaltquoten.

