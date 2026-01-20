Home News TV-News

"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel

Regionalkrimi

"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel

20.01.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
RTL erweitert sein Krimi-Angebot um "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi". Sebastian Ströbel brilliert als Ex-Polizist und Streetworker, der in einen mysteriösen Mordfall verwickelt wird.
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Sebastian Ströbel als Ex-Bulle Eric Seeler und Friederike Linke als Kommissarin Hannah Vogt ermitteln samt Seelers Hund in Lübeck. Der erste Film einer geplanten Reihe spielt im maritimen Milieu und erzählt von einem Streetworker (Ströbel) und seinen jugendlichen Schützlingen.  Fotoquelle: RTL / Sandra Hoever Photography
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Der 17-jährige Paul Andersen (Tristan Witzel, links) gerät unter Mordverdacht. Streetworker Eric Seeler (Sebastian Ströbel, weiter von links) betreut auch die Jugendlichen Lissy Nowak (Katharina Kron) und Tino Peters (Julius Gause). Gemeinsam restaurieren sie in einem Projekt Boote am Lübecker Hafen.  Fotoquelle: RTL / Sandra Hoever Photography
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Eric Seeler (Sebastian Ströbel) hört sich in einer großen Firma am Hafen um. Schafft er es, seinen Schützling unter Mordverdacht zu entlasten?  Fotoquelle: RTL / Sandra Hoever Photography
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Kommissarin Hannah Voigt (Friederike Linke. links), Gerichtsmedizinerin Luna Behrens (Petra Friedrich) und Eric Seeler (Sebastian Ströbel) wollen einen Mord aufklären. Erwischt hat es einen Bootsbesitzer am Hafen.  Fotoquelle: RTL / Sandra Hoever Photography
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Kommissarin Hannah Voigt (Friederike Linke) und Eric Seeler (Sebastian Ströbel) wollen das Gleiche: einen Mord aufklären. Allerdings kann die offizielle Ermittlerin den privaten Ermittler Seeler nur sehr schwer tolerieren.   Fotoquelle: RTL / Sandra Hoever Photography
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Eric Seeler (Sebastian Ströbel) wird von einem SEK aufgegriffen. Was hat er verbrochen?   Fotoquelle: RTL / Sandra Hoever Photography

Deutsche Berge und Küsten haben es dem Kölner Fernsehproduzenten RTL offenbar angetan. Seine Regionalkrimis unter dem Label "Tödlicher Dienstag" haben klare Schlagseite in Richtung Randregionen der Republik: Bisher ermittelt man beim "Dünentod", es gibt den "Alpentod", "Morden auf Öd – Ein Inselkrimi" und nun geht es mit "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi" an die Ostsee. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Mit "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi" und dem eine Woche vor dem Lübeck-Format gestarteten "Haveltod – Ein Potsdam-Krimi" befinden sich auch zwei zentralere Regionen Deutschlands im Programm. Doch zurück zur Ostsee: "Bergretter" Sebastian Ströbel, wohl einer der beliebtesten Schauspieler Fernseh-Deutschlands, spielt im Krimi die Titelfigur Eric Seeler. An dessen Seite schaut treu nach oben: sein Hund Gwena. Früher war Seeler selbst bei der Polizei, doch nach einem traumatischen Ereignis quittierte er den Dienst und arbeitet nun als Streetworker mit "schwierigen" Jugendlichen in einem Projekt am Hafen.

RTL
Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi
Kriminalfilm • 20.01.2026 • 20:15 Uhr

Als ein Bootsbesitzer tot aufgefunden wird, gerät einer von Seelers Schützlingen unter Mordverdacht. So kreuzen sich dessen Wege mit Kommissarin Hannah Vogt (Friederike Linke), die erst nach Seelers Ausscheiden ihren leitenden Job bei der Lübecker Kripo übernahm. Dort arbeitet sie mit Seelers altem Partner Tarek Duman (Özgür Karadeniz) zusammen.

Seeler glaubt an die Unschuld seines Schützlings. Deshalb mischt er sich deutlich stärker in die Ermittlungen ein, als es der Polizei und vor allem Hannah Vogt lieb ist. Auch mit Ex-Kumpel Tarek gerät Seeler im Zuge der Privatermitlungen aneinander. Denn neben dem Mord am Bootsbesitzer gilt es im Lübeck-Krimi auch die Vergangenheit Seelers und seiner Kollegen zu erforschen.

Weitere Filme sind wahrscheinlich: Aus diesen Gründen!

Sebastian Ströbel, der blonde, sympathische Star mit großem Herzen und humanistischen Werten, und die Ostsee – das könnte ein Perfect Match werden. Der Schauspieler, eigentlich aus dem Badischen stammend, lebt seit langer Zeit mit seiner großen Familie (vier Töchter) in Hamburg. In Lübeck und Hamburg wird die geplante neue Filmreihe um Eric Seeler auch gedreht, weshalb Ströbel bei dieser Produktion in den seltenen Genuss des Heimschläfertums kommt. Für "Die Bergretter", seinem Stammformat, verbringt der Familienmensch in sieben Monaten Produktionszeit pro Jahr viel Zeit auf der Autobahn, wenn er an freien Tagen stets von der Alpenregion nach Hamburg und zurück reist.

Inhaltlich reißt RTLs neuer Regionalkrimi keine Bäume aus. Es handelt sich um klassische Ermittler-Plots der Marke: Finde den Mörder! Die drei Ermittlerrollen sind jedoch gut besetzt. Alle Figuren tragen gewisse Geheimnisse mit sich herum, deren Aufklärung sich die nächsten Folgen – die noch nicht abgesegnet sind – widmen könnten. Wenn man die Popularität Sebastian Ströbels als Zugpferd des Formats und die Beliebtheit klassischer Krimis mit lokalem Bezug im deutschen Fernsehen aufaddiert, müsste "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi" fast schon sicherer Erfolg werden. Ob Hauptfigur Seeler darin weiterhin als Streetworker auftreten wird oder er einen Weg zurück zur Polizei findet oder Privatermittler wird, müssen weitere Filme erzählen. Dass es sie geben wird, davon kann man beim insgesamt doch recht überzeugenden Krimi aus dem schmucken Lübeck fast ausgehen.

Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi – Di. 20.01. – RTL: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

