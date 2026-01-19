Home News Film-News

Filmkritik zu „The Housemaid: Wenn sie wüsste“ – Die ach so heile Welt des Bürgertums

Bestsellerverfilmung mit Sydney Sweeney

Filmkritik zu „The Housemaid: Wenn sie wüsste“ – Die ach so heile Welt des Bürgertums

19.01.2026, 12.34 Uhr
von Gregor-José Moser
Nach dem Flop von „Christy“ ist Sydney Sweeney zurück auf der großen Leinwand. Im Thriller „The Housemaid“ ist nur wenig so, wie es zunächst den Anschein hat.
Amanda Seyfried steht im Schatten und hält einen Schlüssel in der Hand.
Amanda Seyfried in "The Housemaid"  Fotoquelle: picture alliance - Lionsgate - Hidden Pictures - Feigco Entertainment visuel

Zehn Jahre hinter Gittern liegen hinter Millie Calloway (Sydney Sweeney), obwohl die junge Frau gerade einmal 27 Jahre alt ist. Unter Bewährungsauflagen darf sie vorzeitig das Gefängnis verlassen. Das bedeutet jedoch nicht das Ende ihres krisengebeutelten Lebens: Millie hat weder einen Job noch eine Wohnung und schläft in ihrem heruntergekommenen Wagen. Umso dankbarer ist sie, als die wohlhabende Nina Winchester (Amanda Seyfried) sie als Haushälterin einstellt. Millie muss jedoch bald feststellen, dass sich hinter der Fassade des idyllischen Familienlebens mehr verbirgt als es zunächst wirkt.

„The Housemaid“: Was lauert hinter der Fassade?

Dass Sydney Sweeney (u.a. „Wo die Lüge hinfällt“, „Euphoria“) auch im spannenden und wendungsreichen Kino beheimatet ist, konnte sie bereits 2024 im Horrorfilm „Immaculate“ unter Beweis stellen. In eine ähnliche Kerbe schlägt „The Housemaid“ – eine Romanverfilmung nach Freida McFadden. Zunächst fällt es schwer, der von Sweeney gespielten Millie die verurteilte Mörderin abzukaufen. Umso offensichtlicher scheint dafür zu sein, in welche Richtung sich die Story entwickelt – vor allem mit Blick auf Ninas attraktiven Ehemann Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Wie sich aber herausstellt, stecken in der scheinbar oberflächlichen Handlung und der Figurendynamik deutlich mehr.

„The Housemaid“ spielt bewusst mit unseren Erwartungen und Sehgewohnheiten. Dass die Handlung in der ersten Hälfte des Films so vorhersehbar abläuft, ist beabsichtigt. Wer hier nicht gerade vollständig das Interesse verliert, wird in der zweiten Hälfte belohnt. Fragen, die wir uns zuvor gestellt haben, finden alle zu einer Auflösung, wobei die Handlung auch die ein oder andere Überraschung parat hat. Schlussendlich entsteht daraus eine runde Geschichte, die bei Laune hält. Schade ist nur, dass in den letzten Minuten noch die ein oder andere Logikglücke auftaucht. Vor allem eine Begebenheit mit einer Polizistin wirkt unglaubwürdig und zu gewollt.

Derzeit beliebt:
>>So privat wie nie: Beatrice Egli öffnet die Tür zu ihrem Zuhause
>>Mit Barbara Schöneberger aus dem Quotentief? Stefan Raab startet neues RTL-Quiz
>>Eine "Extrawurst" für den Türken? Das sind die Kino-Highlights der Woche
>>Sydney Sweeney: So sah sie am Anfang ihrer Karriere aus

Abweichungen zum Roman

Dem Vergnügen an der mehr als überzeugenden Performance von vor allem Sydney Sweeney und Amanda Seyfried (u.a. „Mamma Mia!“) schaden diese Schönheitsfehler allerdings kaum. Die beiden Schauspielerinnen wie auch Co-Star Brandon Sklenar (u.a. „Nur noch ein einziges Mal“) liefern facettenreiche Darbietungen. Egal ob bei Furcht, Verzweiflung oder auch in Badass-Momenten – das Schauspiel überzeugt. Auch der ein oder andere erotische Moment ist geboten. Insbesondere eine Szene (im Hotel) ist dabei sehr ästhetisch inszeniert und wird in den sozialen Medien häufig aufgegriffen.

Buchliebhaber der Romanvorlage von Freida McFadden müssen sich mit der einen oder anderen Abweichung abfinden. Diese sind oft eher geringfügig und oberflächlich, betreffen zum Beispiel das Erscheinungsbild von Nina Winchester oder die Sportart, die Tochter Cecelia ausübt. Ein paar der Änderungen fallen jedoch etwas mehr ins Gewicht – vor allem gegen Ende des Films. Ein paar Stichwörter: Geschirr, Zähne, Polizistin. Die Grundidee des Buches sowie die wichtigen Kernaussagen bleiben jedoch unverändert.

Warum „The Housemaid“ politisch ist

Roman wie auch Verfilmung bieten weitaus mehr als lediglich Spannung und Erotik. Sie widmen sich auch verschiedenen gesellschaftlichen Themen. Dazu zählen unter anderem Rollenbilder oder auch die eben doch nicht immer so heile Welt einer gutbürgerlichen, vermögenden Familie. Was von außen glamourös und harmonisch erscheint, kann in Wahrheit völlig anders aussehen.

Auch die Frage nach Tätern und Opfern ist nicht immer auf den ersten Blick zu beantworten, wie Buch und Film ebenfalls deutlich machen (Stichwort: Täter-Opfer-Umkehr). Nicht zuletzt wegen seiner feministischen sowie elitenkritischen Anliegen, handelt es sich bei „The Housemaid“ eben auch um einen höchst politischen und zeitlosen Film.

Der Hype um „The Housemaid“ – und warum Sydney Sweeney ihn gebrauchen kann

Wenig überraschend erlebt „The Housemaid“ in den USA längst einen regelrechten Hype – vor allem auf TikTok und bei jüngeren Frauen. Auch für Deutschland und den Rest der Welt zeichnet sich ein finanzieller Erfolg ab – worüber Sweeney durchaus erleichtert sein dürfte. Denn obwohl der Filmstar schon seit langem eine gefragte Schauspielerin ist, produzierte Sweeney zuletzt bei weitem nicht nur Positivschlagzeilen.

Ihr vorheriger Film, das Drama „Christy“ über die frühere Boxerin Christy Martin, floppte 2025 an den Kinokassen. Dazu beigetragen haben könnte auch die Kontroverse um eine mutmaßlich rassistische Jeans-Werbekampagne von American Eagle mit der Schauspielerin als Protagonistin. Im Kern ging es um ein Wortspiel mit den englischen Begriffen für „Jeans“ und „Gene“, die gleich ausgesprochen werden. Rechte Kreise in den USA feierten die blonde und blauäugige Frau infolgedessen. Darüber hinaus war im Sommer bekannt geworden, dass die US-Amerikanerin registrierte Republikanerin ist. Als Präsident Donald Trump daraufhin seine Sympathien für Sweeney zum Ausdruck brachte, distanzierte diese sich nicht von ihm.

Im Dezember unternahm die Schauspielerin einen Versuch, ihr Image wieder aufzupolieren. Dem Magazin „People“ sagte sie, sie habe die Werbung gemacht, weil sie "die Jeans und die Marke“ liebe. Wörtlich fügte sie hinzu: „Ich unterstütze nicht die Ansichten, die manche Leute mit der Kampagne verknüpft haben, ich bin gegen Hass und Spaltung“. Für das Jahr 2026 hoffe sie, dass der Fokus auf etwas gerichtet werde, "was uns verbindet, statt auf das, was uns trennt."

„The Housemaid: Wenn sie wüsste“ läuft seit dem 15. Januar in den deutschen Kinos.

Das könnte dich auch interessieren

Drama und Geheimnisse: "Frühling" kehrt zurück!
"Frühling – Einhundert Meter"
Frühling - Einhundert Meter
Wahre Geschichte von "Lion" begeistert erneut
"Lion – Der lange Weg nach Hause"
Lion - Der lange Weg nach Hause
Motorrad-Action im neuen Helen Dorn-Krimi
"Helen Dorn – Adrenalin"
"Helen Dorn - Adrenalin"
"28 Days Later": Ein Klassiker des Zombie-Horrors im Free-TV
Zombie-Meilenstein
28 Days Later
Neuer TV-Job für Sylvie Meis: Moderatorin übernimmt Rolle in neuer ARD-Serie
ARD-Serie Friesenjunkies
Sylvie Meis
Nie wieder Drachen reiten: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat genug von Fantasy
Neuanfänge
Game of Thrones
Idris Elba über den Dreh im Berliner Untergrund für "Hijack": "Diese Stadt schont dich nicht"
Idris Elba in Berlin
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
Nach Brand: Hannes Jaenicke will Haus in Los Angeles wieder aufbauen
„Es war die Hölle“
Hannes Jaenicke schaut ernst.
Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug
"Hijack" Staffel 2: Alle Infos zu den neuen Folgen mit Idris Elba
Berliner U-Bahn-Thriller
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
Nach Trumps Drohungen nimmt Röttgen Europa in die Pflicht: "Müssen es endlich verstehen"
Grönland-Streit
ZDF-"Morgenmagazin"
Zehn Kilo in zwei Monaten: So veränderte Barbara Wussow ihren Alltag
Krasser Wandel
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Ammersee statt Alpen: So wohnt "Bergdoktor" Hans Sigl wirklich
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.
"Völlig absurd": Meeresforscher skizziert wahre Gründe für Trumps Grönland-Ansprüche
Grönlands Ansprüche
"NDR Talk Show"
Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Das hält ihre Beziehung zusammen
Nach turbulenter Zeit
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Hans Sigl und "Der Bergdoktor": Diese Serien-Fakten verblüffen selbst Fans
Das wusstest du noch nicht
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Vor Dschungelcamp-Abflug: Diesen liebevollen Rat hat Sky du Mont für Ex-Frau Mirja parat
Emotionaler Support
MIrja und Sky du Mont
OP war unumgänglich: So geht es Senta Berger nach ihrem Sturz
Kämpferische Schauspielerin
Senta Berger
"A Knight of Seven Kingdoms": Was Sie über das "Game of Thrones"-Prequel wissen müssen
Neues Westeros-Abenteuer
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Simone Thomalla offenbart: Dieser Film führte zu Sophia Thomallas Entstehung
Intime Familien-Details
Simone und Sophia Thomalla.
„Der Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner überrascht mit ehrlichen Worten
Erfolgreiche Schauspielkarriere
Monika Baumgarnter
Hans Sigl: Diese frühe Rolle ebnete ihm den Weg zum „Bergdoktor“
Erfolgreiche TV-Karriere
So sieht Hans Sigl heute aus.
„Der Bergdoktor“-Liebling Hans Sigl: So tickt er hinter den Kulissen
Set-Geheimnisse
"Der Bergdoktor"
"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher packt aus: So schwer fiel ihr das Playboy-Shooting
Mutige Entscheidung
Ronja Forcher lacht.
"Let's Dance"-Star Sally Özcan nach Ehe-Aus wieder vergeben
YouTuberin stellt neuen Mann vor
Sally Özcan stellt ihre neue Liebe offiziell vor.
Scarlett, Dakota und Co.: Das sind die Nackt-Regeln der Stars
Nacktklauseln im Film
Die Nackt-Regeln der Stars
Simone Thomalla: So sah der "Frühling"-Star früher aus
TV-Karriere
Frühling
Dieser "Bares für Rares"-Händler stattete schon Hollywood-Filme aus – und wollte lange nicht ins TV
Antiquitäten-Spezialist
Bares für Rares
Bobfahrerin mit ungewöhnlichem Sponsor
"Lisa Buckwitz: OnlyBob – Mein Körper. Mein Kapital."
Lisa Buckwitz: OnlyBob
Jane Seymour als scharfsinnige Detektivin zurück!
"Harry Wild – Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord"
Harry Wild - Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord