Home News Star-News

Zehn Kilo in zwei Monaten: So veränderte Barbara Wussow ihren Alltag

Krasser Wandel

Zehn Kilo in zwei Monaten: So veränderte Barbara Wussow ihren Alltag

19.01.2026, 11.54 Uhr
von Nicole Jansen
Bei einem öffentlichen Auftritt fiel ihre Veränderung sofort auf – der „Traumschiff“-Star sprach offen über ihre Veränderung.
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Barbara Wussow (64, r.) zeigte sich bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala mit ihrem Sohn Nikolaus Fortell (27, l.) - und stolzen zehn Kilogramm weniger. Doch was steckt hinter der Gewichtsabnahme?  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Kochan

Als Schauspielerin Barbara Wussow auf der Spendengala Ein Herz für Kinder im Dezember des vergangenen Jahres vor die Kameras trat, fiel vielen sofort ihre Veränderung auf: In kurzer Zeit hatte sie rund zehn Kilo verloren. Dabei ging es ihr nicht um äußere Effekte, sondern um ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Die 64-Jährige erklärte am Rande der Gala gegenüber der Bild: „Ich möchte fit sein, dann fühle ich mich auch wohl.“

Acht Wochen: Barbara Wussows Weg zum neuen Körpergefühl

Um dieses neue Wohlgefühl zu erreichen, hielt sich Barbara Wussow acht Wochen lang konsequent an einen strikten Ernährungsplan, der ihr einiges an Disziplin abverlangte. Ihr Tagesmenü war dabei bewusst schlicht gehalten. „Ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends – nichts“, schilderte sie im Interview.

Die eigentliche Herausforderung lag jedoch im Alltag: Parallel dazu kochte sie täglich ganz normal für ihre Familie. „Natürlich habe ich für alle ganz normal gekocht“, sagte sie – selbst blieb sie dennoch standhaft und ließ die Speisen unberührt. Gleichzeitig weiß Wussow, dass auch der disziplinierteste Plan nicht immer ohne Ausnahmen auskommt. Während der Dreharbeiten für das Das Traumschiff habe sie sich bewusst etwas gegönnt. „Das Essen ist einfach zu gut, da hat man keine Chance“, räumte sie schmunzelnd ein.

Derzeit beliebt:
>>Ammersee statt Alpen: So wohnt "Bergdoktor" Hans Sigl wirklich
>>"Völlig absurd": Meeresforscher skizziert wahre Gründe für Trumps Grönland-Ansprüche
>>Andrea Kiewels Beziehung stand wegen ihrer Diät vor dem Aus: Verlobung geplatzt?
>>Andrea Kiewel verrät: Mit dieser simplen Methode purzelten die Pfunde!

Barbara Wussow zeigt sich mit Sohn Nikolaus bei Gala

Bei der Spendengala in Berlin erschien Wussow nicht allein: An ihrer Seite zeigte sich Sohn Nikolaus Fortell (27), der als Zauberkünstler arbeitet und seiner berühmten Mutter sichtlich zugetan ist. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis – unsere ganze Familie. Wir lieben uns einfach“, sagte er. Seit 1990 ist Barbara Wussow mit dem Schauspieler Albert Fortell verheiratet; gemeinsam haben sie neben Nikolaus noch Tochter Johanna (20).



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

Hans Sigl und "Der Bergdoktor": Diese Serien-Fakten verblüffen selbst Fans
Das wusstest du noch nicht
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Vor Dschungelcamp-Abflug: Diesen liebevollen Rat hat Sky du Mont für Ex-Frau Mirja parat
Emotionaler Support
MIrja und Sky du Mont
Hans Sigl: Diese frühe Rolle ebnete ihm den Weg zum „Bergdoktor“
Erfolgreiche TV-Karriere
So sieht Hans Sigl heute aus.
„Der Bergdoktor“-Liebling Hans Sigl: So tickt er hinter den Kulissen
Set-Geheimnisse
"Der Bergdoktor"
Scarlett, Dakota und Co.: Das sind die Nackt-Regeln der Stars
Nacktklauseln im Film
Die Nackt-Regeln der Stars
Simone Thomalla: So sah der "Frühling"-Star früher aus
TV-Karriere
Frühling
Dieser "Bares für Rares"-Händler stattete schon Hollywood-Filme aus – und wollte lange nicht ins TV
Antiquitäten-Spezialist
Bares für Rares
Bobfahrerin mit ungewöhnlichem Sponsor
"Lisa Buckwitz: OnlyBob – Mein Körper. Mein Kapital."
Lisa Buckwitz: OnlyBob
Jane Seymour als scharfsinnige Detektivin zurück!
"Harry Wild – Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord"
Harry Wild - Mörderjagd in Dublin: Bei Münzwurf Mord
Drama und Geheimnisse: "Frühling" kehrt zurück!
"Frühling – Einhundert Meter"
Frühling - Einhundert Meter
Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
Großes Comeback bei RTL
Rebecca Mir
Barbara Rittner über die Australian Open 2026 und Alexander Zverev
Tennis-Ikone im Interview
Barbara Rittner im Interview
Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"
Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte
Finanzdrama als Streaming-Hit
"Industry"- Staffel 4
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Eine moderne Heldin mit großen Gefühlen
"Inga Lindström: Liebst du mich?"
Inga Lindström: Liebst du mich?
Geheime Affären der Mächtigen: Ein Blick hinter die Kulissen
"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten"
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
"Greenland 2": Gerard Butler verrät, wie sehr ihn die Dreharbeiten forderten
Postapokalyptisches Europa
Gerard Butler
Dieses Meisterwerk muss man gesehen haben: "Chinatown" im Free-TV
Filmklassiker
Chinatown
Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen
TV-Konsum Rückgang
Lineares Fernsehen verliert Zuschauer
Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
Promi-Duell
Matthias Opdenhövel bei "Wolter Talks"
Figur starb Serien-Tod: Wegen "Hass-Nachrichten" ist "Ku'damm"-Star trotzdem wieder dabei
Sabin Tambreas Rückkehr
Ku'damm 77
Nach dem großen Jubiläum: Zum Jahresauftakt jagt das Berliner Trio einen Serienmörder
"Ein starkes Team – Das letzte Opfer"
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Florian Silbereisen lädt zu den Schlagerchampions ein
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Florian Silbereisen
Garfield kehrt zurück: Ein neues Abenteuer
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
Jan Josef Liefers ermittelt wieder: Neue „Rechtsanwalt Vernau“-Folge im ZDF
Krimireihe im Zweiten
Jan Josef Liefers
Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Das Erfolgsrezept für eine stabile Beziehung
Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres