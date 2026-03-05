"Markus Lanz": Das sind die Themen & Gäste heute am 5. März

Regulär bespricht Markus Lanz immer dienstags bis donnerstags in seiner gleichnamigen Talkshow gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Sendebeginn ist je nach Programmplanung zwischen 22.45 Uhr und 00.00 Uhr. Prominente Gäste und Experten aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine bunte Gesprächsrunde. Hier erfährst du immer aktuell, was das nächste Thema ist und wer die Gäste der nächsten Sendung sind.

Die nächsten Sendetermine von "Markus Lanz": Donnerstag, der 5. März 2026, um 23.15 Uhr im ZDF Thema der heutigen Sendung: Wehrdienst und der Plan der Bundesregierung, bis 2029 kriegstüchtig zu werden Die Gäste der Sendung: Roderich Kiesewetter (CDU/Oberst a. D.)

Jan van Aken (Die Linke/Ex-UN-Biowaffeninspekteur)

Claudia Major (Militärexpertin/Vizepräsidentin German Marshall Fund)

Harald Welzer (Sozialpsychologe) Seit 2009 gehört Markus Lanz mit seiner Talkshow fest ins Programm des ZDF. Damit hat sich der Gastgeber der Sendung zu einem der beliebtesten TV-Moderatoren des Landes gemausert. Mit seinem Show-Konzept konnte sich Markus Lanz von anderen Polit-Talk-Formaten absetzten. Die Sendung steht unter keinem generellen Thema und die Gäste kommen aus verschiedenen Themenfeldern. Das hartnäckige Nachfragen bei seinen Gästen ist beinahe zum Markenzeichen von Markus Lanz geworden.

Markus Lanz wechselt zum ZDF Markus Lanz wurde am 16. März 1969 in Südtirol, Italien geboren. Seine Karriere startete er zunächst Anfang der 90er Jahre beim Radio, bevor er 1995 Nachrichtenmoderator für RTL Nord wurde. Es folgten weitere Sendung bei dem Sender, wie "Explosiv - Das Magazin". Der Wechsel zu den öffentlich-rechtlichen erfolgte im April 2008, nachdem er den Moderator Johannes B. Kerner in seiner Talkshow in der Sommerpause vertreten hatte. 2009 übernahm Markus Lanz dann den Sendeplatz seines Moderatoren-Kollegens und startete mit seiner eigenen, gleichnamigen Talk-Runde. Seit dem kann sich der Moderator über stabile Einschaltquoten freuen.