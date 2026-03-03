Home News Star-News

Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!

Einblicke in Ströbels Leben

Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!

03.03.2026, 10.46 Uhr
Barbara Schöneberger plaudert in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Frühstück bei Barbara" mit "Bergretter" Sebastian Ströbel. Der erzählt, wie er dank Günther Jauch weniger Dinge aufschiebt, und warum er über "falsche Frauen" an seiner Seite lacht.
Sebastian Ströbel
Sebastian Ströbel ist seit über zehn Jahren im ZDF-Dauerbrenner "Die Bergretter" zu sehen.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Marc Conzelmann

Seit 2014 steht Sebastian Ströbel als Markus Kofler in der ZDF-Erfolgsserie "Die Bergretter" vor der Kamera. Im Herbst 2026 soll es bereits mit der 18. Staffel weitergehen. Für die langen Drehtage, die oftmals früh beginnen, hat der 49-jährige vierfache Vater eine lange Morgenroutine entwickelt, für die er schon um vier Uhr morgens aufsteht, erzählt er Barbara Schöneberger in ihrem Podcast "Frühstück bei Barbara". Er sei "tief in meinem Inneren" ein Prokrastinierer, gibt er trotzdem zu.

Bei der Überwindung seines inneren Schweinehundes hilft dem Schauspieler niemand Geringerer als Günther Jauch. Der "Wer wird Millionär"-Moderator habe vor ein paar Jahren selbst in einem Podcast darüber gesprochen und gesagt, "dass er sich zwingt, alles sofort zu machen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen", erzählt Ströbel.

Für den Familienvater funktioniert es: Früh aufstehen und schon einiges erledigt zu haben, das "ist für mich satisfying, das finde ich total geil", erzählt der 49-Jährige. Doch er muss auch gestehen: "Das ist mein Laster, wenn etwas nicht klappt, dann nervt mich das total."

Sebastian Ströbel: "Es sind meistens falsche Frauen da"

Während Ströbel offen über das ein oder andere persönliche Problem spricht, hält er sein Familienleben privat. Deshalb gibt es keine auch Fotos von ihm und seiner Frau bei Events oder auf einem roten Teppich – fast keine, wie er Schöneberger verrät. "Ich werde nicht sagen, welches das ist. Da sind wir einmal gemeinsam wohin gegangen. Da hat sie sich cashen lassen, weil wir da Eros Ramazzotti sehen konnten", erinnert sich der 49-Jährige.

Doch bis auf diese Ausnahme hält sich Ströbels Ehefrau aus der Öffentlichkeit heraus, auch wenn unter dem ein oder anderen Bild etwas anderes steht. "Es wird auch ganz oft eingeblendet, wenn ich irgendwo bin. Und dann sieht man: 'Sebastian Ströbel mit Ehefrau' oder so. Es sind meistens falsche Frauen da. Das ist immer sehr lustig", lacht der "Bergretter" bei Schöneberger im Podcast.

Kurios: In dieser Situation flattern „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel die Nerven
Rasante Actionszenen und waghalsige Stunts sind für den "Bergretter"-Star kein Problem. Privat gibt es jedoch eine Situation, in der Sebastian Ströbel ins Schwitzen kommt: "Ich bin ein Riesenschisser!".
Überraschendes Geständnis
Sebastian Ströbel gibt einen kuriosen, privaten Einblick.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
