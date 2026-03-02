Kein Diät-Programm: Johannes B. Kerner verrät, wie er sieben Kilo verlor

Johannes B. Kerner hat sichtbar an Gewicht verloren — und das nicht durch eine klassische Diät. Im November 2025 zog sich der Moderator für mehrere Tage in ein Gesundheitsresort auf Sylt zurück, wo er fastete und bewusst Abstand vom Alltag nahm – das verriet er gegenüber Bild. Diese Auszeit nutzte er eigenen Angaben zufolge, um alte Routinen zu hinterfragen und neue Gewohnheiten zu entwickeln.

Johannes B. Kerner nahm mit Fasten statt Diät ab Der Gewichtsverlust erfolgte nämlich nicht durch ein kurzfristiges Diätprogramm, sondern durch eine nachhaltige Anpassung seiner Lebensgewohnheiten, wie er Bild am 55. Ball des Sports in Frankfurt verriet. So absolvierte der 61-Jährige keine klassische Diät. Stattdessen stellte er seinen Alltag dauerhaft um. Neben dem Fasten achtet Kerner seitdem unter anderem auf ausreichend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung. Auch das Fasten praktiziert er weiter.

Kerner überrascht mit neuer Figur bei Gala Der Gewichtsverlust machte sich auch äußerlich bemerkbar: Wie Bild.de berichtet, saß sein glitzernder Anzug bei der Gala perfekt. Das Outfit hatte der Moderator eigentlich schon im letzten Jahr zur Veranstaltung tragen wollen – damals passte er allerdings nicht. Konkrete Angaben zu seinem aktuellen Gewicht machte Johannes B. Kerner übrigens nicht.

Johannes B. Kerner: Karriere und Leben des TV-Moderators Johannes B. Kerner begann seine TV-Karriere Ende der 1980er-Jahre beim Radio und wurde Anfang der 1990er-Jahre bei Sat.1 als Sportmoderator bekannt. Er berichtete unter anderem von Fußball-Welt- und Europameisterschaften und moderierte regelmäßig das „Aktuelle Sportstudio“. 1998 startete seine ZDF-Talkshow „Johannes B. Kerner“, die bis 2009 lief und zu den bekanntesten Gesprächsformaten im deutschen Fernsehen zählte. Anschließend wechselte er zeitweise zu Sat.1 und moderierte dort unter anderem „Kerner“.

Darüber hinaus stand er für zahlreiche große Unterhaltungsshows und Eventformate vor der Kamera, darunter „Deutschlands Beste!“, „Der Quiz-Champion“ und verschiedene Spendengalas. Heute zählt Johannes B. Kerner zu den bekanntesten Modertoren Deutschlands.

