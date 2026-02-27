Home News Star-News

Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere

TV-Allrounder

Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere

27.02.2026, 12.38 Uhr
von Nicole Jansen
Viele Zuschauer kennen den beliebten Moderator Oliver Geissen insbesondere durch das RTL-Format „Die ultimative Chartshow“, welches er bereits seit 2003 fortlaufend moderiert. Was viele nicht wissen: seine Fernsehkarriere begann er aber ganz woanders.
Oliver Geissen vor dem DSDS-Logo.
Oliver Geissen ist eins der bekanntesten RTl-Gesichtern. Doch seine Reise als Moderator begann woanders.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius
Oliver Geissen als junger Mann im Fernsehen.
Oliver Geissen moderierte bei "Hamburg 1" eine Sendung über den HSV.  Fotoquelle: picture-alliance / dpa | Markus Beck

Oliver Geissen wurde am 21. August 1969 in Hamburg als Sohn eines Fischhändlers geboren. Nach seinem Abitur im Jahr 1988 und dem Wehrdienst bei der Bundeswehr, studierte er ein Semester Sportwissenschaften, bevor er ein Volontariat beim Hamburger Jugendsender „OK Radio“ absolvierte. Seine Fernsehkarriere begann er jedoch nicht beim Privatsender RTL, wo er bereits seit über 20 Jahren durch die Musiksendung „Die ultimative Chartshow“ führt, sondern beim ZDF, wo er eingangs die Sendung „x-trem“ moderierte und von 1996 bis 1998 für das Magazin „Traumland Deutschland“ vor der Kamera stand.

Oliver Geissen wechselt zu RTL

Neben seiner Tätigkeit beim ZDF war Geissen parallel dazu von 1995 bis 1997 als Leiter der Sportredaktion beim Hamburger Lokalsender „HH1“ aktiv. 1998 führte er dann durch das ZDF-Urlaubsmagazin „Reiselust“ und wechselte 1999 zum Privatsender RTL, wo er mit seiner täglichen „Die Oliver Geissen Show“ einem breiten Publikum bekannt wurde und folgerichtig an Popularität gewann. Die Sendung wurde um die Mittagszeit ausgestrahlt und lief zehn erfolgreiche Jahre (1999-2009).

Geissen als Allrounder bei RTL eingesetzt

Neben „Die Oliver Geissen Show“ setzt RTL den 56-jährigen vielfältig ein: so moderierte er diverse Samstagabend-Shows des Senders, wie „Es kann nur E1NEN“ geben, den „RTL Comedy Grand Prix“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ (2015-2019, 2021). Seit Februar 2020 moderiert er darüber hinaus die neue RTL-Rateshow „Kitsch oder Kasse“. Einmalig war er im Jahr 2018 auch Gastgeber der bis heute beliebten Tanzshow „Let´s Dance“, die am 27. Februar 2026 in die 19. Staffel startet. Damals sprang Geissen für den erkrankten Daniel Hartwich ein.

Derzeit beliebt:
>>Diana Staehly über die Nachrichtenflut: "Heute hagelt es nonstop krasse Bilder"
>>Krieg der Zeiten: Kommt ein weiterer "Terminator"-Film in die Kinos?
>>"Mister Gesundheit" Hademar Bankhofer im Alter von 84 Jahren verstorben
>>Anna-Carina Woitschack vor "Let's Dance"-Start angeschlagen: "Hat sich leider zugespitzt"

Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie
Seit Jahrzehnten im TV präsent, doch privat bleibt der Moderator zurückhaltend. Einzelne Einblicke zeigen einen überraschend bodenständigen Alltag.
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

„Der Alte“ feiert 50. Staffel — Starttermin und neue Fälle stehen fest
Jubiläumsstaffel
Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Caspar Bergmann (Thomas Heinze) schauen sich im Podcast Studio um.
„Bares für Rares“: Horst Lichter staunt über XXL-Hobel — „Das hatten wir noch nie“
Ausgabe vom 27. Februar 2026
Horst Lichter
Deswegen verbrachte "Let's Dance"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack ihre Kindheit im Wohnwagen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate
Nach dem Serientod von Kult-Ermitter Jan Maybach geht "SOKO Leipzig" bedrückend weiter
Abschiedstränen
"SOKO Leipzig: Was bleibt 2"
Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
TV-Ikone tanzt
Sonya Kraus
Influencer, Schauspielerinnen, Popstars: "Let's Dance" startet mit großer Kennenlernshow
"Let’s Dance"
"Let's Dance"
Update: Inka Bause meldet sich nach ihrem Hilferuf auf Instagram
"Bauer sucht Frau"-Moderatorin in Sorge
Inka Bause
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
Optisch ein Hochgenuss: Abenteuer-Epos mit Oscar-Rekordhalter läuft heute im Free-TV
Oscar-Vergessenheit
Der letzte Mohikaner
"Finde ich nicht in Ordnung": Mats Hummels greift Experten-Kollegen an
TV-Experte
Mats Hummels
"Der Alte": Was ist aus den Hauptrollen und ihren Darstellern geworden?
Alte Stars
Der Schauspieler Jan-Gregor Kremp posiert als Kriminalhauptkommissar Richard Voss.
Später als erwartet: Amazon gibt Startdatum von 7. LOL-Staffel bekannt
Nicht lachen!
Michael Bully Herbig vor einer Fotowand von LOL.
„Wir sind alle sprachlos!“ Dramatisches „Bares für Rares“-Gefecht um Kaiserpokal
Ausgabe vom 26. Februar 2026
Horst Lichter
Unternehmerinnen, Soldatinnen, Streamerinnen: Die neuen Miss Germany-Kandidatinnen 2026
Schönheitswettbewerb im Wandel
Abina Ntim
Selten: Iris Berben spricht über ihre Beziehung mit Heiko Kiesow
Einblicke in die Liebe
Iris Berben in einem grauen Anzug bei der NDR Talkshow.
Wegen Multipler Sklerose: Christina Applegate verlässt ihr Bett kaum noch
Christina Applegate im Interview
Christina Applegate
"Mogelpackung": Energieberater rechnet im ARD-Moma mit Heizungsgesetz ab
Energiegesetzkritik
ARD-"Morgenmagazin"
Kinohit "Marty Supreme": Diese deutsche Tischtennis-Legende spielt mit
Hollywood trifft Tischtennis
Marty Supreme
Sängerin Pink meldet sich nach Trennungsgerüchten zu Wort: "Ich wusste nichts davon"
Medienkritik
Pink
Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
Einblick ins Zuhause
Beatrice Egli redet.
Seit 35 Jahren ein Paar: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
Das Geheimnis ihrer Beziehung
Barbara Wussow und Albert Fortell.
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
145 Tage Angst und Empathie: Heino Ferch als Ermittler im "Fall Mirco"
"Ingo Thiel – Ein Kind wird gesucht"
"Ingo Thiel - Ein Kind wird gesucht"
Auf der Suche nach der perfekten Panade
"Das Millionenschnitzel"
"Das Millionenschnitzel"
Ein Horrorfilm-Hit geht in die nächste Runde: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Five Nights at Freddy's 2"
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: Sein Leben fernab von Ruhm und Blitzlicht
So wohnt er
Hans Sigl lächelt.
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.