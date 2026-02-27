Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere

Oliver Geissen wurde am 21. August 1969 in Hamburg als Sohn eines Fischhändlers geboren. Nach seinem Abitur im Jahr 1988 und dem Wehrdienst bei der Bundeswehr, studierte er ein Semester Sportwissenschaften, bevor er ein Volontariat beim Hamburger Jugendsender „OK Radio“ absolvierte. Seine Fernsehkarriere begann er jedoch nicht beim Privatsender RTL, wo er bereits seit über 20 Jahren durch die Musiksendung „Die ultimative Chartshow“ führt, sondern beim ZDF, wo er eingangs die Sendung „x-trem“ moderierte und von 1996 bis 1998 für das Magazin „Traumland Deutschland“ vor der Kamera stand.

Oliver Geissen wechselt zu RTL Neben seiner Tätigkeit beim ZDF war Geissen parallel dazu von 1995 bis 1997 als Leiter der Sportredaktion beim Hamburger Lokalsender „HH1“ aktiv. 1998 führte er dann durch das ZDF-Urlaubsmagazin „Reiselust“ und wechselte 1999 zum Privatsender RTL, wo er mit seiner täglichen „Die Oliver Geissen Show“ einem breiten Publikum bekannt wurde und folgerichtig an Popularität gewann. Die Sendung wurde um die Mittagszeit ausgestrahlt und lief zehn erfolgreiche Jahre (1999-2009).

Geissen als Allrounder bei RTL eingesetzt Neben „Die Oliver Geissen Show“ setzt RTL den 56-jährigen vielfältig ein: so moderierte er diverse Samstagabend-Shows des Senders, wie „Es kann nur E1NEN“ geben, den „RTL Comedy Grand Prix“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ (2015-2019, 2021). Seit Februar 2020 moderiert er darüber hinaus die neue RTL-Rateshow „Kitsch oder Kasse“. Einmalig war er im Jahr 2018 auch Gastgeber der bis heute beliebten Tanzshow „Let´s Dance“, die am 27. Februar 2026 in die 19. Staffel startet. Damals sprang Geissen für den erkrankten Daniel Hartwich ein.

