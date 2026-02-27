Home News Star-News

"Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen": So bereitet sich Stephan Zinner auf seine Fastenrede vor

Nockherberg-Premiere

"Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen": So bereitet sich Stephan Zinner auf seine Fastenrede vor

27.02.2026, 13.25 Uhr
von Elisa Eberle
Stephan Zinner, bekannt als Parodist von Markus Söder, steht vor einem ereignisreichen Jahr. Er debütiert als Fastenredner auf dem Nockherberg und ist in mehreren TV-Produktionen zu sehen, darunter "Polizeiruf 110" und "Himmel, Herrgott, Sakrament". Eine spannende Zeit für den Schauspieler.
Stephan Zinner
Stephan Zinner ist Kabarettist, Musiker und Schauspieler. Und auf dem Nockherberg kennt er sich bestens aus.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Stephan Zinner
Über mangelnde Beschäftigung kann sich Stephan Zinner nicht beklagen: Bereits in der ersten Jahreshälfte ist der 51-Jährige in drei höchst unterschiedlichen Funktionen im Fernsehen zu sehen, im August folgt dann auch noch der neue Eberhofer-Kinofilm.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Bojan Ritan
Auf dem Nockherberg 2007
Stephan Zinner (links) verkörperte beim traditionellen Singspiel schon lange Markus Söder - auch zu Zeiten, als der noch gar nicht Ministerpräsident war. Beide mussten miteinander älter werden.  Fotoquelle: 2007 Getty Images/Johannes Simon
"Polizeiruf 110: Ablass"
Im "Polizeiruf 110: Ablass" ermitteln Kommissar Dennis Eden (Stephan Zinner, links) und Kommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) im Fall um den Häftling Léon Kamara (Yoli Fuller).  Fotoquelle: BR/die film gmbh/Susanne Bernhard
"Polizeiruf 110: Ablass"
"Es gibt auch einige Studien, wie unterschiedlich Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten verurteilt werden. Das ist schon ein heikles Thema", sagt Stephan Zinner (im Bild mit Johanna Wokalek) im Interview zum "Polizeiruf 110: Ablass".   Fotoquelle: BR/die film gmbh/Susanne Bernhard
"Polizeiruf 110: Ablass"
Bei ihren Ermittlungen im "Polizeiruf 110: Ablass" sprechen Kommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek, links) und Kommissar Dennis Eden (Stephan Zinner) auch mit Staatsanwältin Runa Sibelius (Marion Mitterhammer) über einen vermeintlich abgeschlossenen Fall.   Fotoquelle: BR/die film gmbh/Susanne Bernhard
"Polizeiruf 110: Ablass"
Kommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) und Kommissar Dennis Eden (Stephan Zinner) werden im "Polizeiruf 110: Ablass" mit einem unglaublichen Fall konfrontiert.   Fotoquelle: BR/die film gmbh/Susanne Bernhard
"Himmel, Herrgott, Sakrament"
Auch als Pfarrer Hans Reiser ist Stephan Zinner´2026 wieder zu sehen: Die zweite Staffel der BR-Serie "Himmel, Herrgott, Sakrament" startet pünktlich zu Ostern.   Fotoquelle:  BR/ORF/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl/Argento Artistry/Thomy von Kummant/Montage: Franziska Schell

Langweilig wird es Stephan Zinner in diesem Jahr gewiss nicht: Mit dem Münchner "Polizeiruf 110: Ablass" (Sonntag, 15. März, 20.15 Uhr), der zweiten Staffel der BR-Serie "Himmel, Herrgott, Sakrament" (ab Donnerstag, 2. April, in der ARD Mediathek, sowie am Freitag, 10. April, Freitag, 17. April, und Freitag, 24. April, 20.15 Uhr, im BR Fernsehen) und dem neuen Eberhofer-Krimi "Steckerlfischfiasko" (ab Donnerstag, 13. August, im Kino) stehen drei große fiktionale Produktionen in den Startlöchern. Doch zuerst wird der 51-Jährige eine große Premiere feiern: Am Mittwoch, 4. März, hält Zinner seine erste Fastenrede beim traditionellen Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg.

Die traditionelle Live-Sendung "Auf dem Nockherberg" (19 Uhr, BR) wird in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet. Immerhin musste Zinners Vorgänger, der Comedian Maximilian Schafroth, seinen Posten nach einer allzu scharfen Rede 2025 nach nur einem Jahr im Amt wieder räumen. Wie er sich auf den besonderen Auftritt vorbereitet und ob ihm seine Erfahrung als Darsteller von Markus Söder im traditionellen Singspiel der Jahre 2006 bis 2019 dabei hilft, verrät Zinner im Interview. Der gebürtige Trostberger spricht aber auch über die schwierige im "Polizeiruf" behandelte Frage nach dem Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit und über seinr Einstellung zur katholischen Kirche.

prisma: 2026 ist ein großes Jahr für Sie als Schauspieler: Anfang März halten Sie die Fastenrede auf dem Nockherberg, zwei Wochen später ermitteln Sie im "Polizeiruf", dann folgen die zweite Staffel "Himmel, Herrgott, Sakrament" und der neue Eberhofer-Krimi. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Derzeit beliebt:
>>Ein Wrestler vom anderen Planeten? So wurde Bruno Mars zum Weltstar
>>Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere
>>130.000 Euro Steuergeld: Gala mit Söder & Silbereisen sorgt für harte Kritik
>>Martin Rütter zerlegt Markus Söder im Podcast: "Nicht besonders intelligent"

Stephan Zinner: Das kann ich so nicht beantworten, weil die Sachen zum Glück sehr unterschiedlich sind: Ich spiele einen Kriminaler, einen Pfarrer, die Fastenrede ist sowieso nochmal eine ganz andere Sportart, und mei: Der Eberhofer ist der Eberhofer. Somit hat jedes Puzzleteil eigene Herausforderungen, aber auch einen eigenen Spaß. Die Abwechslung ist geil. Das ist schon sehr luxuriös.

prisma: Zunächst stehen Sie erstmals als Fastenredner auf dem Nockherberg auf der Bühne. Wie bereiten Sie sich auf den besonderen Auftritt vor?

Zinner: Das ist ein stetiger Prozess aus Zeitung lesen, Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen ... – Mit der Zeit bekommst du da ein Monstermaterial zusammen, sodass Martin Zeltner, mit dem ich die Rede schreibe, und ich im Januar sagten: "Jetzt machen wir mal eine Pause!" Denn ich denke, das ist die eigentliche Challenge als Redner oder Rednerin: auszuwählen, was im Endeffekt reinkommt und was nicht. Das ist nicht leicht! Man will am Ende ja auch einen Fluss in der Rede haben und nicht nur eine PowerPoint-Präsentation. Die einzelnen Aspekte zusammenzuweben, mal längere und mal kürzere Passagen zu schreiben, sodass am Ende eine erträgliche Länge herauskommt, bei der dem Publikum dann nicht die Füße einschlafen, das finde ich nicht leicht.

Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Private Einblicke in Gil Ofarims Leben: Wie und wo wohnt der Dschungel-König? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Und wie steht es um die Frauen?
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim

"Vorteil, dass ich weiß, wie es oben am Nockherberg abläuft"

prisma: Von 2006 bis 2019 verkörperten Sie beim Singspiel bereits Markus Söder. Verschafft Ihnen das einen Vorteil?

Zinner: Ich ziehe meinen Vorteil daraus, dass ich weiß, wie es oben am Nockherberg abläuft. Das ist ja eine Location, die normalerweise nicht für Theateraufführungen, Singspiele oder kabarettistische Abende genutzt wird. Der Saal ist einfach wow! Da gurken extrem viele Leute von der Security rum, die Polizei ist dabei, die Politikerinnen und Politiker mit ihren eigenen Security-Leuten. Der BR ist massiv vertreten und möchte mal hier ein Interview, mal da einen Hintergrundbericht drehen ... Es ist jetzt nicht der ideale Ort, um sich vorzubereiten, aber das ist halt so.

prisma: Die Rede von Maximilian Schafroth kam 2025 nicht bei allen gut an. Wie bereiten Sie sich auf mögliche kritische Stimmen vor?

Zinner: Ich glaube, du kannst dich nicht auf jeden Zwischenruf, auf jedes Buh-Schreien oder jeden Jubel vorbereiten. Das würde auch jede Schauspielerin, jeder Comedian und jede Kabarettistin sagen. Der Moment ist der Moment. Wenn du dich auf einen besonderen Moment vorbereitest, geht's sauber in die Hose, denn das sind meist Emotionen und Gefühle, die kann man nicht kontrollieren.

prisma: Werden Sie denn auch die Nachberichte lesen, oder lassen Sie die bewusst erst mal liegen?

Zinner: Nein, ich lese die schon. Natürlich lese ich am liebsten die Schlagzeile: "Es war toll." Aber wenn da dann steht: "Es war sch...", dann muss ich es auch lesen. Spätestens mein Vater wird es mir sowieso erzählen. Der macht quasi die Pressearbeit (lacht).

prisma: Welchen Stellenwert haben Veranstaltungen wie der Nockherberg in Zeiten, in denen die ganze Weltpolitik manchmal wie eine riesengroße, bitterböse Satire erscheint?

Zinner: (überlegt) Ich glaube, über sich lachen zu können, Kritik aushalten zu können und nicht gleich grimmig zu schauen, ist wichtig bei all der ... Jammerei wäre das falsche Wort, denn es läuft schon vieles falsch. Wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, frage ich mich auch: Kann nicht mal irgendwo irgendwas Nettes stehen? Aber ich glaube, gerade der Nockherberg mit seiner Leichtigkeit, auch wenn diese nur für einen kurzen Moment besteht, ist gut. Ich merke es auch, wenn ich Kabarett spiele oder Musik mache: Das ist für alle immer ein Durchschnaufen. Beim Nockherberg ist das zwar anders, aber es ist schon eine Art von Aushalten für die Politiker, aber auch für mich. Dieses Aushalten von anderen Ansichten geht mir manchmal ab, denn wir alle bewegen uns in unserem eigenen Kosmos. Aber wenn mir nur auf die Schulter geklopft wird, funktioniert das doch auch nicht. Darum finde ich diesen sehr eigenartigen Raum, der der Nockherberg ist, sehr wichtig.

Über das "heikle Thema" im aktuellen "Polizeiruf"

prisma: Nach dem Nockherberg steht für Sie bereits der nächste Fernsehauftritt an: Im "Polizeiruf 110: Ablass" ermitteln Sie abermals als Dennis Eden. Dabei dreht sich vieles um die Fragen nach Recht und Gerechtigkeit. Was würden Sie sagen: Ist unser Rechtssystem alles in allem gerecht?

Zinner: Ohne zu viel zu verraten, glaube ich, dass das im "Polizeiruf" geschilderte Szenario durchaus möglich ist. Geld ermöglicht gute Anwälte, und dadurch tun sich andere Möglichkeiten in der Strafverteidigung auf. Es gibt auch einige Studien, wie unterschiedlich Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten verurteilt werden. Das ist schon ein heikles Thema. Deshalb finde ich es gut, dass wir darüber mal einen fiktionalen "Polizeiruf" gedreht haben.

prisma: Wo sehen Sie den größten Nachholbedarf in Sachen Gerechtigkeit?

Zinner: Ich glaube, dass das ein weites Feld ist. Deshalb heißt es umso mehr aufzupassen!

Über die Arbeit an "Himmel, Herrgott, Sakrament"

prisma: "Himmel, Herrgott, Sakrament" startet dieses Jahr ebenfalls in eine zweite Staffel. Sind Sie ein gläubiger Mensch?

Zinner: Nein!

prisma: Wie hat sich Ihr Blick auf die Kirche durch die Arbeit an der Serie verändert?

Zinner: Die Zusammenarbeit mit dem Pfarrer Rainer Maria Schießler fand ich schon sehr interessant. Auch die Male, wo ich ihn in seinen Gottesdiensten in der Kirche besucht habe. Er hat eine gute Art, mit den Leuten umzugehen. Natürlich eckt er auch an, dennoch macht er seinen Job gut, finde ich. Deshalb hat das meinen Blick auf den ganzen Apparat gelockert, aber auch geschärft auf Sachen, die nicht gut laufen, die wir aber auch in der Serie ansprechen und die aber auch ganz, ganz, ganz viele gläubige Katholiken genauso kritisch sehen.

prisma: An was genau denken Sie da?

Zinner: Ans Zölibat. Ich glaube, dazu könnte man sogar in einer bayerischen Gemeinde am Land eine Umfrage machen. Ich höre von den Leuten dort auch immer wieder: "Ach, hör doch mit dem Zölibat auf! Das ist doch wurst!" Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen: "Das muss so sein. Das war schon immer so." Aber das zum Beispiel macht alles so kompliziert. Das check ich nicht, denn das passt für mich nicht wirklich zusammen. Die Abschaffung des Zölibats wäre für mich ein Thema, mit dem die katholische Kirche eine zeitgemäße Normalität schaffen könnte, ohne sich von ihren eigentlichen Grundsätzen abzuwenden.

Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere
Viele Zuschauer kennen den beliebten Moderator Oliver Geissen insbesondere durch das RTL-Format „Die ultimative Chartshow“, welches er bereits seit 2003 fortlaufend moderiert. Was viele nicht wissen: seine Fernsehkarriere begann er aber ganz woanders.
TV-Allrounder
Oliver Geissen vor dem DSDS-Logo.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Polizeiruf 110

Das könnte dich auch interessieren

Kim Frank blickt zurück: Die Geschichte der Band "Echt" im TV
"Echt – Unsere Jugend"
Echt - Unsere Jugend
Nach Flaggen-Eklat entschuldigt sich ARD-Satiriker bei Grönländern: "Haben uns vergriffen"
Satirischer Skandal
Maximilian Schafroth
Dreieinhalb Stunden Frohsinn in unlustigen Zeiten
"Fastnacht in Franken 2026"
Fastnacht in Frasnken 2026
Heidi Reichinnek stichelt gegen Markus Söder: "Da kann er noch etwas von mir lernen"
Politikerin im Social-Media-Hype
Heidi Reichinnek
ARD-Satiriker wollte US-Flagge auf Grönland hissen – und kassierte Bußgeld
Satire-Skandal
Maximilian Schafroth
Markus Söder vergibt begehrten Ehrenpreis: Ein Abend voller Stars
"Bayerischer Filmpreis 2025"
Bayerischer Filmpreis 2025
"Nach wie vor pro Amerika": Markus Söder macht USA-Bekenntnis
Sicherheit durch USA
Markus Söder
BR-Doku zeigt den bewegenden Lebensweg des queeren Pioniers Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
Ein letzter Abschied von "Downton Abbey": Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Downton Abbey - Das große Finale"
Ein letzter Abschied von "Downton Abbey": Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Downton Abbey - Das große Finale"
Diana Staehly über die Nachrichtenflut: "Heute hagelt es nonstop krasse Bilder"
Feel-Good-Serie
Diana Staehly
Krieg der Zeiten: Kommt ein weiterer "Terminator"-Film in die Kinos?
Neustart geplant
Terminator: Dark Fate
Optisch ein Hochgenuss: Abenteuer-Epos mit Oscar-Rekordhalter läuft heute im Free-TV
Oscar-Vergessenheit
Der letzte Mohikaner
"Finde ich nicht in Ordnung": Mats Hummels greift Experten-Kollegen an
TV-Experte
Mats Hummels
"Mister Gesundheit" Hademar Bankhofer im Alter von 84 Jahren verstorben
Nachruf
Hademar Bankhofer
„Der Alte“ feiert 50. Staffel — Starttermin und neue Fälle stehen fest
Jubiläumsstaffel
Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Caspar Bergmann (Thomas Heinze) schauen sich im Podcast Studio um.
Anna-Carina Woitschack vor "Let's Dance"-Start angeschlagen: "Hat sich leider zugespitzt"
Erkältung bei Let's Dance
Anna-Carina Woitschack
"Der Alte": Was ist aus den Hauptrollen und ihren Darstellern geworden?
Alte Stars
Der Schauspieler Jan-Gregor Kremp posiert als Kriminalhauptkommissar Richard Voss.
Später als erwartet: Amazon gibt Startdatum von 7. LOL-Staffel bekannt
Nicht lachen!
Michael Bully Herbig vor einer Fotowand von LOL.
„Bares für Rares“: Horst Lichter staunt über XXL-Hobel — „Das hatten wir noch nie“
Ausgabe vom 27. Februar 2026
Horst Lichter
„Wir sind alle sprachlos!“ Dramatisches „Bares für Rares“-Gefecht um Kaiserpokal
Ausgabe vom 26. Februar 2026
Horst Lichter
Deswegen verbrachte "Let's Dance"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack ihre Kindheit im Wohnwagen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Unternehmerinnen, Soldatinnen, Streamerinnen: Die neuen Miss Germany-Kandidatinnen 2026
Schönheitswettbewerb im Wandel
Abina Ntim
Selten: Iris Berben spricht über ihre Beziehung mit Heiko Kiesow
Einblicke in die Liebe
Iris Berben in einem grauen Anzug bei der NDR Talkshow.
Wegen Multipler Sklerose: Christina Applegate verlässt ihr Bett kaum noch
Christina Applegate im Interview
Christina Applegate
"Mogelpackung": Energieberater rechnet im ARD-Moma mit Heizungsgesetz ab
Energiegesetzkritik
ARD-"Morgenmagazin"
Kinohit "Marty Supreme": Diese deutsche Tischtennis-Legende spielt mit
Hollywood trifft Tischtennis
Marty Supreme
Sängerin Pink meldet sich nach Trennungsgerüchten zu Wort: "Ich wusste nichts davon"
Medienkritik
Pink
Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
Einblick ins Zuhause
Beatrice Egli redet.
Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate