Home News TV-News

„Bares für Rares“: Horst Lichter staunt über XXL-Hobel — „Das hatten wir noch nie“

Ausgabe vom 27. Februar 2026

„Bares für Rares“: Horst Lichter staunt über XXL-Hobel — „Das hatten wir noch nie“

27.02.2026, 11.15 Uhr
von Ingo Gatzer
Wo gehobelt wird, gibt es Gemüsegold, einen neuen Händlerkönig, eine rätselhafte Rarität und einen enttäuschten Horst: „Ich hätte es auch sehr gerne gehabt!“
Horst Lichter
Horst Lichter  Fotoquelle: © Frank W. Hempel/ZDF

Wertvolles Gemüse, eine improvisierte Krone sowie ein rätselhaftes Werkzeug sind dieses Mal einige der Highlights bei „Bares für Rares“.

„Bares für Rares“: Ein Gemüsering kann die Händler überzeugen

Der Ring, den Cornelia zu Geld machen möchte, ist so massiv, dass Moderator Horst Lichter direkt einen ironischen Kommentar zum besten gibt: „Schau, ein Ring ist in den Raum gekommen. Oh, da hängt eine Frau dran.“ Expertin Wendela Horz bezeichnet das Schmuckstück – wegen der Kombination von bunten Edelsteinen, einer Akoya-Zuchtperle und gegossenen Blättern – als „Gemüsering“. Dieser dürfte aus den 1950ern stammen. Vor allem der Goldanteil macht den schweren Ring so wertvoll, dass Wendela mit 900 Euro sogar 300 Euro über dem Wunschpreis von Cornelia liegt.

Julian Schmitz-Avilas Startgebot in Höhe von 800 Euro orientiert sich eng am Goldwert und übertrifft direkt den Wunschpreis. Bei Schmuck kontert aber natürlich Lisa Nüdling und legt noch einen Hunderter drauf – Expertise erreicht. Aber hier ist noch nicht das Ende der Gebote erreicht. Julian überbietet sich schließlich sogar selbst und bezahlt runde 1.000 Euro für den Gemüsering.

Derzeit beliebt:
>>Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere
>>Diana Staehly über die Nachrichtenflut: "Heute hagelt es nonstop krasse Bilder"
>>„Wir sind alle sprachlos!“ Dramatisches „Bares für Rares“-Gefecht um Kaiserpokal
>>„Bares für Rares“: Händler jubelt — „Das ist der Sechser mit Zusatzzahl!“

Händlerkrönung bei „Bares für Rares“

Einen sechsflammigen Kerzenständer aus massiver Bronze möchten Dirk und Mathias verkaufen. Expertin Bianca Berding ordnet das gute Stück der traditionsreichen Metallwerkstatt Harjes zu. Das in den 60er- oder 70er-Jahren gefertigte Objekt besticht durch das sachlich-reduzierte Design. Der Wunschpreis liegt zwischen 100 und 150 Euro – wohl kein Problem: Denn die Expertin hält angesichts des „ausdrucksstarken Designs“ und der „tollen Firma“ sogar 200 bis 350 Euro für möglich.

Die Händler haben direkt alternative Verwendungsmöglichkeiten für den Kerzenständer parat. Während er für Waldi Lehnertz auch als Armreif durchgeht, schlägt Julian die Verwendung als „Kopfbekrönung“ vor. Doch welcher Händler wird sich krönen lassen? Waldi startet mit den obligatorischen 80 Euro und Julian erhöht direkt auf 100. Who’s the king? Vielleicht David Suppes, der nun ebenfalls in den Bieterkampf einsteigt. Auch Lisa ist an dem Objekt interessiert. Schließlich sichert sich Jos van Katwijk den Kerzenständer für 200 Euro. David lässt sich nicht nehmen, den Niederländer direkt vor Ort zu krönen, und proklamiert: „König Jos!“

Rätselhafte Rarität bei „Bares für Rares“

In der Trödelshow tauchen immer noch neue Raritäten auf, wie Horsts Kommentar beweist: „Das ist mal ein Objekt, das hatten wir noch nicht.“ Dabei handelt es sich eigentlich „nur“ um einen Hobel. Anders als bei einem herkömmlichen Handhobel ziehen Handwerker bei diesem Küferhobel allerdings das Werkstück über das Werkzeug – und nicht umgekehrt. Die aus Kirschbaum gefertigte Rarität dürfte gut 100 Jahre alt sein und bringt immerhin 50 Kilogramm auf die Waage. Die 400 bis 500 Euro, die Jürgen und Klaus für den XL-Hobel erlösen möchten, hält Experte Sven Deutschmanek allerdings eher nicht für möglich. Seine Expertise liegt bei 200 bis 300 Euro.

Schockierende Expertise bei „Bares für Rares“: „Leck mich am Arsch“
In der Ausgabe vom 2. Februar erhalten die Händler unter anderem eine Vase mit schockierender Expertise, einen schaurig schönen Zeitmesser und eine besondere Verbindung von deutscher Perfektionslust, französischem Zeitgeist und russischer Seele stilvoll und cool serviert.
Große Überraschung
Hörst Lichter beim "Bares für Rares"-Set.

Im Händlerraum rätseln Julian, Jos und Co. zunächst über den Verwendungszweck des Objekts. Doch nach der Erläuterung durch die Verkäufer folgen die ersten Gebote. Den Anfang macht – wie so oft – Waldi mit: „80“. „König“ Jos kauft den Hobel schließlich für 150 Euro und verspricht: „Ich mach’ da ein verrücktes Ding von.“ Am Ende der Sendung verrät der Niederländer, dass er es vielleicht als Bar upcyceln möchte. Horst ist von der Idee überzeugt, aber auch etwas traurig, denn: „Ich hätte es auch sehr gerne gehabt.“

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Bares für Rares

Das könnte dich auch interessieren

„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Désirée Nick vemittelt Interessierten "fundiertes Studium zum Realitystar"
Reality-Ausbildung
Die Realitystar Academy
„Superschön“: Fabergé-Schmuck sorgt bei „Bares für Rares“ für Bieterduell
Ausgabe vom 24. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
VOX-Kultformat „Hot oder Schrott“: Das erwartet Fans zum 10-jährigen Jubiläum
"Hot oder Schrott – 10 Jahre die Allestester"
Hot oder Schrott - 10 Jahre die Allestester
Judith Williams isst Augenpad im Podcast von Barbara Schöneberger
Ungewöhnliche Aktion
Barbara Schöneberger
Comedy-Erfolgsshow "Last One Laughing": Nun ist bekannt, wann es weitergeht
Lach-Challenge
LOL: Last One Laughing
„Bares für Rares“: Verkäufer hoffen auf 18.000 Euro — dann der Schock
Ausgabe vom 23. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
Kein Märchen, sondern Realität: Iris Berben über Liebe im Alter
"Ein fast perfekter Antrag"
Alice Weidel schaut ernst.
"Sing meinen Song": RTL gibt hochkarätige Besetzung zur 13. Staffel bekannt
Prominente Musiktalente
Sing meinen Song
Diamanten & mehr: Bei „Bares für Rares“ eskaliert das Bieten gleich mehrfach
Ausgabe vom 19. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
Deswegen verbrachte "Let's Dance"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack ihre Kindheit im Wohnwagen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Unternehmerinnen, Soldatinnen, Streamerinnen: Die neuen Miss Germany-Kandidatinnen 2026
Schönheitswettbewerb im Wandel
Abina Ntim
Selten: Iris Berben spricht über ihre Beziehung mit Heiko Kiesow
Einblicke in die Liebe
Iris Berben in einem grauen Anzug bei der NDR Talkshow.
Wegen Multipler Sklerose: Christina Applegate verlässt ihr Bett kaum noch
Christina Applegate im Interview
Christina Applegate
"Mogelpackung": Energieberater rechnet im ARD-Moma mit Heizungsgesetz ab
Energiegesetzkritik
ARD-"Morgenmagazin"
Kinohit "Marty Supreme": Diese deutsche Tischtennis-Legende spielt mit
Hollywood trifft Tischtennis
Marty Supreme
Sängerin Pink meldet sich nach Trennungsgerüchten zu Wort: "Ich wusste nichts davon"
Medienkritik
Pink
Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
Einblick ins Zuhause
Beatrice Egli redet.
Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate
Nach dem Serientod von Kult-Ermitter Jan Maybach geht "SOKO Leipzig" bedrückend weiter
Abschiedstränen
"SOKO Leipzig: Was bleibt 2"
Seit 35 Jahren ein Paar: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
Das Geheimnis ihrer Beziehung
Barbara Wussow und Albert Fortell.
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
TV-Ikone tanzt
Sonya Kraus
145 Tage Angst und Empathie: Heino Ferch als Ermittler im "Fall Mirco"
"Ingo Thiel – Ein Kind wird gesucht"
"Ingo Thiel - Ein Kind wird gesucht"
Auf der Suche nach der perfekten Panade
"Das Millionenschnitzel"
"Das Millionenschnitzel"
Influencer, Schauspielerinnen, Popstars: "Let's Dance" startet mit großer Kennenlernshow
"Let’s Dance"
"Let's Dance"
Ein Horrorfilm-Hit geht in die nächste Runde: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Five Nights at Freddy's 2"
Update: Inka Bause meldet sich nach ihrem Hilferuf auf Instagram
"Bauer sucht Frau"-Moderatorin in Sorge
Inka Bause
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: Sein Leben fernab von Ruhm und Blitzlicht
So wohnt er
Hans Sigl lächelt.
„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor