Wegen Multipler Sklerose: Christina Applegate verlässt ihr Bett kaum noch

27.02.2026, 10.27 Uhr
von Franziska Wenzlick
Christina Applegate gibt ein ehrliches Gesundheits-Update: Die MS-Diagnose schränkt ihr Leben stark ein. In ihren kommenden Memoiren "You With the Sad Eyes" berichtet sie über ihre Krankheit und ihre Kindheit in Kalifornien.
Christina Applegate
Christina Applegate leidet seit einigen Jahren an Multipler Sklerose.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Frazer Harrison

2021 machte Christina Applegate ihre Erkrankung an Multipler Sklerose (MS) öffentlich. In einem Interview mit dem US-amerikanischen "People"-Magazin gab die Schauspielerin nun ein Gesundheits-Update. Demnach verlasse sie kaum noch ihr Bett – außer, um ihre 15-jährige Tochter zur Schule zu bringen. Dies mache sie "am liebsten", verriet Applegate. "Das ist die einzige Zeit, die wir alleine miteinander verbringen können." Ihr einziges Ziel sei es, ihr Kind sicher in der Schule abzuliefern – und sich dann wieder in ihr Bett zu begeben.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte Applegate, dass ihr Leben nicht "mit einer Schleife verziert" sei. "Das Leben der Menschen ist, entschuldigen Sie den Ausdruck, manchmal verdammt bes....en", betonte die 54-Jährige. Sie versuche, "so ehrlich und unverblümt wie möglich" zu sein.

"Ich war immer mit kaputten Menschen zusammen"

In wenigen Tagen erscheinen Applegates Memoiren. In dem Buch mit dem Titel "You With the Sad Eyes" berichtet der einstige "Eine schrecklich nette Familie"-Star nicht nur vom Alltag mit Multipler Sklerose, sondern auch von seiner ebenfalls schwierigen Kindheit und Jugend in Kalifornien. "Wir alle kommen von irgendwoher, manche Orte sind schmerzhafter als andere, und es kommt darauf an, was man daraus macht", sagte Applegate diesbezüglich gegenüber "People".

Auch ihr Liebesleben sei über viele Jahre hinweg eher turbulent verlaufen: "Ich war nie mit jemandem zusammen, der einen richtigen Job hatte", erinnerte sich Applegate. "Ich war immer mit diesen kaputten Menschen zusammen, die ich wieder zusammenflicken wollte." Inzwischen wisse sie, das dies nicht möglich sei. Die toxischen Beziehungen habe sie hinter sich gelassen. Seit 2013 ist die US-Amerikanerin mit dem niederländischen Musiker Martyn LeNoble verheiratet, der auch der Vater ihrer Tochter Sadie Grace ist.

