Home News Star-News

Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie

Geheime Seiten

Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie

27.02.2026, 09.03 Uhr
von Anja Kratz
Seit Jahrzehnten im TV präsent, doch privat bleibt der Moderator zurückhaltend. Einzelne Einblicke zeigen einen überraschend bodenständigen Alltag.
Oliver Geissen und Christina Plate
Schauspielerin Christina Plate (60) ist die Frau an der Seite von RTL-Moderator Oliver Geissen (57). Aus ihrer Ehe geht ein gemeinsames Kind hervor.  Fotoquelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hermann J. Knippertz
Oliver Geissen und Christina Plate
Seit 2007 ist der Moderator der beliebten Musik-Sendung "Die ultimative Chartshow" mit der Schauspielerin liiert.  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto | -
Oliver Geissen und seine Ex-Frau Ulrike
Oliver Geissen (57) mit seiner Ex-Frau Ulrike. Die beiden waren von 1999 bis 2008 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne.  Fotoquelle: picture-alliance / SCHROEWIG/CS | SCHROEWIG/CS

Oliver Geissen ist seit Jahrzehnten ein vertrautes Gesicht im deutschen Fernsehen, doch über sein Leben jenseits der Kameras dringt nur wenig an die Öffentlichkeit. Während er auf der Bühne souverän und locker wirkt, hält er sein privates Umfeld konsequent aus dem Rampenlicht heraus. Die wenigen bekannten Details zeichnen das Bild eines Familienmenschen, der trotz Ruhm fest in seiner Heimat und seinem Alltag verwurzelt geblieben ist.

Oliver Geissens Weg zum Moderator

Oliver Geissen wurde am 21. August 1969 in Hamburg geboren und wuchs in der norddeutschen Metropole auf. Nach dem Abitur leistete er zunächst zwei Jahre Bundeswehrdienst. Vor dem Schritt in die Fernseh-Landschaft probierte er sich sportlich aus: Er spielte American Football bei den Hamburg Blue Devils sowie Fußball in der Oberliga Hamburg.

Seine ersten Moderationserfahrungen sammelte er beim Hamburger Jugendsender „OK Radio“ — der Startschuss für eine Karriere, die ihn später zum festen Bestandteil des RTL-Programms machen sollte. Den großen Durchbruch brachte 1999 die tägliche Talksendung „Die Oliver Geissen Show“, die zehn Jahre lang ausgestrahlt wurde und Millionen Zuschauer erreichte.

Derzeit beliebt:
>>Seit 35 Jahren ein Paar: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
>> "Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage
>>Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
>>"Let’s Dance": Der Start der RTL-Serie mit Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

Zweite Ehe, große Familie: Oliver Geissens privates Glück

So offen Geissen beruflich ist, so zurückhaltend bleibt er privat. Bekannt ist: Er war von 1999 bis 2008 mit seiner ersten Ehefrau Ulrike verheiratet. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne.

Patrice Aminati spricht in neuem Video offen über ihren Krebs: "Unfassbar schrecklich und kräftezehrend"
Patrice Aminati spricht mit Dorothee Bär über die Hoffnungen in der Krebsforschung. Aminati, die unter unheilbarem Hautkrebs leidet, teilt ihre Erfahrungen und die Bedeutung der Forschung.
Krebsforschung
Patrice Aminati

Nach der Trennung lernte er die Schauspielerin Christina Plate kennen. Seit 2007 sind die beiden ein Paar, 2009 heirateten sie. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2008 geboren wurde. Zur Familie gehört außerdem Plates Tochter aus einer früheren Beziehung. Die Patchwork-Familie lebt in Hamburg-Rotherbaum, genauer im Stadtteil Pöseldorf — einem eher ruhigen, wohlhabenden Viertel der Hansestadt.

Fußballtalent in der Familie: Geissens Sohn beim HSV

Als Vater zeigt sich Geissen nur selten öffentlich, doch einzelne Details sind bekannt. Sein ältester Sohn Maximilian spielte zeitweise in der Jugend des Hamburger SV und trainierte sogar bei den Profis mit, schaffte jedoch nicht den Sprung in den Spitzenfußball.

Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Heidi Klums neue Doku "On & Off the Catwalk" gewährt exklusive Einblicke in das Leben der Model-Mama und ihrer Kinder Leni und Henry. Zwischen Studium und Modeljobs zeigt sich die Familie von einer ganz neuen Seite. Ein Muss für alle Fans!
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum

Diese Verbindung erklärt auch Geissens große Leidenschaft für den HSV — er gilt als bekennender Fan des Vereins.

Oliver Geissen: Authentisch durch Zurückhaltung

Was auffällt: Anders als viele TV-Persönlichkeiten betreibt Geissen kaum Selbstvermarktung. Interviews über Familie, Partnerschaft oder Alltag sind selten. Beobachter führen seine langjährige Popularität auch darauf zurück, dass er authentisch wirkt und privat ähnlich bodenständig geblieben ist wie vor seinem Durchbruch.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Update: Inka Bause meldet sich nach ihrem Hilferuf auf Instagram
"Bauer sucht Frau"-Moderatorin in Sorge
Inka Bause
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: Sein Leben fernab von Ruhm und Blitzlicht
So wohnt er
Hans Sigl lächelt.
Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
"Ein großes Geschenk": RTL-Sportmoderatorin ist schwanger
Nachwuchs in Sicht
Laura Papendick
Irritationen um Dschungelcamp-Voting: RTL hat 100.000 Euro noch nicht ausgezahlt
Gewinnspiel-Verzögerung
Finale im Dschungelcamp
GZSZ-Star spricht über "diffuse Angst" in den Wechseljahren: "Habe mich sehr allein gefühlt"
Offene Worte zu Lebensveränderungen
Eva Mona Rodekirchen
Erneuter Quoten-Flop für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
Quotentief
Stefan Raab
Schock kurz vor Start: "Let’s Dance"-Profi verletzt – Ersatz steht fest
Kurzfristige Änderung
Tänzer Mikael Tatarkin schaut ernst.
Sieben Kilo weg: So hat Johannes B. Kerner sein Gewicht reduziert
Moderator verrät's
Johannes B. Kerner steht auf der Bühne und trägt einen glitzernden Anzug.
Neuer Job Busfahrer: ZDF-Serie über Fachkräftemangel im ÖPNV
"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer"
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
145 Tage Angst und Empathie: Heino Ferch als Ermittler im "Fall Mirco"
"Ingo Thiel – Ein Kind wird gesucht"
"Ingo Thiel - Ein Kind wird gesucht"
Auf der Suche nach der perfekten Panade
"Das Millionenschnitzel"
"Das Millionenschnitzel"
Ein Horrorfilm-Hit geht in die nächste Runde: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Five Nights at Freddy's 2"
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
RomCom-Premiere für Iris Berben und Heiner Lauterbach: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Romantische Komödien
Ein fast perfekter Antrag
Größer als Godzilla? Warum selbst Kong und Kurt Russell in "Monarch: Legacy of Monsters" richtig nervös werden
Monster-Allianz
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Skandal um "Scream 7"-Darstellerin: Bei diesem Cancel-Fall ermittelte sogar das FBI
Kontroversen um Scream 7
Scream VI
Als Mario Basler gegen Frauenfußball ätzt, reicht es SWR-Moderatorin: "Einfach mal die Fresse halten"
Basler-Kontroverse
Mario Basler
Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
Ungeschminkt im Krimi
Lavinia Wilson im Interview
Unterwegs in ein emotionales Abenteuer: "How to Kill Your Sister" lässt keinen kalt
Dramedy-Serie
How to Kill Your Sister
"Frauenfußball ist kein Sport für Frauen": Mario Basler überschattet sein Schauspiel-Debüt mit Diskriminierung
Basler-Debüt
Sturm der Liebe
"Hier passiert nichts mehr": DAZN schaltet vor Spielende in die Werbung – Fans sind entsetzt
Werbeunterbrechung
Champions League
Fan-Vorwurf macht Melissa Naschenweng sauer – nun kontert sie auf Instagram
Fanbegegnung
Melissa Naschenweng
"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee": Kritik zum ARD-Krimi mit Fritz Karl
Spannende Krimireihe
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Ex-"Polizeiruf 110"-Star: Aus diesem Grund verpasste Jaecki Schwarz den Mauerfall
TV-Ikone
Jaecki Schwarz
"Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern": Darum geht's in der Doku
Kulinarische Abenteuer
Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
"Dod – Das Leben ist das Ende": Heinz Becker kehrt zurück auf die Bühne
Kabarettabend
Dod - Das Leben ist das Ende